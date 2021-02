Materiály Tesly dokladují tragickou kvalitu výroby, ukazují typické, dokola se opakující vady před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla, NHTSA

V oficiální rovině problémy jako by neexistovaly a reklamace majitelů jsou odmítány jako neopodstatněné. Sama Tesla přitom vydává servisní příručky, které na chronické problémy s kvalitou jasně ukazují. A ty poskytuje úřadům, které je zveřejnily.

Potíže Tesly s kvality jsou už dobře známou věcí, nakonec hodnocení jejích aut obvyklými způsoby skončilo zcela mimo měřítka používaná pro všechny ostatní výrobce. Fanoušci značky i po letech odmítají připustit jejich existenci a velmi liknavě k nim přistupuje i sama automobilka, která oprávněné stížnosti majitelů často arogantně odmítá.

Paradoxem budiž, že oči by jim mohla otevřít sama automobilka, která se sice navenek tváří nepřítomně, ve skutečnosti ale moc dobře ví, jaké problémy při výrobě vznikají. A že jsou to pořád ty samé. Interně publikuje technické příručky, v nichž shromažďuje informace o typických problémech a jejich odpovídajících řešeních. Normálně by se k nim nebylo možné dostat, protože je ale musí poskytovat agentuře NHTSA, která je jako veřejná instituce publikuje online, může se každý nyní podívat, jak to s kvalitou výroby Tesly ve skutečnosti je.

Jistě, chyby dělají všichni, problém je zde v tom, že Tesla dělá léta ty samé. Expertům v oboru není jasné, jak je vůbec možné, že i na začátku roku 2021 dostávají zákazníci auta s nesouměrnými spárami mezi částmi karoserie, vystouplými komponenty či zaměněnými součástmi. Pořád dokola. Tesla přitom typické problémy zná, jen je jaksi není schopna řešit jinak než poté, co auto zákazníkovi dodá.

Jednou z oblastí, kde dochází k častým problémům, je špatná montáž kontaktů baterie vysokého napětí. Za tím jednoznačně stojí lidské selhání, neboť dělníci v továrně povětšinou zapomenou instalovat ty správné šrouby. V té chvíli ovšem baterie není správně napojena, na kontaktem dokonce může dojít k výbojům. Ohrožena je jak dodávka energie pro motory, tak správná funkce dobíjení. To je zrovna u elektromobilů podstatný problém, který se ale znovu stát může. Problém je, že v takové míře se stává jen Tesle.

Že to není obvyklý stav, dokládá i jeden z kvalitářů oslovených kolegy z Jalopniku. Dle jeho názoru výrobce sice může organizovat tréninky zaměstnanců od rána do večera, ovšem poté stačí jeden špatný den, a rázem je auto bez šroubů. Něco takového se zkrátka děje, jiní výrobci ale zavádějí různá opatření, jež mají zabránit tomu, aby si takový exemplář převzal zákazník. Většina z nich navíc sahá po dvoufázovém zabezpečení, kdy nejprve veškeré šrouby zkontroluje technik se vzduchovou pistolí a poté ještě počítač. Teprve následně jde vůz na další pracoviště. A i na závěr výrobního procesu je vše zkontrolováno a případné problémy řešeny. U Tesly to tak zjevně nefunguje.

Podobně humpolácký je pak přístup Tesly také k problematickému dobíjecímu portu u levého zadního světla. Velmi často se totiž stává, že právě zde nesedí jednotlivé spáry karoserie. Dle už citovaného kvalitáře technika za tím stojí problémy, které se objevují někde mezi lisovnou a svařovnou. Během daného procesu dojde na přílišné ohnutí plechu či naopak na ohnutí nedostatečné, načež se pak následně mezi portem a karoserií objeví větší přechod, než by bylo přijatelné.

To je problematické nejen vizuálně, neboť to vede zejména k zatékání vody, ať již do samotného světlometu, nebo do víka zavazadelníku. Pokud přitom do hry přihodíme ještě problémy Tesly s lakem, který po zrychlení výroby nestačí dostatečně proschnout, není až tak překvapivé, že v těchto místech může odstartovat koroze ještě dříve, než samotný vůz vůbec opustí továrnu. Náprava problému si přitom žádá narovnání plechových výlisků, klidně i s pomocí kladiva, stejně jako následnou péči o lak, pokud došlo k jeho dalšímu poškození.

Onen kvalitář dále poukazuje na fakt, že zrovna tento problém je hodně viditelný, přičemž takto špatně sestavený vůz prochází pod očima celé řady lidí. Pokud ovšem na jeho odstranění ani tak nedochází, logicky to znamená, že jsou lidé v Tesle mimořádně nepozorní, mimořádně neschopní nebo mají nařízeno, aby podobné závady přehlíželi a vozy pouštěli do prodeje s nimi. Tedy jinými slovy, hlavním zájmem značky je vyrábět aut co nejvíce, nikoliv je vyrábět kvalitně.

Nejde tu přitom jen o výše zmíněné problémy, některá přehlédnutí mohou ohrožovat i životy lidí, neboť dalším typickým nedostatkem je absence šroubů na předním zavěšení či jejich následné uvolnění. To již může vyústit v havárii s fatálními následky, pročež zmíněná NHTSA zrovna v tomto bodě rozhodla o povinné svolávací akci.

Kvalita výroby Tesly je zkrátka nadále tragická a z dostupných dokumentů i citovaných vyjádření je zřejmé, že automobilka nedokáže už roky vyřešit jedny a ty samé problémy. Měla by posílit kontrolu kvality, stejně jako musí zavést mechanismy, které jednoduše linku zastaví, pokud se potíže objeví. Nevíme ale, zda je s něčím takovým reálně možné počítat alespoň do budoucna - už dnes na to marně čekáme řadu let.

Toto je jen pár ukázek z interních servisních příruček Tesly, které zveřejnila NHTSA. Ukazují, že majiteli mnohokrát připomínkované chyby v kvalitě montáže jsou automobilce dobře známé, přesto se dále dějí a jsou - v lepším případě - řešeny až ex post popsanými způsoby. Foto: Tesla, NHTSA

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec