Mazda MX-5 dlouhých 9 let po debutu koná zázraky a prodejně masivně roste. Jde krize středního na víc a víc z nás? před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Tohle je v podstatě „zbytečné” auto, které reálně nikdo nepotřebuje, stále víc lidí - a téměř bez výjimky jde o muže - ho ale chce. No však se podívejte, jak nám sluší, to zahojí nejeden šrám z domnělé ztráty životní perspektivy.

Na představení Mazdy MX-5 čtvrté generace došlo již v září 2014, prodej však byl spuštěn až v roce následujícím. Dlouhý životní cyklus u tohoto vozu není ničím neobvyklým, podobně na tom byly i jeho předchůdci. Lidem to nicméně nevadilo, MX-5 se tak již v roce 2000 stala nejlépe prodávaným dvoumístným vozem historie. Tehdy měla na kontě 531 890 podaných kusů, v dubnu 2016 nicméně Mazda vyrobila již milióntý exemplář. Tuto laťku se ovšem v mezičase povedlo výrazně navýšit, neboť zájem je nadále nemalý.

Kompletní loňská data ze všech světových trhů zatím ještě nejsou známa, již výsledky americké divize ovšem berou dech. MX-5 se totiž devět let po premiéře prodalo 8 973 kusů, tedy o drtivých 45,4 procenta více než v roce 2022. Nahoru přitom letěla hlavně verze s plátěnou střechou, která má na kontě 4 591 registrací a tedy 77,4procentní vzestup. Polepšilo si ovšem logicky i provedení RF s pevnými skládacími střešními panely, které předloni hrálo prim, a to o 22,3 procenta na 4 382 exemplářů.

Čtvrtá generace tak v zámoří dosáhla na čtvrtý nejlepší výsledek od svého příchodu na trh a ani evropské registrace nejsou malé. Data za celý rok zatím nemáme, za 11 měsíců loňska ale vůz dosáhl skoro na 7 tisíc prodejů s obdobným 42procentním růstem. Naprosto dominantním typem zákazníka jsou navíc muži středního věku, a tak se zdá, že krize spojená právě s touto částí mužského života zasahuje víc a víc z nás. Ale to berte samozřejmě s nadsázkou.

Auto boduje jistě i díky tomu, že je soustavně vylepšováno. Zásadní loňskou novinkou u verzí s manuální převodovkou je příchod asymetrického samosvorného diferenciálu, stejně jako lze zmínit lepší odezvu plynu a překalibrované řízení. Dovnitř se pak nastěhoval nový 8,8palcový displej multimédií, zatímco v případě zevnějšku lze počítat s novými světly či jiným designem litých kol. Výkon pak zůstává na 132 a 184 koních, přičemž s jedna-pětkou startuje roadster na 884 750 Kč, zatímco dvoulitr vychází na minimálně 1 019 750 Kč.

Možná podstatnější než ona vylepšení je ale absence konkurence. Letos by totiž měl skončit prodej Toyoty GR86 a Subaru BRZ, a to nikoli kvůli emisním regulím, nýbrž těm bezpečnostním. Dle nových směrnic by Japonci museli zvýšit střechu a posunout čelní okno, aby vůz dostal do vínku kameru. S něčím takovým se při vývoji nepočítalo, ostatně GR86 i BRZ používají platformu první generace z roku 2012.

Subaru pak sice loni oznámilo, že manuální BRZ může počítat s paketem EyeSight, který všechny bezpečnostní potíže řeší, nicméně i tak je dostupnost obou kupátek v Evropě letos a v dalších letech nejasná. Co se však Mazdy MX-5 týče, ta evidentně může zůstat v klidu. Produktový manažer vozu Shigeki Saito totiž uvedl, že značka chce vyrábět stávající provedení „tak dlouho, jak jen to bude možné“.

Mazda MX-5 loni zažila pozoruhodné vzedmutí prodejů, a to hlavně díky mužům středního věku. To jsou věci... Foto: Mazda

Zdroj: Mazda

Petr Prokopec

