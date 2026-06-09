Marná drátů snaha: Ani nový hot hatch Peugeotu nepřinese zákazníkům těchto aut to, co od nich čekají
Petr ProkopecNevypadá vůbec špatně a jeho předobrazem se stalo nadšenými řidiči téměř univerzálně uctívané auto. Jenže novinka nekráčí v jeho stopách. Problémem tohoto stroje je technická podstata, která svými projevy způsobuje, že předem míjí naprostou většinu potenciálních kupců.
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Marná drátů snaha: Ani nový hot hatch Peugeotu nepřinese zákazníkům těchto aut to, co od nich čekají
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Nevypadá vůbec špatně a jeho předobrazem se stalo nadšenými řidiči téměř univerzálně uctívané auto. Jenže novinka nekráčí v jeho stopách. Problémem tohoto stroje je technická podstata, která svými projevy způsobuje, že předem míjí naprostou většinu potenciálních kupců.
Poslední dva roky jsem letní prázdniny vždy startoval testem nového Abarthu. Jenže zatímco předloni šlo o variantu 695 Competizione osazenou přeplňovanou spalovací jedna-čtyřkou, loni se už jednalo o elektrické provedení 600e Scorpionissima. To jsem na jedné straně chválil, neboť mi umožnilo projíždět zatáčky tempem, o jakém benzinové provedení nemohlo ani snít. A vzhledem k tomu, že základem se stalo větší auto, jsem mohl počítat také s větším prostorem pro zbytek rodiny a její zavazadla. Tím ale výhody skončily.
Reálný dojezd čítající při „Abarth tempu” snadno jen desítek kilometrů stěží nadchne, nakonec se mi ale spalovací verze víc zaryla pod kůži hlavně kvůli svému projevu. Charakterní pohonná jednotka s patřičným zvukem, vibracemi a naladění auta, které vám nedá nic zadarmo, vtáhne do děje už tím, že se v patřičných kulisách musíte prát o každý metr silnice. Svým způsobem tak šlo o sportovní vůz postavený podle klasického receptu, zatímco elektromobil byl ve finále jen rychlým autem, který dá pár ran, než „zvadne”. A nutí vás na něj zapomenout i svým nijakým projevem.
Tyhle problémy budou trápit každý podobně pojatý hot hatch, rozpačité nové Polo GTI by o tom mohlo vyprávět. Přesto se letos Abarth 600e dočká sourozence v podobě Peugeotu 208 e-GTi. Pro Francouze se jedná o jistý mezník, neboť hot hatch měli naposledy v nabídce v roce 2021, kdy trh opouštěl o trochu větší model 308 GTi. Ten nicméně disponoval spalovacím pohonem, zatímco novinka bude disponovat stejnými 280 elektro-kobylami jako mnou testované drobné italské SUV. Oproti němu ovšem nová verze Peugeotu 208 přijde s o trochu menšími rozměry a tedy nejspíše i hmotností. Zrychlení na stovku tak u ní kleslo na 5,7 sekundy.
Bližší data budou oznámena během několika málo příštích dní, živou premiéru si pak elektrické GTi střihne o víkendu, kdy se jede slavný závod 24 hodin Le Mans. Dá se však předpokládat, že Peugeot kromě stejného elektromotoru využije i tytéž baterie jako Abarth. Zájemci tedy budou moci počítat s využitelnou kapacitou 51 kWh, která odpovídá 13litrové nádrži na naftu. Udávaný dojezd by pak zjevně dle zveřejněných fotek měl činit 375 km, reálně jste však po rychlejší jízdě zpátky doma do hodinky, během které zvládnete pár okresek v okolí, víc ani ťuk
Pokud si ovšem takový nášup budete chtít dopřát opakovaně, musíte počítat s delšími zastávkami, neboť maximální dobíjecí výkon činí 100 kW. I při dobití kapacity z 20 na 80 procent tak musíte čekat zhruba půl hodiny, a to navíc v ideálním případě.
Jakkoli tedy Peugeot e-208 GTi vypadá atraktivně a navazuje na legendární 205 GTi, nemá šanci nabídnout zákazníkům těchto aut to, co od nich čekají. A to ještě neznáme cenu, která ale výrazněji pod 1,2 milionu korun asi zamíří jen stěží. Za atraktivní nový 208 GTi bychom byli rádi, tohle auto jím ale prostě být neumí.
Francouzi skutečně začnou nabízet elektrický hot hatch. Jakkoli se ovšem e-208 GTi tváří dramaticky, jiné než vizuální drama nenabídne, tedy pokud pomineme dramatickou cifru v ceníku. Foto: Peugeot
Zdroj: Peugeot
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