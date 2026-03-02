Mate Rimac skončil v čele Rimacu. Firma, kterou založil a přivedl na výsluní, má nového šéfa
Petr Prokopec
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Mate Rimac patři mezi nejsympatičtější šéfy automobilek. Může tedy překvapit, že už nestojí v čele firmy, kterou v roce 2009 ve svých jednadvaceti letech zakládal. Když se ale na celou záležitost podíváme s větším nadhledem, zjistíme, že to celé vlastně dává smysl. Rimac je totiž v prvé řadě nadšenec, který si splnil pomalu všechny své dosavadní sny. A nejspíš nejen to, koneckonců ještě před nějakými pěti šesti lety ani jeho dozajista nenapadlo, že zakrátko usedne do křesla šéfa Bugatti.
Rimacův vzestup na vrchol odstartoval v roce 2007, kdy se své BMW 3 generace E30 rozhodl předělat na elektromobil. Nestála za tím ekologie, nýbrž fakt, že s náhradním spalovacím ústrojím by toto auto při závodech spadalo do pomalejší části startovního pole. S konverzí ovšem přišla daleko vyšší rychlost, Rimac si navíc udělal jméno, díky kterému mohl o dvě léta později založit firmu nesoucí jeho příjmení. Spolu s pár dalšími zaměstnanci pak začal dávat dohromady supersportovní Concept One.
Tohoto vozu vzniklo jen osm kusů, z nichž jeden zničil Richard Hammond. Co se ovšem zdálo jako pohroma, to nakonec vedlo k ještě většímu úspěchu Rimacu. Ukázalo se totiž, že chorvatský supersport je velmi bezpečný, jakkoli za jeho zrodem stál neznámý a krátkou dobu působící start-up. Automobilka tak rázem začala pracovat na nástupci, přičemž Nevera posunula laťky v mnoha ohledech ještě výše. Jenže ani tak se nakonec produkci čítající pouhých 150 aut dosud nepovedlo vyprodat.
V reakci na to Rimac oznámil, že další takové auto už nevznikne. Tedy minimálně ne v dohledné době. Ukázalo se totiž, že poblouznění bohaté klientely elektrickým pohonem mělo jen velmi krátké trvání. Místo toho je ve středu dění zas a znovu spalovací technika, zvlášť pak v souvislosti se značkou Bugatti. Ta totiž již dávno vyprodala všech 250 kusů chystaného Tourbillonu, i když na jeho sériovou výrobu ještě pár měsíců nedojde. A nejspíš tento stav měl vliv na Rimacovo rozhodnutí.
Aktuálně osmatřicetiletý nadšenec se totiž rozhodl předat otěže v Rimacu dosavadnímu provoznímu řediteli Nurdinu Pitarevičovi, jehož pravomoci pro změnu přebírá jeho zástupce Marko Kikljacič. Ti pak budou mít pod palcem vývoj nových technologií, které chorvatská firma dodává napříč celou automobilovou branží - mezi její klienty patří Aston Martin, Hyundai, Koenigsegg či Porsche. A samozřejmě také zmiňované Bugatti, neboť Tourbillon vedle V16 používá i tři elektromotory.
Právě značce z Molsheimu se pak Rimac chce dále věnovat naplno, čemuž se opravdu nedivíme - mít na vizitce napsáno, že šéfujete značce stojící na vrcholu automobilové branže, je přeci jen víc sexy, než když jste „jen“ CEO dodavatelské firmy. Co nás teď ovšem zajímá, jsou předchozí spekulace, že Rimac by Bugatti chtěl koupit celé. Aktuální dění totiž naznačuje, že bychom se takové rošády skutečně mohli dočkat. To by se pak teprve mohly začít dít věci.
Mate Rimac se chce soustředit už jen na Bugatti, proto opustil vedoucí místo ve firmě nesoucí jeho příjmení, kterou v roce 2009 zakládal. Foto: Rimac Bugatti
Zdroj: Rimac
