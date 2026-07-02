Maybach moří není iluze ani projekt fanouška, ale nová superjachta Mercedesu. Na vodu vyjede jako jeden z nejexkluzivnějších klubů světa

Němci skutečně pracují na 155metrové superjachtě, kterou si nebudete moci ani koupit, ani si ji pronajmout. Přístupná bude jen členům Maybach Ocean Clubu, odrážet pak má duch luxusní značky. Mj. tak nebude „zaneřáděná” třícípými hvězdami, jak je dnes zvykem.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Maybach moří není iluze ani projekt fanouška, ale nová superjachta Mercedesu. Na vodu vyjede jako jeden z nejexkluzivnějších klubů světa

včera | Petr Prokopec

Maybach moří není iluze ani projekt fanouška, ale nová superjachta Mercedesu. Na vodu vyjede jako jeden z nejexkluzivnějších klubů světa

/

Foto: Mercedes-Benz

Němci skutečně pracují na 155metrové superjachtě, kterou si nebudete moci ani koupit, ani si ji pronajmout. Přístupná bude jen členům Maybach Ocean Clubu, odrážet pak má duch luxusní značky. Mj. tak nebude „zaneřáděná” třícípými hvězdami, jak je dnes zvykem.

Mercedes-Benz je sice nejstarší automobilkou světa, jen na auta se však Němci omezit nehodlají. Což vlastně i dává smysl, neboť poslední dobou s nimi bodují stále méně. Proto chystají úkrok na pole realit, kde chystají nejen samotné výškové budovy, ale dokonce rovnou celá města. Skromní pak nehodlají být ani na vodě, neboť odstartovali projekt, který má překročit veškeré myslitelné meze. Pojmenován byl příhodně Beyond Horizons. A jak už asi tušíte, jde o luxusní jachtu.

Realizaci projektu dostala na starosti německá loděnice Lloyd Werft, která bude spolupracovat se společnostmi Zech Group a Lürssen. Patronát pak převzal Maybach Ocean Club, což je velmi důležité. I když by totiž jachta měla být vyvedena v designovém stylu Sensual Purity, se kterým přišel dnes spíše nechvalně známý Gorden Wagener, nedošlo na zaplevelení jednotlivých palub třícípými hvězdami. Jachta je totiž určena pro klientelu Maybachu a nikoli „tuctového“ Mercedesu.

Více než konkrétní prvky se tak má do vzhledu propsat podstata designového jazyku, tedy rovnováha mezi horkem a chladem a ideální mix organických křivek s geometricky přesnými liniemi. Právě to si dle německé loděnice vyžádalo nejvyšší úroveň odborných znalostí a preciznost při vývoji i při výrobě - a proto bylo ke spolupráci přizváno tolik partnerů. Týká se to i interiérů, na kterých designová kancelář Mercedesu pracovala s firmami Dölker + Voges a Splendid Sea.

Jachta dlouhá 155 metrů bude disponovat 30 naprosto stejnými apartmány o rozloze 74 metrů čtverečných, z nichž každý bude mít soukromý balkónek či osobního sluhu. Za tím stojí podstata projektu, Beyond Horizons totiž není koncipována jako soukromé plavidlo. Nikdo si ho nemůže ani pronajmout na pár dní či konkrétní plavbu. Místo toho je určen členům Maybach Ocean Clubu, kteří budou mít každoročně nárok až na čtyři týdny pobytu.

Jachta tak bude vysoce exkluzivní, přičemž se na ní dostanou jen ti nejbohatší. A počítá se i s tím, že dorazí svými vrtulníky, které logicky nebudou chtít posílat do vzdálených přístavů. Beyond Horizons tak nikdy nepopluje sama, místo toho dostane vlastní podpůrné plavidlo, které bude sloužit právě k „ustájení“ helikoptér či dalších hraček miliardářů. Očekávat se pak dá, že nocovat na ni bude početný personál.

Hlavní jachta pak na celkové ploše přesahující 4 600 metrů čtverečních bude kromě 30 apartmánů hostit rovněž wellness a fitness centra, dvoudílný bazén, gurmánské restaurace nebo bary s živou hudbou a zábavní místa. Pořádat se zde pak mají i umělecké výstavy. Zahájení provozu je plánováno na rok 2030, přičemž zatím asi nejméně se ví o pohonu - tedy kromě toho, že má být hybridní a udržitelný, jak jinak.


Maybach moří není iluze ani projekt fanouška, ale nová superjachta Mercedesu. Na vodu vyjede jako jeden z nejexkluzivnějších klubů světa - 1 - Mercedes-Maybach Beyond Horizons 2026 vizualizace 01Maybach moří není iluze ani projekt fanouška, ale nová superjachta Mercedesu. Na vodu vyjede jako jeden z nejexkluzivnějších klubů světa - 2 - Mercedes-Maybach Beyond Horizons 2026 vizualizace 02Maybach moří není iluze ani projekt fanouška, ale nová superjachta Mercedesu. Na vodu vyjede jako jeden z nejexkluzivnějších klubů světa - 3 - Mercedes-Maybach Beyond Horizons 2026 vizualizace 03Maybach moří není iluze ani projekt fanouška, ale nová superjachta Mercedesu. Na vodu vyjede jako jeden z nejexkluzivnějších klubů světa - 4 - Mercedes-Maybach Beyond Horizons 2026 vizualizace 04
Maybach moří není iluze ani projekt fanouška, ale nová superjachta Mercedesu. Na vodu vyjede jako jeden z nejexkluzivnějších klubů světa - 5 - Mercedes-Maybach Beyond Horizons 2026 vizualizace 05Maybach moří není iluze ani projekt fanouška, ale nová superjachta Mercedesu. Na vodu vyjede jako jeden z nejexkluzivnějších klubů světa - 6 - Mercedes-Maybach Beyond Horizons 2026 vizualizace 06Maybach moří není iluze ani projekt fanouška, ale nová superjachta Mercedesu. Na vodu vyjede jako jeden z nejexkluzivnějších klubů světa - 7 - Mercedes-Maybach Beyond Horizons 2026 vizualizace 07
Superjachta Beyond Horizons bude patřit mezi nejexkluzivnější kluby světa, jen oproti ostatním bude plovoucí. Závidíte? Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.