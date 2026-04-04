Maserati je na tom tak špatně, že na jednom z největších trhů s auty v Evropě dosáhlo za první kvartál 0 prodejů

4.4.2026 | Petr Miler
Jsou nízké prodeje, mizerné prodeje nebo zhoršující se prodeje. A nic z toho nezní pěkně. Všechno z toho ale pořád znamená, že něco prodáváte, jen toho není tolik co dřív. Maserati ale neprodává nic. A to na trhu, kde se dokážou prosadit i značky, o jejichž existenci možná ani nevíte.
Mnohé automobilky v poslední době neprožívají zrovna zlaté časy, obvykle kvůli svým živelným sázkám na elektromobily, které na trhu nenachází takové zastání, v jaké bůhvíproč doufaly. Je to spolu s tím samým způsobeným úpadkem zbytku nabídky velký problém, který kolikrát požírá většinu dřívějších zisků, pořád to ale stačí na hospodaření v černých číslech. Pak jsou tu ale případy, kdy v zásadě stejný postup přinesl totální kolaps.
Jedním z nich je osud Maserati, které také chtělo být značkou jen elektrických aut. Je to zralé na dlouhý a hlasitý smích, byl to hodně pitomý nápad, ale bohužel byl dotažen až příliš daleko na to, aby si nevyžádal krutější než výše popsané dopady. I když dnes už samozřejmě neplatí. Ostatně, Maserati je součástí Stellantisu, který už ví kudy, takže čekejme, že se i italský trojzubec bude posouvat výš. Vlastně je to skoro jisté, protože nejenže padá ke dnu, během čehož rozprodává svá auta skoro zadarmo, někde už na dně je.
Nežít v Nizozemsku, asi bych se o tom nedozvěděl (a vy také ne - škoda, že máme zakázáno používat v článcích smajlíky, sem by se hodil...), ale právě tam Maserati na skutečné dno padlo. Podle statistik BOVAGu totiž za celý první letošní kvartál nebylo v zemi prodáno ani jedno auto této značky. Ani jedno. Nula, nic, zero, nilch, prostě gigantické... No vy víte, o čem rád mluvívá Zdeněk Pohlreich.
Někteří z vás si teď jistě řeknou, že co je komu po Nizozemsku, malá země a tak dál. Ale „Nederland” v tomto směru klame tělem - rozlohou je to malá země, ale žije v ní skoro dvakrát víc lidí než v Česku a životní úroveň je tam pořád taková, o jaké se nám nezdá. Je to tedy dnes (a bylo ještě o dost líp) šestý sedmý největší automobilový trh v EU a v případě drahých aut typu Maserati by byl ještě o několik příček výš. Přesto je trojzubec na dně. A opravdu to není „normální”.
Abychom to dali do správné perspektivy - i mrtvý Fisker prodal jedno aut, i exotický americký Lucid jich prodal sedm, takový Alpine je dokonce na šedesáti vozech, Lotus na osmi a - pozor - i Morgan na třech. V Nizozemsku prodáte na kolech kdeco, Maserati je ale se vší svou image, slávou a dnes i celkem širokou nabídkou na nule s tím, že loni bylo aspoň na devíti autech. Smutné, ale snad zas bude líp...
Nová Maserati nejsou nezajímavá auta, ale příliš se spálila elektrickým proudem a začala být příliš drahá. Až brutálním slevám se nelze divit, zájem o ně je dnes někde doslova nulový. Foto: Maserati
Zdroj: BOVAG
