Maserati začalo na své elektrické propadáky nabízet slevy, jaké svět ještě neviděl, za cenu jednoho auta můžete mít dvě
Petr ProkopecSlevy na nová auta nejsou v případě nevalného zájmu o ně ničím mimořádným, ještě jsme ale nezažili, aby s nimi někdo zašel tak daleko. Za ještě nedávno standardní cenu GranCabria Folgore lze nyní v USA pořídit elektrický kabriolet i se stejně novým SUV Grecale.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Maserati začalo na své elektrické propadáky nabízet slevy, jaké svět ještě neviděl, za cenu jednoho auta můžete mít dvě
včera | Petr Prokopec
Slevy na nová auta nejsou v případě nevalného zájmu o ně ničím mimořádným, ještě jsme ale nezažili, aby s nimi někdo zašel tak daleko. Za ještě nedávno standardní cenu GranCabria Folgore lze nyní v USA pořídit elektrický kabriolet i se stejně novým SUV Grecale.
Koncern General Motors posledních pár let svou budoucnost spojoval pouze s elektromobily, na které chtěl přejít v co nejkratším možném termínu. Do těchto plánů ovšem velmi ostré vidle hodili zákazníci, kteří obzvlášť v USA z naprosté většiny upřednostňují spalovací pohon. Z jediné možné budoucnosti se tak rázem stala pouhá teoretická vize s nejasným termínem realizace. Všechny plány tak letěly do koše a pro letošní musí GM původně plánovanou výrobu elektrických aut dokonce výrazně omezit.
Tento krok vedl k odepsání 8,5 miliardy dolarů neboli 174 miliard korun, což je pochopitelně šílená suma ukazující, jak obrovským hazardem sázka na elektromobily svého času byla. Zastánci těchto aut ale něco takového jednoduše neuznávají, což se vskutku úsměvným způsobem projevilo v jednom z posledních článků Autoblogu.
Kolegové zjevně stojící „na správné straně” na základě toho dochází ke komickému závěru, že to není výroba elektromobilů, co je tou prodělečnou aktivitou, je to jejich nevýroba! Však GM poslalo do ztráty až odpískání elektrických plánů, ne jejich zosnování, takže to musí být tento ošklivý krok, který ztráty způsobil. Něco tak nesmyslného už jsme dlouho neslyšeli.
Pochopitelně to byly ony původní nesmyslné plány, co ztráty způsobilo. GM je nyní jistě neruší proto, aby prodělal, ruší je i s vědomím obrovských prodělků jen proto, že by jejich naplněním - a tím, že vyrobená auta neprodá - prodělal ještě mnohem víc. Automobilka se prostě chová, bohužel až teď, ekonomicky racionálně a volí menší, nikoli větší zlo.
Jaký průšvih se z výroby elektromobilů a následných marných pokusů tato prodat může stát, ukazují aktuální kroky Maserati, o nichž informuje také Autoblog. Také Italové v jednu chvíli elektromobilitě bezmezně věřili a nechtěli nabízet nic jiného, na rozdíl od GM pak své elektrické modely ve velkém poslali do prodeje. A teď doslova neví, co si s nimi počít.
Tahle auta jsou takové propadáky, že Maserati muselo u elektrických verzí modelů Grecale, GranTurismo a GranCabrio snížit oficiální ceny o sumy, jaké snad svět aut ještě nepoznal. Nově tak v USA lze mít místo jednoho Maserati hned dvě. Elektrické verze obou „granek“ jsou navíc levnější než benzinové varianty. Což znamená, že je s nimi nepochybně spojen obrovský prodělek - přesně tomu chtěl GM předejít.
Výše slev je totiž opravdu neskutečná, u GranTurismo a GranCabrio jde o 85 tisíc dolarů, což je v přepočtu 1,7 milionu korun. Elektrické kupé je tedy k mání od 112 800 USD (2,3 mil. Kč), zatímco za kabriolet Američané nově dají 121 700 USD (2,5 mil. Kč). Pokud ovšem zatouží po benzinových verzích, vyjdou je na 145 a 153 tisíc dolarů (2,96 a 3,1 mil. Kč). U SUV Grecale pak sleva činí 40 tisíc dolarů (817 000 Kč), což provedení Folgore, jak Maserati elektromobily nazývá, sráží na 79 900 USD (1,6 mil. Kč).
Nově tedy skutečně můžete za nějakých 200 tisíc dolarů (4,1 mil. Kč) pořídit dvě Maserati, zatímco dříve by vám za stejné peníze pane říkalo pouze elektrické GranCabrio. Na programu Folgore tedy Italové budou prodělávat šílené peníze, přičemž podobně by na tom byl GM, pokud by produkci nesnížil, ale naopak navýšil. Slevy u jeho modelů by pak sice nebyly tak obrovské, ovšem protože by na druhou stranu šlo o daleko větší množství aut, dobrali by se účetní k podobným a tedy neveselým výsledkům. Tohle snad není těžké chápat, nebo ano?
Elektrická Maserati jsou mimořádné propadáky, automobilka tak musela přijít se slevami, jaké svět aut ještě neviděl. Foto: Maserati
Zdroj: Autoblog poprvé a podruhé
Bleskovky
- BMW za pár dnů definitivně skončí se svým dosavadním logem, srovnejte si ho s náhradou
30.1.2026
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
28.1.2026
- Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích
26.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Tým Cainam - pouhá fata morgána 12:32
- Alex Marquez poprvé s továrním motocyklem včera 18:04
- Fermín Aldeguer zmešká také první víkend MotoGP 2026 v Thajsku. včera 15:46
- Testy Sepang 3. den Shakedown včera 11:12
- Chantra zmešká úvod sezóny, v Austrálii ho nahradí Nagashima včera 10:20
Nejnovější články
- Toyota zakázala svému šéfovi, aby závodil pod její značkou, a tak s tím začal pod hlavičkou webu s ojetinami
před hodinou
- Kvůli tomuhle vás Volkswagen musí dostat do svých elektrických modelů do dvou let, i kdyby na chleba nebylo
před 2 hodinami
- Expert vychválil nenáviděný typ automatu, prý je geniální. Přízeň nadšenců tím nezíská ani jemu, ani sobě
před 4 hodinami
- Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení?
před 5 hodinami
- Majitelé starších Tesel poznávají kruté ceny náhrad za odešlé baterie, hodnotu zbytku auta překonávají i několikanásobně
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Politický koutek 02.01. 15:27 - Stepan
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 02.01. 15:14 - pavproch
- Elektromobily a vse kolem nich 02.01. 14:56 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 02.01. 10:13 - pavproch
- BMW Divize 02.01. 10:10 - pavproch
- Rychlodotazy 01.31. 00:15 - Kavis
- Řidiči, co to mají v ruce... 01.30. 18:44 - Truck Daškam
- Fiat a vše kolem nich 01.30. 17:03 - pavproch