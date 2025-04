Maserati je na tom stále hůř. Šéf značky ve stínu bujících spekulací o jejím konci nastínil, co bude dál včera | Petr Prokopec

/ Foto: Maserati

Italskému trojzubci loni klesly prodeje o 57 procent. Dno? Kdeže, začátek letošního roku se nese ve znamení propadu prodejů o další skoro polovinu. Zkazkám o možném konci Maserati pod křídly Stellantisu se tak nelze divit, Santo Ficili ale zůstává pevný v kramflecích.

Prodá koncern Stellantis některou ze svých značek? A především pak Maserati, se kterým to nejde ani tak od desíti k pěti, jakožto spíš od pěti k nule? Pokud budeme věřit šéfovi této automobilky, pak nikoli. Santo Ficili totiž pro agenturu Reuters uvedl, že „Stellantis potvrdil své závazky vůči Itálii, svým zaměstnancům a všem svým značkám včetně Maserati“. Tento příslib pak měl být i součástí korespondence s odborovou organizací, která v Itálii zastupuje lidi pracující v kovoobráběcím průmyslu, zaměstnance Maserati nevyjímaje.

Ficili zároveň uvedl, že jakkoli momentálně světovým děním hýbou zvyšující se cla, automobilka s trojzubcem ve znaku nehodlá opustit Ameriku, jakkoli na této straně Atlantiku nic nevyrábí. „Spojené státy zůstávají pro Maserati strategickým trhem,“ dodal šéf značky, který zároveň dohlíží i na Alfu Romeo. Také o jejím možném prodeji se spekuluje, ani v tomto případě ale na změnu vlastnictví nemá dojít. Stejně jako se italští výrobci nemají spojit.

Alfa Romeo je totiž dle Ficiliho zástupcem „prémiového“ segmentu, zatímco Maserati se pohybuje v tom „luxusním“. Na bližší spolupráci by ale do budoucna dojít mělo, na podrobnosti si ale musíme počkat. Nepřekvapilo by nás ovšem ještě větší sdílení jednotlivých komponentů, tedy krok vedoucí ke snížení nákladů na obou stranách. Otázkou je, zda něco takového bude stačit, neboť do bot Maserati teklo loni. Letos v nich ovšem Italové mají už povodeň.

Automobilka totiž v roce 2024 prodala jen 11 300 svých aut, tedy o 57 procent méně než v předchozím období. První letošní kvartál ovšem přinesl další pokles, a to o dalších 48 procent. Od počátku ledna do konce března si tak nové Maserati koupilo jen 1 700 lidí, což je zoufale málo - na každý den nepřipadá v rámci celého světa ani 19 prodejů. Srovnejme to třeba s Teslou, která aktuálně dostávala zabrat, přesto prodává okolo 3 700 aut každý den.

Maserati je tak nejhorší automobilkou v rámci celého Stellantisu, načež si koncern nedávno najal firmu McKinsey a Company, aby se k trojzubci zvláště ve spojitosti s vyššími cly vyjádřila. Zda je analýza u konce nebo nikoli, zatím nevíme - stejně jako není známé žádné doporučení. Jisté je pouze to, že automobilka rozhodně nemá ty správné vozy se správnými technologii, jak loni s velkou pompou tvrdil Carlos Tavares.

Někdejší koncernový šéf přitom slabé prodeje házel na konto špatného marketingu, ovšem jakkoli je toto oddělení v posledních měsících aktivnější než za pár předchozích let dohromady, prodeje evidentně nahoru nemíří. Chyba tak zkrátka bude ve vozech, které zajímají stále méně lidí. To ovšem znamená, že je zapotřebí ryzích novinek a tedy i enormních investic, jejichž návratnost je vždy otázkou. Možná tedy prodej celé automobilky není zase tak špatný nápad.

„Možná se někdy v budoucnu dostaneme do bodu, kdy si budeme muset říci, jaký je pro Maserati nejlepší domov,“ uvedla loni na adresu churavějící značky Natalie Knight, dnes už odvolaná finanční šéfka koncernu. Ten pak sice její slova dementoval, stejně jako se za trojzubec postavil nyní, ovšem to může být jen snaha o odvedení pozornosti hlavně odborné části veřejnosti od možných jednání s potenciálními kupci.

Italové jsou na tom tak bídně, že už jim prodeje ovlivňují i jednokusové limitované série jako třeba GranCabrio ICE. Opravdu tedy není překvapivé, že se o budoucnosti značky živě spekuluje. Foto: Maserati

Zdroje: Reuters, Maserati

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.