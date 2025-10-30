Mazda skutečně skončila se svým dosavadním logem, ubohost náhrady je už za hranicí pochopitelnosti
před 7 hodinami | Petr Miler
„Pepíčku, namaluj nám nové logo!” Máme pocit, že jsme právě odhalili počátek geneze nové identity automobilky Mazda, protože výsledek přesně takovému „procesu” odpovídá. Anebo vlastně ne. Kdyby to bylo takhle, bylo by ještě pochopitelné, upřímné a aspoň levné. Realita byla nejspíš jiná a vystihnout jí lze parafrázováním jednoho asi nepřehlédnutelného reklamního spotu posledních měsíců: „U agentury měli akci 1+1 nové logo zdarma, tak jsem objednal toto.” - „A to je to zadarmo, že jo?”
Jinak opravdu nevíme, jak se mohlo stát, že se možná nijak ohromující, ale zažitý symbol japonské značky, který má podle některých být písmenem M stylizovaným do tvaru racka a podle jiných vznešeně ztělesňovat její snahu o pozvednutí automobilové civilizace a kultury (sic), změnil v placatý, hranatý a rastrovitý symbol, který snad mohl vzniknout jedině tak, že se někdo to samé pokusil namalovat myší v Paintbrushi, popř. převedl existující logo na dvoubarevné totéž s pomocí displeje Nokie 5110. Je to ošklivé a dehonestující, nikoli jen laciné, nenápadité a trapné, jak nejčastěji říkají ti, kteří chtějí zůstat diplomaty.
Mazda se tím přidala k pro nás nepochopitelnému trendu zjednodušování log, který snad v jediném případě nepřinesl lepší výsledek. Něco podobného udělaly třeba i značky VW, Audi nebo Citroën, s podobným „úspěchem”, ovšem jejich placaté alternativy pořád vypadají lépe. Proč automobilky šly tímto směrem? Prý jsou taková loga vhodnější pro digitální věk a lepší zobrazení na mobilu. Proboha, co je to za pitomost? Dojem plastického loga šlo vytvořit klidně i na displeji oné Nokie. A když ne tam, pak na Siemensu C35i s monochromatickým displejem (tedy s pomocí dvou barev, ničím jiným) o rozlišení 101 x 54 pixelů určitě. Na současných mobilech a tabletech je možné zobrazit absolutně cokoli, mají větší rozlišení než pár let staré notebooku.
Je to jeden z hloupých trendů, který podle nás musí zemřít, nepotkali jsme ještě nikoho, kdo by podobné novinky označil za přínos. Sama Mazda přitom u dosavadního provedení loga vydržela od roku 1997, tedy dlouhých 28 let od dob, kdy se svět posunul od analogových televizí až k dnešním smartphonům. A vypadalo pořád šik. Co automobilku nutí měnit ztvárnění tohoto symbolu zrovna nyní, nemáme tušení - slova o efektivnějším designu optimalizovaném pro chytré telefony a digitální displeje jsou vážně hloupá, to by dávalo smysl v roce 2005, ne v roce 2025.
O tom, že k této změně dojde, se zatím mluvilo oficiálně jen napůl. A doufali jsme, že firma pod tíhou kritiky, která nepřichází zdaleka jen od nás, z této blamáže vycouvá. Nestalo se, nové logo bylo nyní slavnostně odhaleno na autosalonu v Tokiu a později jej dostanou showroomy, auta, weby i další prezentační materiály.
Zatím ale nové logo na těchto místech nenajdete, rozšiřovat se začne až s 30. lednem 2026, na který připadá 105. výročí založení firmy. A pochopitelně bude trvat ještě dlouho, než se novinka dostane na všechny modely apod. Pochopitelně, i nové logo jasně identifikujete jako symbol náležící Mazdě, ale je to nakonec výhra? Kdyby to bylo aspoň nové logo, ale reálně je to staré logo prohnané nějakým primitivním filtrem, kterému byla kdysi zakřivená racčí křídla změněna v rovná. Docela by nás zajímalo, kolik za tohle Mazda někomu zaplatila, pokud to ale byla víc než 1 koruna, pak se pro příště hlásím o realizaci obdoby téhož pro kohokoli. Je to práce asi na 3 sekundy, to i za korunu stojí...
Tohle je vážně nové logo Mazdy. Pro soudného člověka to je něco jako konec světa. Grafika: Mazda
A tady je srovnání s tím starým. Co pozitivního ta čáranice vpravo přináší? Křičíte: „Apríl!?” Kéž by, přátelé, kéž by... Grafika: Mazda
Zdroj: Mazda
