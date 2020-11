Mazda dodatečně přidala výkon svému převratnému motoru, lidem ho dá zdarma před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mazda

Má hodně co nabídnout i v dosavadním provedení, pro některé své parametrybyl ale kritizován. Tak jej Mazda vylepšila a co je pozoruhodné, novinky dopřeje zdarma i těm, kteří si auto s ním koupili dříve.

Motor Mazdy SkyActiv-X vstoupil do historie jako neboli revoluční „diesel na benzin”, neboť jako první sériově vyráběný agregát spaluje směs benzinu se vzduchem ve válcích vznícením, nikoli zážehem. Pravda, není to čisté vznícení, Mazda si kvůli lepší kontrole procesu spalování pomáhá v některých režimech fungování zapalovací svíčkou, ale to nakonec není tak podstatné.

Výhody tohoto řešení jsou zřejmé - vyšší pracovní efektivita bez nežádoucích emisí. Motor se tak snaží spojovat výhody dieselů a benzinů v jednom balení a funkčně se mu to celkem daří. Problém je jen v tom, že jde o dosti drahou pohonnou jednotku, která svou cenu neospravedlňuje výkonem. Dosud jediná prodávaná verze, 2,0 SkyActiv-X s kompresním poměrem 15:1, generuje 180 koní a 224 Nm, což na dnešní dobu není žádný zázrak. Akcelerace na stovku v modelu 3 za 8,2 sekundy v kombinaci s manuální převodovkou (s automatem 8,6) neurazí, ale popravdě řečeno ani nenadchne.

Právě to bylo na motoru kritizováno a stalo se i jedním z důvodů, proč stále nedorazil do USA. Japonci se ale na kritiku rozhodli zareagovat tím nejpádnějším možným způsobem a motor vylepšili. Jejich 2,0 SkyActiv-X tak nyní nabízí až 190 koní výkonu a 240 Nm točivého momentu. Pravda, žádný dramatický rozdíl, ale znát bude.

Změny bylo dosaženo díky optimalizaci spalovacího procesu, vylepšení přeplňování za pomoci kompresoru a řízení 24V asynchronního motoru. Výkonnostní parametry díky tomu nejen nevzrostly, ale maximum točivého momentu se také posunulo o 1 500 otáček výše - nyní je místo 3 000 ot./min v 4 500 ot./min. Mazda nicméně říká, že v celém spektru od 3 000 do 4 500 otáček je vyšší než býval, takže dynamice tato změna prospívá bez ohledu na jízdní režim. Konkrétní data ale automobilka do placu nedala, známa též není spotřeba paliva, změnila-li se.

Novinky přichází s dalšími dílčími modifikacemi, jako jsou upravené tlumiče pérování nebo elektronické funkce typu adaptivní tempomat, jehož fungování se má nyní více přiblížit lidskému řízení. Největší zajímavost je ale ještě jinde. Změna fungování motoru je čistě softwarová, a tak Mazda nabídne lepší parametry nové verze nejen novým zákazníkům, ale zdarma motor posílí i všem současným majitelům „trojky”. Něco takového jsme ve světě konvenčních aut ještě nezažili, třebaže spousta jiných úprav existujících motorů neproběhla jiným způsobem.

Z novinky mohou těžit zákazníci Mazdy v Japonsku od této chvíle, další trhy snad budou následovat. Konkrétní informace ale Japonci di placu nedali.

Mazda 3 s motorem SkyActiv-X loví zákazníky vcelku úspěšně, a to i se 180 koňmi. Nové jich bude mít 190 a Mazda výkon přidá zdarma i všem dosavadním majitelům vozu. Foto: Mazda

Zdroj: Mazda

Petr Miler