Mazda nám roky vyprávěla, jaké je dotykové ovládání v autech zlo. Teď na něj přešla a říká, že prst na displeji poráží všechno
Petr ProkopecJaponci nás opravdu dlouho těšili věcnými argumenty, kterými hloupému trendu postavenému jen kolem úspor nákladů odporovali. Slovo „konzistence” je jim ale zjevně cizí. Teď sami šetří a to, co bylo špatné, je najednou úplně výborné, a to ze stejných důvodů.
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Mazda nám roky vyprávěla, jaké je dotykové ovládání v autech zlo. Teď na něj přešla a říká, že prst na displeji poráží všechno
včera | Petr Prokopec
Japonci nás opravdu dlouho těšili věcnými argumenty, kterými hloupému trendu postavenému jen kolem úspor nákladů odporovali. Slovo „konzistence” je jim ale zjevně cizí. Teď sami šetří a to, co bylo špatné, je najednou úplně výborné, a to ze stejných důvodů.
V posledních letech se z aut stále více stávají počítače na kolech plné elektronických systémů, které nám mají cestování s nimi zpříjemnit. Tak alespoň věc prezentují výrobci, kteří za různé vychytávky pochopitelně požadují peníze. Nebudeme říkat, že jsou všechny špatné, ale kolikrát jste se v autě podívali třeba na předpověď počasí? Existuje milion jiných kanálů, kterými tyto informace vstřebáváme přirozeněji, klidně i v autech. Většina lidí, které známe, tak podobné záležitosti použije obvykle jen jednou jednou, když zkouší, co jejich vůz dokáže. Jinak se ovšem na pravidelně zabývají jen takovými „přízemnostmi”, jako jsou ventilace interiéru nebo audiosystém.
Velký výčet všemožných funkcí je nicméně třeba nějak ovládat. Roky je bylo možné obsluhovat buď skrze dotykové ovládání, nebo alespoň rozličné multifunkční ovladače typu iDrive od BMW nebo MMI od Audi. Jak ale automobilky začaly šetřit na všem, na čem šetřit šlo, fyzické ovladače se staly drahou přítěží. I smysluplné a relativně jednoduché ovladače popsaného typu tak z interiérů zmizely i s většinou - ne-li úplně se všemi - tlačítky na ovládání čehokoli. Zrovna v nových BMW už nenajdete krom velkého displeje skoro nic, přičemž veškerá změna proběhla během pár poslední let.
Ne každý výrobce ovšem pro takový směr hořel, třeba Mazda jej dlouhodobě odmítala. Podle Japonců totiž přesunutí veškerého ovládání na středový displej a eliminace tlačítek představovalo bezpečnostní hrozbu, hlavně v porovnání s jinými řešením. Stalo se tragikomicky trapným, že kvůli možnosti si jednou za rok spustit aplikaci Počasí auta pozbyla i ovládání toho, co s onou modernou nemá nic společného. Tedy třeba oné ventilace.
Ještě nedávno tak Mazda zastávala názor, že otočný ovladač, se kterým máte přístup k palubnímu menu, je bezpečnější než dotyková obrazovka. Dle interní studie bylo totiž zjištěno, že řidiči, kteří ho používají, mají menší počet chybných příkazů a nesledují vozovku po mnohem kratší čas než jejich kolegové, kteří měli k dispozici právě dotykové ovládání.
Jenže uplynulo pár let a také Japonci otočili o 180 stupňů. Loni v létě totiž představili CX-5 nové generace a její interiér již mnoha tlačítky neosadili. Místo toho se základní verze SUV dočkaly 12,9palcového a vyšší 15,6palcového displeje, po kterém je třeba ťapkat pokaždé, když chcete změnit teplotu či intenzitu ventilace, popř. dokonce hlasitost audiosystému.
Už v té době Mazda kontroverzní volbu obhajovala, přičemž dle amerického zastoupení si eliminaci tlačítek měli vyžádat zákazníci, zatímco to evropské zmiňovalo větší intuitivnost a dokonce i bezpečnost v kombinaci s „chytrými“ tlačítky na telefonu. Jenže něco takového značce jen stěží někdo věří, jediným důvodem pro její otočku byla úspora nákladů jako u všech ostatních. Je opravdu těžké najít kohokoli, kdo by byl dotykovým ovládáním v autě nadšen, je to v principu nefunkční, nebezpečná věc.
Mazda ale krok zpátky neudělá, a tak dál zkouší hasit požár, který sama zažehla. A počíná si přitom stále trapněji. Manažer automobilky odpovědný za model CX-5 Koichiro Yamaguchi tak nyní kolegům z Drivu dokonce sdělil, že dotykové displeje nejenže nejsou pro řidiče horší, ale ve skutečnosti dokonce zkracují dobu, po kterou musí řidič sundat oči z vozovky a věnovat se multimédiím.
„Když ovládáte klimatizaci prstem, musíte nejprve stisknout fyzické tlačítko, které je ve spodní pozici. Jenže když se podíváte dolů, najdete tam 15 podobně vypadajících tlačítek. To znamená, že se nejen musíte podívat dolů, ale ještě tam vybrat správné tlačítko - něco takového od vás vyžaduje sundat oči z vozovky. Spíše než to je tedy lepší mít ovládání na obrazovce,“ uvedl.
Už se můžete smát, i když jako humor to Yamaguchi nemyslel. Už jsme slyšeli lecjaké z prstu vycucané argumenty na podporu dotykových obrazovek, ale toto je asi ten největší nesmysl, jaký jsme kdy slyšeli. S pomocí fyzických tlačítek ovládáte třeba ventilaci zcela podvědomě, po hmatu, víte kam sáhnout. Ze silnice tak oči nesundáváte ani na chvíli, stačí menší či dokonce zkušenost s autem, pokud je náležitě intuitivní. Něčeho takového u dotykového displeje nelze dosáhnout nikdy, i kdybyste s autem jezdili 20 let. Vždy musíte sundat oči z vozovky, abyste viděli, co mačkáte a jak obrazovka reaguje.
Yamaguchi pak dodává, že Mazda je připravena svůj krok zvrátit, pokud si to klientela vyžádá. Jenže lze mu věřit? Prakticky jakýkoli průzkum, na který v automobilové branži v posledních letech došlo, dával dotykové technologii obrovský palec dolů. A bylo jedno, zda šlo o komfort zákazníků či bezpečnost, interiéry zbavené tlačítek vždy vycházely hůře než ty tlačítkové. Kdyby tedy Mazda zákazníkům naslouchala, nikdy s tímto nesmyslem nepřijde, nikdy. „Cost cutting” ale zas jednou zvítězil na celé čáře a všechny ostatní faktory prohrály, celý příběh. Zkoušet to jakkoli „okecat” je vážně jen trapné.
Vážně si někdo myslí, že ovládání klimatizace s pomocí malých ikonek na dotykovém displeji je bezpečnější, než když k tomu použijete fyzická tlačítka? To není řečnická otázka, všichni víme, že to tak není. Foto: Mazda
Zdroj: Drive
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