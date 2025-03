Maserati má na kahánku. 38miliardová investice do firmy byla zrušena, prodeje jsou v kopru, klíčové novinky prohrávají v testech včera | Petr Miler

„A den za dnem dopadá jak rány palicí, já na zítřek si připíjím jen prázdnou sklenicí.” Poněkud depresivní popěvek by nyní mohli přijmout za svůj jako firemní hymnu u Maserati, neboť přesně tak to s ním teď vypadá.

Některé automobilky jako by byly odsouzeny k tomu nacházet se skoro permanentně v ekonomických problémech. Je pomalu jedno, kdo je vlastní, co s nimi a dělá a co nakonec nabízí, výsledkem bývá až na neobvyklé pozitivní chvíle jeden velký marasmus.

Teď vás možná napadne dnes už skloňovaný Aston Martin, který častěji obsadí auto do nějaké bondovky, než aby přišel s finančními výkazy plnými černých čísel. Podobné to bývá s Alfou Romeo, která je po letech pokusů o návrat znovu zralá na odstřel. Ještě méně než na tyto dvě automobilky bychom si ale z hlediska přežití několika dalších let vsadili na Maserati.

Také jeho patáliím jsme se před pár dny věnovali, ale ne dostatečně obšírně. I když současná prodejní čísla v Evropě jsou mizerná, nakonec neříkají tolik, jako poví ta dlouhodobá a celosvětová. Za loňský rok totiž slavný italský trojzubec po celé Zemi jen 11 300 aut, což není jen o víc jak polovinu míň než v roce 2023 (26 600 aut, -57 %), ale je to dokonce míň, než dnes prodává Ferrari. Jenže zatímco „férro” je strojem na peníze, „mazerády” je strojem na problémy.

Je to poměrně dramatický vývoj, který mateřský Stellantis nutí jednat. Je jasné, že automobilka šlápla vedle se sázkou na elektrický pohon, není to ale jediný problém. Jakkoli její image a tržní potenciál tím nesporně utrpěly, k dispozici zůstávají i nové spalovací modely. A ani ty se neprodávají. Stellantis je tak nucen přijmout tvrdá opatření a oznámil, že ruší investici ve výši 1,5 miliardy Eur (asi 38 miliard Kč) do nových, mj. znovu elektrických modelů značky.

Elektrické Maserati MC20 tak má být pod drnem, stejně jako nové generace Quattroporte a Levante se stejným pohonem, pokud ne zcela. Jakkoli to není jen špatná zpráva, není ani dobrá, neboť pokud se nějaké firmě nedaří s tím, co má, a současně přestává investovat do čehokoli nového, co ji asi může čekat? Finanční ředitel Stellantis Doug Ostermann k tomu zatím uvádí jen tolik, že došlo „ke zrušení určitých projektů před jejich dokončením”, jak zdůrazňuje Autocar. Konkrétnější ale ani jeho kolegové z vedení firmy nebyli.

Budoucnost Maserati je nyní velmi nejistá a určitě jí neprospívají nezdary jeho současných aut ve srovnávacích testech. Se svými cenami, výkony, hmotnostmi a dalšími parametry by to měla být taková dostupnější Ferrari, reálně jde ale spíš o dražší Mercedesy. A vlastně ani to ne - na videu níže můžete vidět, jak víc jak Maserati MC20, tedy víc jak 630koňový supersport, prohrává v komplexním dynamickém srovnání se slabším, těžším a cestovněji laděným Mercedesem-AMG GT.

Skoro bychom řekli, že s takto rozdanými kartami, za současné ekonomické situace a v současné kondici Stellantisu je „tridente” něco jako barák na odstřel. Jsme optimisté, a tak doufáme v to nejlepší, čekat to nejhorší tady ale není ničím jiným než projevem realismu.

Nová Maserati mají zdánlivě všechno, reálně ale nemají skoro nic. MC20 nejnověji dostalo nakopáno v tzv. U-Dragu od mnohem tuctovějšího Mercedesu, to by se nemělo stávat, chce-li skutečně uspět. Foto: Maserati

