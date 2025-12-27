Max Verstappen nakonec skutečně bude jezdit za Mercedes, o Vánocích to neoznámili náhodou
Petr MilerDlouhé měsíce se letos spekulovalo o tom, jestli se Max Verstappen nestane jezdcem formulové stáje Mercedesu. Nakonec bylo oznámeno, že nikoli, teď se ale Verstappen Mercedesu přece jen upsal. Jen se tak nestalo v rámci Formule 1.
Max Verstappen nakonec skutečně bude jezdit za Mercedes, o Vánocích to neoznámili náhodou
před 7 hodinami | Petr Miler
Dlouhé měsíce se letos spekulovalo o tom, jestli se Max Verstappen nestane jezdcem formulové stáje Mercedesu. Nakonec bylo oznámeno, že nikoli, teď se ale Verstappen Mercedesu přece jen upsal. Jen se tak nestalo v rámci Formule 1.
Jsem dost starý na to, abych pamatoval Formuli 1 v časech, kdy byl Ayrton Senna na vrcholu své kariéry. A pro tehdejší dobu byla v jezdeckém poli typická jedna věc - teprve oznámení jeho angažmá pro další rok bylo tím, co rozhýbalo pomyslná škatulata. Proč? Protože ho chtěl každý - byl výjimečný, byl populární, byl tím, kdo dokázal jinak nepochybně nezbytné technické excelenci toho kterého týmu špetku mimořádnosti navíc, která v závodech dělala rozdíl.
I když jsme od jeho časů zažili několik dalších ér skvělých pilotů (jmenujme aspoň Schumachera, Vettela a Hamiltona), tohle se nikdy neopakovalo. Všichni tito tři se dlouho zdáli být loajální jednomu týmu (Schumacher sice šel do Ferrari jako dvojnásobný šampion a superhvězda, nesmrtelnou ikonou se ale stal až u Italů, kde se zdál být nedostupný pro kohokoli jiného), a když přece jen skončili jinde, byli - snad jen s výjimkou Vettela - už příliš za zenitem, aby vůbec mohli být těmi hybateli. Tohle znovu zažíváme až nyní s Maxem Verstappenem.
I když za sebou má technicky vzato nejhorší sezónu za mnoho let, fakticky se během ní vyjevil jako ještě lepší pilot než kdy dřív. Ani vyhrávat s nejlepším autem není snadné, letos ho ale rozhodně neměl, a přesto zůstal ve hře o titul do posledních metrů posledního závodu. A na výčet mimořádných věcí, které v letošních závodech předvedl, by nestačily ani prsty mnoha rukou. Jak nedávno slavně řekl shodou okolností už zmiňovaný Sebastian Vettel: „Děsivé je, že je stále lepší.”
Tak Verstappen skutečně působí a ve svých 28 letech se zdá být skutečně tím druhým Sennou - dost zkušený na to, aby na něj byl spoleh, dost mladý na to, aby jej netrápily fyzické limity. Chtěl by ho každý tým v poli - byť každý není reálně ve hře - a spekulací okolo jeho odchodu z Red Bullu bylo ale zvlášť v těžkých časech týmů mnoho (a aktuálně se znovu vrací v souvislosti s možným odchodem Gianpiero Lambiaseho do Astonu Martin). Nejvíc se ale mluvilo o jeho přestupu k Mercedesu.
Toto Wolff, dlouholetý šéf týmu, Verstappena vždy chtěl, Red Bull mu ho v hloubi minulé dekády tak trochu vyfoukl, když mu dovolil nastoupit ve Formuli 1 ještě před jeho osmnáctinami. Měl sice svého Hamiltona, na cestě tehdy Russella a později i Antonelliho, ale Verstappen se vždy zdál být silnější kartou. Spekulace vyvrcholily letos v létě, kdy i Wolff očividně čekal s angažmá svých dosavadních jezdců pro další sezónu, kdyby byl Max V. k dispozici, nakonec to ale musel znovu vzdát a zůstat u sedadel obsazených Georgem R. a Kimim A. Přesto se nyní dozvídáme, že Verstappena v Mercedesu uvidíme. A nejen to.
O co tedy jde? Verstappen a Mercedes se stanou duem v jiné závodní třídě, jmenovitě cestovních autech třídy GT3. Nejen Max Verstappen, až se zase objeví na startu, ale celý tým Verstappen Racing bude příští sezónu závodit s vozem Mercedes-AMG GT3 v GT World Challenge Europe. Stálým jezdcem zůstává Chris Lulham, po jeho boku se pak objeví novic Daniel Juncadella a také Juless Gounon, dosavadní jezdec týmu AMG Performance. V pár závodech bychom pak znovu měli vidět i samotného Maxe V., byť detaily zatím chybí.
Verstappen tak pokračuje v budování seriózního týmu, do kterého se může uchýlit, pokud bude chtít po kariéře ve Formuli 1 někde jezdit. Především se ale tímto krokem znovu přibližuje Mercedesu, což je s ohledem na výše zmíněné nepochybně kontroverzní krok. Jistě i proto byl oznámen o vánočních svátcích - než dojde na první reakce, případná horká krev v žilách té či oné dotčené strany stihne vychladnout...
Max Verstappen v Mercedesu už není jen teorie, celý jeho tým Verstappen Racing bude s automobilkou a jeho závodní divizí spolupracovat. Zatím to bude v třídě GT3, sám Verstappen se má za volantem speciálu AMG GT3 objevit. Foto: Verstappen Racing, tiskové materiály
Zdroj: Verstappen Racing
