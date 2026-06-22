Maserati dostalo nejlepší nápad na vlastní záchranu za mnoho let, je to spojkový pedál

Italové se o vlastní záchranu soustavně pokouší už roky, jdou na to ale tak, že dělají to samé co všichni ostatní. A prosadit se tak nedokážou, jsou na tom čím dál hůř. Nyní je konečně napadlo to, co prakticky veškerá konkurence soustavně ignoruje - dělat to přesně naopak.

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Maserati dostalo nejlepší nápad na vlastní záchranu za mnoho let, je to spojkový pedál

včera | Petr Prokopec

Maserati dostalo nejlepší nápad na vlastní záchranu za mnoho let, je to spojkový pedál

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Foto: Maserati

Italové se o vlastní záchranu soustavně pokouší už roky, jdou na to ale tak, že dělají to samé co všichni ostatní. A prosadit se tak nedokážou, jsou na tom čím dál hůř. Nyní je konečně napadlo to, co prakticky veškerá konkurence soustavně ignoruje - dělat to přesně naopak.

Maserati v současné době není daleko od nuly, loni už italská automobilka nepředala zákazníkům ani osm tisíc aut. To je výrazný propad oproti rekordnímu roku 2017, kdy si značka připsala a téměř 50 tisíc prodejů. Není tak divu, že se soustavně objevují spekulace o změně majitele. Šéf koncernu Stellantis Antonio Filosa však podobně jako jeho předchůdci zopakoval, že „Maserati není na prodej“. Přiznal však, že probíhají jednání o možném partnerství se zahraničními partnery, z nichž jedním by mohl být čínský BYD.

„Jednoznačně hledáme, chceme a musíme najít mimořádnost na trhu v oblasti elektronické architektury, v oblasti dodávek některých komponentů... Posouváme se tím směrem,“ rozvinul slova nejvyššího šéfa ředitel automobilky s trojzubcem ve znaku Santo Ficili. Maserati tak chce zůstat mimořádně luxusní značkou, čemuž mají odpovídat i modely, které bude nabízet. A to dnes úplně nefunguje, ona mimořádnost chybí, v nabídce Maserati najdete v podstatě jen různé variace na to, co ve stejném segmentu nabízí mnozí jiní.

Proto firma konečně začala přemýšlet nad tím, čím by se na trhu mohla odlišit. A dostala vlastně geniálně jednoduchý nápad - skrze divizi Bottegafuoriserie by chtěla nabízet něco, co už dávno nedostanete nejen u Ferrari nebo Lamborghini, ale i u naprosté většiny mnohem tuctovějších značek. Šlo by o supersport, který by byl nejen osazen čistě spalovacím motorem (šestiválec Nettuno na hlavní fotce) bez jakékoli elektrifikace, ale také disponoval třemi pedály a klasickou ručně řazenou převodovkou.

„Věřím, že velmi brzy v budoucnu nadejde den, kdy budeme připraveni představit nový program divize Bottega pro Maserati,“ uvedl šéf zakázkového oddělení Cristiano Fiorio. A dodal ta asi vůbec nejsladší slova: „Věřím, že v naší nabídce budeme muset mít také manuální převodovku.“ Takový vůz pak navíc vznikne hned ve dvou verzích, neboť o chystanou vlajkovou loď se značka postará společně s Alfou Romeo, která by pochopitelně přišla i se svým vlastním derivátem.

V obou případech pochopitelně čekejme jen velmi omezené série, nicméně Fiorio i Ficili počítají s tím, že šestiválcový motor se stane klíčovým i pro masovější produkci značky. Proto počítají s jeho dalším vývojem, kdy ve hře jsou i mild-hybridní a hybridní varianty. Ta plug-in hybridní je však ze hry kvůli přílišné hmotnosti. Nebylo by ale překvapivé, kdyby právě v tomto segmentu trhu došlo na spolupráci se zahraničními partnery, a tedy na využití jejich více elektrifikované techniky.

Po mnoha letech, kdy Maserati pod křídly Stellantisu spíše chřadlo, tak zjevně italská automobilka chytá správný vítr do plachet. Ony limitky pro řidiče by se totiž mohly postarat o přívětivou reputaci, díky které by následně lidé ve větší míře kupovali i trochu méně výjimečné sedany, kupátka, kabriolety či SUV. Jenže hezké budoucí vize jsou s trojzubcem spojovány již pár dekád a zatím každá snaha skončila stejně. Snad to tentokrát bude jiné...


Maserati dostalo nejlepší nápad na vlastní záchranu za mnoho let, je to spojkový pedál - 1 - Maserati Coupe manual ilustracni foto 01Maserati dostalo nejlepší nápad na vlastní záchranu za mnoho let, je to spojkový pedál - 2 - Maserati Coupe manual ilustracni foto 02Maserati dostalo nejlepší nápad na vlastní záchranu za mnoho let, je to spojkový pedál - 3 - Maserati Coupe manual ilustracni foto 03
Posledním vozem značky disponujícím manuálem bylo Coupe z let 2001 až 2007, které kromě trojice pedálů dostalo také osmiválec. Zvažovaná novinka má být jen šestiválcová, v dnešní době ale holt nesmíme chtít moc. Foto: Maserati

Zdroje: Reuters, Autocar

Petr Prokopec

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