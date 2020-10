Mazda jde proti proudu jako nikdy dříve, v Evropě nabízí auto jedině bez turba včera | Petr Miler

/ Foto: Mazda

Obvykle považujeme za zázrak, když některá ze značek udrží v nabídce aspoň jeden motor bez přeplňování. U Mazdy by něco takového nepřekvapilo, ale prodávat vůz střední třídy na starém kontinentu jen s atmosférami? To je vážně extrém.

Nedávno jsme psali, jak Mazda kráčí proti proudu, když na trh posílá motor, s nímž ostatní končí. Jde o atmosféricky plněný benzinový řadový šestiválec, což je dnes na automobilovém trhu bez nadsázky ohrožený druh. Na takový stroj si ještě chvíli počkáme, jak je ale vidno, Mazda ani nemusí rozšiřovat nabídku, aby šokovala - někdy stačí, když ji omezí.

Kolegové z britského Autocaru dnes informovali, že Mazda pro celou Evropu vyřazuje z nabídky modelu 6 2,2litrový turbodiesel SkyActiv-D, neboť s ním není schopna vyhovět novým emisním pravidlům EU. Tedy byla by toho schopna, ale jen za cenu investic, kterou by další prodeje dieselové šestky neospravedlnily.

To v dnešní době není až tak výjimečný krok, u Mazdy má ale velmi neobvyklé následky. Protože tahle japonská značka zrovna neholduje turbům a všechny ostatní motory v nabídce jsou nepřeplňované benziny, stalo se, že model 6 bude dále nabízet bez jediného turbomotoru v nabídce, ať už na benzin nebo naftu. To snad musí být jediný takový případ u masově vyráběného auta, a to v době, kdy takové BMW nenabízí ani jeden nepřeplňovaný motor napříč celým spektrem modelů. Je to něco skoro nepochopitelného, ale je to fakt.

Jak bude Mazda s touto strategií úspěšná, ukáže čas, pokud by ale zákazníci toužili byť jen po turbodieselové dva-dvojce, určitě by ji v nabídce udržela. Ostatně, v některých dalších modelech, typicky SUV - nebo se to tak aspoň v tuto chvíli jeví - by měla zůstat dále k dispozici. Mazdy si kupují často lidé, kterým se její vystupování z „evropského motorového šiku” zamlouvá, takže proč truchlit nad koncem něčeho tak tuctového, jako je turbodiesel...

Pozoruhodné také je, že jakkoli v Evropě Mazda 6 s dieselem skončila, v USA se s ním naopak na trh chystá. To už skoro zavání snahou jít proti proudu za každou cenu, ale nakonec proč ne, i to je marketingová strategie.

Mazda se rozhodla skoncovat s dieselem 2,2 v nabídce modelu 6 pro Evropu, čímž jej učinila vozem nabízejícím jen a pouze atmosférické benziny. Ukažte nám druhé masově vyráběné auto, o kterém se to dnes dá říci. Foto: Mazda

Zdroj: Autocar

Petr Miler