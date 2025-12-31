Max Verstappen se nakonec popáté v řadě stal nejlepším pilotem roku Formule 1

před 5 hodinami | Petr Miler

Foto: Verstappen Racing, tiskové materiály

Neřekneme to poprvé, ale za svou dramatičnost letošní sezóna Formule 1 vděčí hlavně Maxi Verstappenovi. Ten zas jednou překonal sám sebe a stal se seriózním kandidátem na titul mistra světa s autem, s nímž všichni jeho týmoví kolegové dohromady získali 30 bodů - on jich nasbíral 421.

K zisku titulu mu tak chyběly dva body. Tak blízko byl. Nakonec byl mistrem světa formálně jmenován Lando Norris, mnozí ale jeho titul označují za ten nejméně zasloužený od roku 1982, kdy tak trochu shodou nehod (vlastně skoro doslova) šampionát ovládl Keke Rosberg bez jediného vítězství v závodě. Nechceme tím nyní rozdmýchávat debatu o „zaslouženosti” titulu, je z podstaty hloupá a vše lze vždy shrnout jen oblíbenými slovy Landa Norrise („Je to tak, jak to je.”). Nic to ale nemění na tom, že Verstappen se může cítit jako mistr, pokud jde o míru řidičských schopností.

Bohužel pro něj se potýkal s příliš nekonzistentně fungujícím autem, aby to byl schopen zachránit a ani jeho mocný finiš už nestačil. Přesto si za to vysloužil jedno cenné uznání, které - na rozdíl od titulu mistra světa - získal už popáté v řadě. Byl takto jmenován nejlepším jezdcem v poli nikoli často zaslepenými fanoušky, ale desítkou šéfů týmů Formule 1. A to říká mnohé.

Jako každý rok uspořádala Formule 1 anonymní hlasování mezi deseti šéfy týmů, jehož výsledky zveřejnila. Pravidla jsou tu jednoduchá - každý šéf týmu hlasuje pro 10 nejlepších jezdců sezóny v pořadí od jedné do deseti. Tyto výsledky jsou pak převedeny na body stejně jako výsledky jednotlivých závodů a podle toho vznikne pořadí jakéhosi alternativního šampionátu. A hádejte, kdo vyhrál...

No nemusíte, víte to. Byl to znovu Verstappen, který byl šéfy týmů opět zvolen Jezdcem roku, tentokrát za sezónu 2025. Až za ním skončil druhý mistr světa Lando Norris, třetí byl Oscar Piastri. George Russell pokračoval ve svém vzestupu a skončil čtvrtý, Fernando Alonso překvapil pátým místem. Carlos Sainz se musel spokojit s šestým místem, které může považovat za zadostiučinění, neboť až za ním je Charles Leclerc. Ten přitom podle nás s mizerným Ferrari předváděl velmi dobré výkony. Osmé místo Ollieho Bearmana je též překvapení, nejvýše umístěný nováček Isack Hadjar totiž skončil až devátý. Desítku uzavírá Nico Hülkenberg.

Smutnou zmínku si po bídné sezóně zaslouží Lewis Hamilton, který v pořadí úplně chybí. To je pro legendárního pilota a málem osminásobného mistra světa jistě další menší tragédie. Naopak Verstappen může být rád za své zadostiučinění, i když nepředpokládáme, že by si nemyslel, že je nejlepší...


Max Verstappen se nakonec popáté v řadě stal nejlepším pilotem roku Formule 1
Max Verstappen je už popáté v řadě nejlepším pilotem roku Formule 1. Nikoli optikou šampionátu jezdců, ten mu letos těsně unikl, za Jezdce roku ho znovu zvolil šéfové letos 10 týmů. Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

Zdroj: Formula 1

Petr Miler

