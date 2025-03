Maserati kapitulovalo. Elektrickou MC20 zařízlo ještě před odhalením, zájem o ni byl nulový před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Maserati

Automobilka si doslova ještě před pár týdny malovala výlučně elektrickou budoucnost během pár let. Dnes říká, že zákazníci supersportů chtějí výkonné spalovací motory a projekt elektrické MC20 ruší, aniž by auto komukoli ukázalo.

„Mistři italské troufalosti,” s tímto sloganem se vám uvede web Maserati, když navštívíte některé jeho sekce. Zní to hezky, v poslední době by si ale tohle motto zasloužilo lehce přepracovat - Maserati se momentálně víc než co jiného řadí mezi mistry italské zoufalosti.

Slavná italská značka neuvěřitelným způsobem vyklíží pole a přehodnocuje své aktivity. Aby také ne, i ona se nechala strhnout k divoké sázce na elektrickou kartu, která byla v jejím případě ještě absurdnější. Ještě si dovedeme představit, že se se solidním produktem podaří přesvědčit o přijatelnosti elektrického pohonu klienty Lancie. Ale Maserati?

Je to přesně ten typ aut, která zákazníci s elektrickým pohonem masivně odmítají. A automobilka to nejen mohla, ale snad i musela vědět. Bohužel se jako mnohé jiné rozhodla být dogmatická, a tak v roce 2020 oznámila svůj rychlý přechod jen na elektrický pohon. Hned tak si to nerozmyslela, ještě v srpnu 2024 hlásala, že „jde naplno do elektromobilů a do roku 2028 přejde na prodej pouze elektrických vozů”. Píše se březen roku 2025 a nic z toho neplatí.

Je to neuvěřitelně rychlý obrat, ale divte se, když se věci vyvíjí výše zmíněným způsobem - trvat na původním záměru by bylo cestou do pekel. Automobilka tedy přišla ještě s původně poslední generací spalovacích modelů, ty ale trpí dvěma problémy. Jednak jejich image škodí vůbec existence elektrické verze téhož modelu v nabídce, což může znít iracionálně, otevřeně o tom ale nedávno promluvil šéf Astonu - někteří zákazníci elektromobily z hloubi duše nenávidí, považují je za symbol nesvobody, útlaku nebo zabedněnosti a nechtějí s nimi spojovat své jméno. Možná ale ještě významněji Maserati udělalo tu samou chybu jako dnes dělá kdekdo od Audi po VW - vědomě zanedbalo vývoj spalovacích verzí, které by jej byly bývaly živily, kdyby ale nebyly tak mizerné, že dostávají na frak od „amerických kýblů” i cestovních Mercedesů.

A co pak zbývá? Pro Karla Gotta to bude muzika (do re mi re do si la sol...), pro Maserati je to nic, má prázdné ruce, nemá co opravdu dobrého prodávat. A tak skoro nic neprodává. Nad trojzubcem tak místo zářící hvězdy visí Damoklův meč, který automobilka zkouší na poslední chvíli zastavit v pohybu změnou směru.

Nejnovějším projevem toho je zaříznutí elektrické verze supersportovní MC20, která měla teprve být tím, co dostane „mazerády” do správného světla. Třímotorový pohon z něj měl udělat takovou Teslu Model S Plaid v italském kabátě, postupem času se ale ukázalo, že jde o tak nekonkurenceschopný a neprodejný koncept, že vůbec nemá smysl dávat mu produkční podobu. Situaci pro Car & Driver lakonicky shrnul mluvčí značky: „Tržní studie pro tento segment a zejména pro zákazníky MC20 ukázaly, že zákazníci mají velký zájem o řízení výkonných spalovacích aut. Tito klienti nejsou v dohledné budoucnosti připraveni přejít na bateriové elektromobily.”

Maserati tak otáčí a jak uvádí Autocar, dokonce je připraveno podrobit spalovací MC20 rozsáhlé modernizaci, aby byla konečně schopná tak, jak od ní zákazníci od začátku čekají. Má tak přijít více výkonu, nové naladění podvozku a další úpravy, které z vozu udělají víc aktuální Ferrari a míň dožívající slepou větev vývoje značky.

Je to logický vývoj, návrat ke zdravému rozumu a jsme rádi, že na něj dochází. Jen nás napadá: Možná se zákazníků stačilo zeptat se o pár let dřív. Vize rychlého přechodu na elektrický pohon byla v jakýkoli moment utopická úplně stejně, automobilka nyní pouze ztratila víru v to, že by tomu jinak mohlo být dřív, než sama pojde. Otočili bychom známou investiční poučku: Zákazníci mohou zůstat racionální déle, než vy jako firma se svým iracionálním portfoliem zůstanete solventní.

Maserati MC20 je docela sympatické auto, jenže ve spalovací verzi je odfláknuté a v té elektrické nechtěné. Elektromobil tak nebude, spalovací verze se dočká vzpruhy. Spása? Kdo ví, už může být pět minut po dvanácté... Foto: Maserati

Zdroje: Autocar, Car & Driver

Petr Miler

