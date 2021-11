Máte pocit, že prodeje aut v ČR jsou mizerné? V některých zemích už se dnes neprodává skoro nic před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota, koláž Autoforum.cz

Prodeje nových aut v Česku atakují minimální hodnoty dosažené za poslední dekádu a půl, pořád ale není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. V takovém Pobaltí se odbyt relativně i absolutně propadá ještě zásadně níž.

Říci, že situace na trhu nových aut není jednoduchá, je dnes velmi optimistickým popisem reality. Prodeje nových vozů v ČR jsou nejnižší od roku 2007 a byť se dealeři, dovozci i výrobci mohou utěšovat tím, že problémem není ani tak poptávka jako nabídka a nadále evidují vysoké množství objednávek, je otázkou, jak velká útěcha to vlastně je.

Už od několika dealerů jsme slyšeli, že mají téměř nebo zcela vyprodané kvóty na příští rok, což implikuje, že výrobci na tom budou nejspíše podobně. Zájem zákazníků je pochopitelně hezká věc, dokud ale auto není vyrobeno a dodáno, není nikde psáno, že vyrobeno a dodáno také bude. Stát se může milion věcí od dalších uzavírek přes nové problémy s dodávkami až po propuknutí ekonomických problémů, které lidi donutí své objednávky zase zrušit. Nic v tuto chvíli není jisté a z útěchy v podobě přetrvávajícího zájmu se může během pár měsíců stát velmi falešná naděje.

Že snadno může být ještě citelně hůř, připomíná dění v pobaltských zemích. Tam se ke globálním problémům přidávají ještě ty lokální spojené s novým rozpukem koronaviru (u nás k němu došlo též, tady se ale tváříme, že jsme za ním „udělali tečku”...), který posílá prodeje k absolutnímu dnu. Před sebou máme říjnová čísla agentury AutoTyrimai, podle nichž se prodeje nových vozů v této zemi propadly o 54,3 % na pouhých 1 565 aut. Obě čísla jsou extrémní - více jak poloviční propad oproti už tak mimořádně nízkým loňským hodnotám je nebývalý a 1 565 aut? Litva je menší země než Česko, pořád to ale odpovídá tomu, jako by se u nás prodalo asi 5 000 vozů za měsíc, tomu jsme ještě na hony vzdáleni.

Pikantní je také situace mezi žádanými značkami a modely, neboť trhu vládne Toyota, která v zemi minulý měsíc prodala 120 kusů RAV4. Její jediný model tak tvoří téměř desetinu všech prodejů, to je nebývalé. Samo toto SUV pak stačí k tomu, aby vyrovnalo třeba celkový odbyt Peugeotu (133 aut), který je přitom třetí největší značkou v zemi. Říci, že v Litvě se prodávají Toyoty RAV4, pak pár Volkswagenů (185 aut), Peugeoty a BMW (64 aut) není přehnané.

Tomu se říká totální rozvrat a můžeme si jen přát, aby se situace začala vracet do normálu co nejdříve, jinak se snadno může něco podobného stát i u nás. Jak moc je ale na místě něčemu takovému věřit, když do hluboké nerovnováhy na trhu dále zasahuje zejména EU rozličnými „zelenými” nápady a dále deformuje vztahy nabídky a poptávky, je otázkou.

V Litvě už se po dalším více jak padesátiprocentním propadu prodejů nových aut neprodává skoro nic. Na 1565kusovém trhu jasně dominuje Toyota RAV4 se 120 prodeji. Foto: Toyota

Zdroj dat: AutoTyrimai

Petr Miler

