Manuálnímu řazení ještě neodzvonilo, pro obyčejné lidi je ale jeho budoucnost docela smutná včera | Petr Prokopec

O prakticky úplném konci manuálních převodovek se mluvilo mnohokrát, přes jejich postupný exodus jsou ale stále k mání v řadě aut. Zůstane tomu tak i do budoucna, ovšem v dost smutné podobě - drahé speciality a jakési simulace v elektromobilech bude tak vše, co si půjde pořídit.

Je zřejmé, že éra manuálních převodovek se chýlí ke konci. Nestojí za tím ani tak přechod branže k elektromobilitě, ostatně v tomto ohledu stále ještě není jisté, jak se vše vyvrbí. Hlavním důvodem jsou už dřívější tlaky na minimalizaci normované spotřeby paliva resp. emisí CO2, které automatům značně nahrály. A vůbec všelijaké tržní regulace, které nutí výrobce dávat do aut věci, které lidé nechtějí a nejsou za ně ochotni platit, což tlačí na minimalizaci vývojových a výrobních nákladů. A protože automaty jsou u lidí stále oblíbenější, snadno se stane, že ani 20 nebo 30 procent zákazníků preferující ruční řazení nestačí k tomu, aby se udrželo v nabídce.

Pro výrobce je zkrátka vítané, když musí investovat pouze do jednoho typu převodovky a nikoliv do dvou. Trojice pedálů se tak začíná stávat stále vzácnějším zbožím, ostatně dopřát manuál si nemůžete už ani u takového BMW řady 3. Přitom tento model stále ještě disponuje sportovním kreditem, díky kterému by ruční řazení dávalo nemalý smysl. Manuálem tak lze osadit už jen provedení M3.

Šéf vývoje BMW M Dirk Hacker přitom naznačil, že tak tomu bude ještě někdy do konce dekády, poté však přijdou změny. I když těch se vlastně dočkáme ještě dříve. Sportovní divize značky totiž definitivně skoncuje s dvouspojkovými převodovkami, což je proces, který započala už dříve. Také tady jde o náklady - dvouspojkové automaty jsou pro sportovní vozy daleko vhodnější než jejich alternativa s hydrodynamickým měničem, v takových Porsche fungující skoro dokonale. Jenže jsou náchylnější na selhání, a tedy i drahé záruční opravy, automaty s HDM vedle toho vydrží skoro všechno. „Dvouspojky jsou v případě BMW M již mimo hru. Nyní je to manuál či automat, v budoucnu pak půjde o automat a elektřinu,“ uvedl Hacker.

Ten zároveň dodal, že automobilka k danému rozhodnutí dospěla během vývoje nové generace M5, která by tak při každodenním řízení měla být komfortnější. To je možné, kdo ale poznal třeba poslední M3 G80, ví, že ústupky automatu s HDM jsou značné a auto z pohledu nadšence funguje daleko hůř než předchozí M3 F80 s dvouspojkou. Pro BMW je to ale uzavřená kapitola. A manuální řazení vlastně také.

„Když se kolem sebe rozhlédnete, zjistíte, že budoucnost není pro dodavatele manuálních převodovek zrovna růžová,“ zmínil dále Hacker. Je ale znovu otázkou, co je v tomto příběhů slepicí a co vejcem. Třeba v případě nové Acury Integra, což je čistě americká záležitost, je prodáváno s ručním řazením plných 19 procent aut. To je na USA skoro ohromující číslo, zvláště když si zájemci o manuál si oproti automatu musí připlácet. Samotná poptávka prostě existuje a není úplně malá, zkraje zmíněným sítem ale prochází stále méně. Dá se tedy očekávat, že do budoucna budou ručně řazené převodovky vyhrazeny jen specialitám jako BMW 3.0 CSL, Porsche 911 GT3 Touring a dalším multimilionovým exkluzivitám.

Poněkud rozpačitý je pak směr, jakým se rozhodla ubírat Toyota spolu s dceřiným Lexusem. Obě značky totiž chtějí začít od roku 2026 představovat novou generaci elektrických aut. U nich pak bude možné počítat se „vzrušujícím překvapením“, za čímž se skrývá právě manuální převodovka, která má vnést pozitivní emoce i do řízení těchto aut. Z toho důvodu ji doplní zvukový generátor, který bude simulovat jak vytočený spalovací agregát, tak ono cvaknutí při přeřazení.

Tento typ se dočká třetího pedálu, stejně jako „fofrklacku“ na středové konzoli, bude to ale fikce, hra. A bude dokonalá, neboť pokud nesešlápnete správně při rozjezdu spojkový pedál, auto vám „chcípne“. Zákazníci Toyoty a Lexusu tak budou moci nadále žít v představě, že jsou to nadále pouze oni, kdo kontroluje veškerý jízdní projev, i když to vlastně nebude pravda.

Fingovaný manuál nebo předražené speciality? To je pro obyčejné nadšence zvyklé kupovat auta jako Golf GTI dost smutná vize věcí příštích. Ostatně už ani onen Golf brzy manuál mít nebude.

Loňský model 3.0 CSL je jedním z těch aut, u kterých mnichovská automobilka vsadila dokonce pouze na manuál. Produkce však čítala jen 50 kusů, z nichž každý se prodal za více než 16 milionů korun. Foto: BMW

