Mazda najednou končí hned se čtyřmi modely, v Česku tvoří skoro pětinu jejích prodejů před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Uvážíme-li, kolik modelů dnes Mazda nabízí, je to skutečně razantní krok. Jeden z těchto vozů u nás už skončil a konce dalšího si asi ani nevšimnete, v případě zbylé dvojice ale máte v případě zájmu nejvyšší čas jednat.

Před pár dny Mazda překvapila, když sice v souladu s aktuálním vývojem na trhu, ale v příkrém rozporu s výkřiky většiny konkurentů razantně seřízla investice do elektromobility a peníze raději nasměrovala do spalovacích motorů. Tím momentálně kráčí hodně proti proudu s automobilkami jako Porsche nebo Toyota, třebaže se dá předpokládat, že ji další budou následovat. Zájem o bateriový pohon totiž dál slábne, v případě benzinových vozů naopak posilují své pozice Číňané. Pokud tedy zavedené značky nechtějí přijít o zákazníky, musí zkrátka lidem nabídnout to, co „chtějí, potřebují a jsou ochotni si koupit”, jak už zjistili i Češi.

Mazda loni prodala 1 277 578 nových vozů, přičemž čtvrtina registrací (konkrétně šlo o 345 209 aut) připadla na SUV CX-5. Není tak divu, že Japonci se velmi pečlivě věnují nové generaci, která dostane i zcela nový 2,5litrový spalovací motor SkyActiv-Z. Dorazit má v roce 2027, ve stejné době ovšem značka představí i nový elektromobil, jehož architektura vyvinutá pod vlastní střechou má umožnit zástavbu jakýchkoli baterií. Ty pro Mazdu bude vyrábět Panasonic, což mělo vést ke snížení investic do nich o 40 procent.

Novinek ale ve finále bude daleko víc, než ale dorazí, automobilka bude svou nabídku spíš omezovat. Jak informují lidé z Creative Trend, letos ji opustí hned čtveřice modelů, přičemž tři skončí bez jakékoli náhrady. Nejde pochopitelně o ty největší prodejní hity, o zanedbatelné modely se ale z větší části aut, která končí, také nejedná.

Začněme ale těmi menšími z obětí. Tou úplně první má být elektrické SUV MX-30, které platí za totální propadák, loni si u nás našlo pouhých 6 kupců z 18 celkem (zbytek připadá na de facto hybridní verzi s rotačním range extenderem). Právě tento vůz má skončit jako první, a to již tento měsíc. Po pouhých pěti letech na trhu to může být překvapení, ovšem jak už padlo, prodeje vozu se limitně blíží nule. Provedení MX-30 R-EV, které pod přední kapotu dostalo i Wankel, má v prodeji prozatím zůstat, i když hit to s jedním prodaným vozem za měsíc v celé zemi také není.

Dalším „pánem na zaříznutí“ je Mazda 2, ovšem jen ve spalovací verzi, nikoli hybridní provedení, které vzniklo přeznačováním Toyoty Yaris. Obě verze byly či jsou na některých trzích k mání současně, nejsme ale schopni říci, kolik se tu loni prodalo hybridu - v datech SDA svítí všech 111 prodejů u spalovací verze, což snad ani nemůže být pravda. Tak či onak, rovněž hybrid má skončit bez nástupce, jen zatím není známo, kdy se tak přesně stane.

Z kola ven dál půjde Mazda CX-3, která již skončila na americkém trhu i v Evropě a prodává se tak jen v Japonsku a pár dalších asijských zemích. Protože ale svého času šlo o velmi žádaný model, automobilka počítá s nástupcem. Ten se kvůli úspoře nákladů bude znovu vyrábět v Thajsku jako končící provedení, pročež zatím není jasno, na jaké trhy se podívá. Protože ale třeba v Austrálii loni CX-3 zabodovalo nejvíce za celou svou historii na tomto trhu, dá se návrat za protinožci předpokládat.

Jsme ve finále, tedy u Mazdy 6. Ta je k mání jako sedan i kombík, přičemž obě karosářské verze startují na 941 700 Kč. Loni po nich u nás sáhlo 154 lidí, což nezní jako mnoho, je ale třeba vidět také to, že značka u nás loni prodala jen 1 769 aut. Jen šestka tedy u nás tvoří skoro desetinu prodejů, všechny dotčené modely pak téměř pětinu odbytu značky, na jiných trzích to bývá i víc.

Z vlastních zkušeností víme, že šestka má pořád dost příznivců, i proto si na vůz představený již v roce 2012 vede relativně velmi dobře. Pokud o něj máte zájem, objednávejte co nejrychleji, jinak vám zbydou oči jen pro nepřímého elektrického nástupce (6e), který snad ani nemá šanci dosavadní kupce šestky oslovit. Auto vyráběné v Číně Changanem za 1 069 900 Kč nevypadá zrovna jako „kauf” roku z žádného úhlu pohledu.

Toužíte po spalovacím sedanu nebo kombíku Mazda 6? Pak si raději pospěšte, brzy zmizí z prodeje. Foto: Mazda



Tomu zamává i model MX-30, tedy alespoň ve své ultranesmyslné elektrické verzi. Zpola nesmyslný hybrid bude k mání dál, mizerně se ale prodávají obě verze. Foto: Mazda



Model CX-3 u nás skončil už dřív, nyní se rozloučí s prodeke celosvětově. Foto: Mazda

Zdroje: Creative Trend, SDA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.