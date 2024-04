Maserati se s novým Quattroporte vrací téměř k rýsovacím prknům, plán přijít rychle jen s elektromobilem selhal včera | Petr Prokopec

/ Foto: Maserati

Novinka měla být v prodeji už příští rok, snaha nabídnout takové auto jen s elektrickým pohonem se ale dalece nesešel s technickou realitou. Vývojáři se tak vrací skoro až na začátek a nové Quattroporte dřív než v roce 2028 nedorazí.

Šéfa koncernu Stellantis Carlose Tavarese lze popsat jako člověka s rozdvojenou osobností. Na jedné straně se vehementně vymezuje proti politickému tlaku tlačící výrobce do elektrických aut a říká, že EU vybrala špatnou technologii se všemi následky, které to bude mít. Na straně druhé jsou to však právě jím spravované značky, které se elektrickým směrem řítí s maximální možnou razancí. Anebo řítily? Nakonec sám Tavare říká, že se Stellantis ke spalovacím autům snadno vrátí.

Na stejné lodi se ocitlo Maserati, které mělo kompletně na elektromobily přejít do roku 2028 a o tři léta dříve měl být bateriový vůz součástí nabídky každého modelu. Už k druhému zmíněnému kroku má ale automobilka velmi daleko, a to se píše rok 2024. V řádu několika málo měsíců by tedy Maserati mělo přijít s celou řadou elektrických novinek. Přičemž ještě poměrně nedávno Italové prohlašovali, že třeba takové Quattroporte dorazí jen s bateriovým pohonem. Debutovat pak mělo právě příští rok, z těchto záměrů ale už sešlo, a to až do té míry, že se s vývojem musí vrátit skoro na začátek, jak informuje Drive.

Značka se totiž rozhodla, že prioritou je pro ni jak vyšší dojezd, tak nižší hmotnost. Z toho důvodu prostě dnes nemůže elektrické Quattroporte nabídnout a doufá, že tak učiní až s novou generaci baterií za čtyři roky. Máme zde tedy tříletý skluz, což je skutečně doba, během které lze vyvinout nové auto skoro od prvního do posledního šroubku.

Technický ředitel pro modely Quattroporte a GranTurismo Davide Danesin potvrdil, že vývoj prvního zmíněného vozu byl již „z poloviny hotov“. Nyní se ale Italové znovu vrací až skoro k rýsovacím prknům. Otázkou však je, zda u nich vůbec může dojít k nějakému posunu, neboť elektromobilita stojí a padá s bateriemi. A v jejich případě se toho během příštích tří let mnoho nezmění, to víme skoro stoprocentně.

„Quattroporte je pro Maserati zásadním problémem. Musí se totiž ve všech ohledech jednat o něco výjimečného, ať už jde o vzhled, architekturu či výkon. V budoucnu dorazí mnoho zlepšení vyplývající z elektrického vývoje. Lepší musí být hlavně nový cíl, co se týče dojezdu. V současné době je 600 km považováno za dostatečně dobrý parametr, ale pro nové Quattroporte bychom chtěli ještě víc,” uvedl Danesin.

Ačkoli to odmítl potvrdit, předpokládáme, že vůz bude stát na platformě STLA Large, v jejímž případě se počítá s pakety o kapacitě 101 až 118 kWh. Něco takového odpovídá 25,9litrové až 30,2litrové nádrži na naftu. Dnešní šestiválcové Quattroporte přitom váží zhruba dvě tuny, budoucí elektrická varianta tedy rozhodně pod 2 500 kg nezamíří - spíš se bude pohybovat blíž třem tunám. V takové chvíli si ale reálně řekne minimálně o 25 kWh/100 km, spíš ještě o víc energie i při velmi pomalé jízdě. Dojezd 600 km je tak utopií.

Danesin sice zkouší mlžit, když uvádí, že o architektuře ještě nebylo rozhodnuto, nicméně STLA Large byla pro Maserati potvrzena již dávno. A tato platforma je připravena i pro nasazení spalovacích motorů, což bude podle nás nakonec to, čemu se nové Quattroporte nevyhne. Jedině tehdy bude tím, čím chce, aby Maserati bylo. Na realitu si ale budeme muset ještě pár let počkat.

Stávající Quattroporte přišlo o osmiválce a podle původních měla nová generace už příští rok přejít na elektrický pohon. Nestane se to, nové Quattroporte bude až za 4 roky a skoro bychom se vsadili, že bude také spalovací. Foto: Maserati

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

