Maserati vůbec poprvé předalo svou techniku italské policii, své prodeje tím zvýšilo dramaticky

Petr Prokopec
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Italská automobilka za poslední dva roky přišla o tolik zákazníků, že se musí rozhlížet po nových zdrojích odbytu, aby předešla nejhoršímu. Státní instituce bývají sázkou na jistotu, tady ovšem o žádný velký odběr nejde. Přesto současnou prodejní bilancí modelu MCPura zamává.
V loňském roce prodalo Maserati po celém světě 11 300 aut. Ve srovnání s předchozím obdobím šlo o vskutku dramatický 57procentní pokles. Ten se navíc nezastavil se silvestrovskou půlnocí, místo toho pokračuje i letos. Za první půlrok totiž registrace klesly o dalších 31 procent. Při pohledu na pouhých 4 328 prodaných aut, což je méně než polovina oproti prvnímu pololetí roku 2023 (9 194 ks) se tak znovu spekuluje o možném prodeji značky. To však její šéf Santo Ficili během letošního léta znovu kategoricky odmítl.
Změna majitele by ale možná byla prospěšná, neboť Maserati má za sebou řadu špatných strategických rozhodnutí. Elektrická řada Folgore je velkým fiaskem. SUV Grecale ani tři a půl roku po debutu nedostalo hybridní verzi šestiválcového motoru, o kterou by mohl být zájem aspoň tam, kde si s ryzím vnitřním spalováním už výrobci nevystačí. Nové GranTurismo a GranCabrio pak byly nabídnuty za přestřelené ceny. A i když značka posléze vyrukovala se slevami, klientelu to již do showroomů nevrátilo.
Mimo to se Italové vzdali osmiválcového motoru a poslali na věčnost rovněž modely Ghibli, Quattroporte a Levante bez jakýchkoli nástupců. Takový plán skutečně nemohl dopadnout jinak než špatně, pročež značka již loni slibovala jeho novou verzi, která by Maserati měla vytáhnout ze dna. Jenže nakonec s ním Italové nepřišli ani letos v únoru. Tehdy sice uvedli jako nové červnové datum, ovšem nakonec se nepochlapili ani do konce října.
Ficili naposledy uvedl, že spolu se šéfem koncernu Stellantis pracují na nové strategii, ta ale chce čas. Pokud ovšem nezafunguje, pak skutečně nejspíše nezbude nic jiného, než Maserati zamávat na rozloučenou. Automobilku totiž nespasí ani spolupráce s italskou policií, ke které přistoupila vůbec poprvé v historii. Neočekáváme totiž jisti, že by „karabiniéři“ za zakázkový model MCPura platili. A i kdyby ano, jeden kousek firemní kasu nenaplní.
Neznamená to však, že by jeden prodaný vůz nebyl významný - například v září prodala automobilka po celé Evropě pouhých 6 kusů modelu MC20, jehož je MCPura evoluční verzí. Jedno auto tedy snadno udělá nárůst měsíčních prodejů o víc jak 15 procent, to je docela hodně. Na druhou - humor stranou - nelze říci, že by nás policejní provedení neokouzlilo.
Tmavě modrá barva spolu s červenými pruhy a grafickými polepy kupé sluší, přičemž uvnitř Maserati přihodilo nad rámec běžné výbavy jen pár nových přepínačů a hlavně speciální výbavu na transport krve a orgánů, k čemuž má MCPura sloužit především. Když ale pomineme ještě střešní „stroboskop“, úpravy nad rámec sériového stavu tím končí.
V případě pohonného ústrojí ostatně italské kupé žádnou vzpruhu nepotřebovalo, s 630 koňmi totiž 1 475 kilo vážící vůz zvládne zrychlit na stovku za 2,9 sekundy a jeho nejvyšší rychlost činí 320 km/h. Na přepravu orgánů tedy bude docházet v opravdu rychlém tempu. MCPura přitom není jediným vozem, který si policie od Stellantisu převzala, tím dalším je podobně upravená Alfa Romeo Giulia QV poháněná 520koňovým šestiválcem.
Policejní MCPura vypadá opravdu dramaticky, honit zločince ovšem nebude. Určeno je k rychlému převozu orgánů a krve. Foto: Maserati
Zdroj: Maserati
