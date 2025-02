Maserati jsou takový propadák, že automobilka klidně představuje nové unikáty. I jedno auto navíc jí citelně zvyšuje prodeje před 2 hodinami | Petr Prokopec

Je až neuvěřitelné, jak hluboko Maserati kleslo. Pochopitelně nikdy nešlo o masovou záležitost, ale aby mu stačilo jedno prodané auto na desetiprocentní navýšení celoevropského odbytu určitého modelu, to je vážně příliš.

V roce 1998 část našich čtenářů ještě ani nebyla na světě. My si však velmi dobře pamatujeme na tehdejší pařížský autosalon, kde Luca di Montezemolo za přítomnosti Stirlinga Mosse a Giorgetta Giugiara představil tehdy nové Maserari 3200 GT. To se dočkalo 3,2litrového atmosférického osmiválce, který na zadní kola posílal 370 koní. Klientela u kupé mohla volit mezi manuální a automatickou převodovkou, se kterou byla spojena 30kilová nadváha i trochu vyšší cena. I proto nakonec víc než polovina z takřka pěti tisíc kupců zvolila „fofrklacek“.

Víc než pohonným ústrojím ovšem Maserati zaujalo zadními světly. Právě 3 200 GT bylo totiž prvním vozem na světě, u kterého byly sériově použity LED. Giugiaro je navíc zformoval do bumerangu, načež dokonale korespondovaly s tvarem karoserie. Něco takového přitahovalo jak pohledy, tak i zákazníky, načež mohli Italové konečně zase začít snít o vyšších metách. Těch se jim i povedlo dosáhnout, v roce 2002 se totiž vrátili na americký trh, který se zakrátko stal jejich největším. U toho ale už světla ve tvaru bumerangu nebyla.

Po následujících patnáct let se automobilka vezla na vlně stále většího úspěchu, hlavně proto, že lidem dávala to, po čem touží. Dorazily totiž nové modely GranCabrio, GranTurismo, Quattroporte a Ghibli, které všechny zasahovaly hřebíček aspoň trochu na hlavičku, koneckonců i proto, že ve všech případech bylo možné pod kapotu objednat osmiválec. Do vínku jej dostalo i SUV Levante, které ale překvapivě nedosáhlo takového úspěchu, v jaký značka doufala. Spojitost to přitom má s jedním typickým italským neduhem.

Pokud v této chvíli tipujete mizernou kvalitu a spolehlivosti, máte jedničku s hvězdičkou. U Maserati ale bylo vše umocněno drahými opravami a dlouhými čekacími lhůtami na náhradní díly. Prodeje tak začaly klesat, načež Italové udělali možná nejhorší rozhodnutí ve svém životě - osmiválcové motory totiž poslali k vodě a oznámili, že jejich budoucnost leží v elektromobilitě. Ta navíc měla přijít ještě dříve, než naplánoval Brusel, do té doby pak měl zájemce o vozy s trojzubcem uspokojit třílitrový šestiválec.

Jak nedávno velmi správně podotknul Adrian Hallmark, šéf Astonu Martin, neexistuje snadnější cesta, jak si naštvat movitou klientelu, než ji cpát, co nechce, a odmítat říci její požadavky. Výsledky této strategie hovoří za vše, třeba GranTurismo mělo letos v lednu na kontě podle Dataforce jen 21 prodejů, zatímco loni ve stejném období jich bylo 35. GranCabrio si pak koupilo 10 lidí oproti loňské nule. Nemluvíme zde o Česku, nýbrž o celé Evropě. Jak se tedy zdá, Maserati už skoro nikoho nezajímá.

Jaká je reakce Italů na nastalý stav? Představení GranCabria v nové základní verzi, která dostala onen šestiválec naladěný na nižší výkon, 490 koní. S ním bude ve své domovině startovat na 169 600 Eurech (cca 4 250 000 Kč), což jsou stejné peníze, za jaké je u nás k mání třeba Porsche 911 Carrera S Cabriolet. To sice disponuje 480 koňmi, s nimi ale zvládá stovku za 3,7 sekundy a rozjede se na 308 km/h, zatímco na straně Maserati je 3,9sekundový sprint a 302 km/h.

Dané údaje pochopitelně nerozhodují o úspěchu a neúspěchu v showroomech, vliv na zájem publika však mají. Zvlášť když klientela může zamířit ke konkurenci, která je po technologické stránce vyspělejší a má na kontě také daleko vyšší spolehlivost. Italové tak asi ani tentokrát slavit nebudou, jakkoli jim ale vlastně stačí, aby s novou základní verzí oslovili dva jednoho zákazníka za měsíc, a rázem se mohou chlubit desetiprocentním meziměsíčním růstem odbytu.

Možná by tak nebylo od věci vrátit do hry osmiválcové motory, zvlášť když automobilka prodává stále méně aut a tudíž se na ni začínají vztahovat stále větší výjimky z pravidel. Pokud by pak u toho zůstal pohledný zevnějšek, ovšem nahoru by zamířila ještě kvalita, rázem by tu byl kýžený potlesk přicházející ze všech stran. Jenže takové změny si žádají nejen pár let, ale hlavně nemalou ochotu a vůli, které jsou však očividně u značky nedostatkovým zbožím.

Dost možná se tak o Maserati v budoucnu budeme zmiňovat už jen v souvislosti s jednotlivými kusovými prodeji, s nimiž je spojena značná individualizace. Nejinak je tomu ostatně nyní, kromě nové základní verze se totiž značka pochlubila také provedením ICE, které vzniklo na žádost jednoho zákazníka, který požadoval lak inspirovaný zimou (tedy kupodivu ne jeho spalovacím motorem, kterému se v angličtině takto říká - jde o Internal Combustion Engine). A stejně tak i látkovou střechu či brzdové třmeny. Takto specifikované GranCabrio rozhodně nevypadá špatně, opravdu si ale nedovedeme představit, že by Maserati zachránilo navyšování prodejů aut po kusech.

GranCabrio ve verzi ICE dostalo zakázkový lak, pod kapotou však spočítá standardní třílitrový šestiválec. Ten produkuje 550 koní, tedy o trochu více než nový základní model. V případě obou novinek platí, že už jedno prodané auto zásadně navyšuje prodeje v celé Evropě. Foto: Maserati

