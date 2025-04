Mazda svou ikonu nedá, v příští generaci dostane dokonce větší spalovací motor a manuální řazení před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

V současné době je u nás k dispozici pouze s drobnou jedna-pětkou, dvoulitrovému provedení vystavilo stopku bruselské řádění. O to překvapivější může být, že má nová generace MX-5 dorazit s 2,5litrovým motorem.

Některým to bude znít neuvěřitelně, ale výroba čtvrté generace Mazdy MX-5 s kódovým označením ND začala už 4. března 2015. Tedy před deseti lety a několika málo dny. Japonská automobilka od té doby přišla se třemi zásadními modernizacemi, kdy ta poslední je datována k loňskému roku. Tehdy se ikonický roadster dočkal nových světel či třeba zrevidovaného řízení a podvozku. V Evropě z nabídky kvůli přerozdělovacím mechanismům EU vypadnul dvoulitrový motor, načež je zde MX-5 nabízena jen s menší jedna-pětkou.

Právě pokuty postavené kolem emisí CO2 jsou důvodem, proč už se nějakou chvíli spekuluje o tom, že by roadster zamířil elektrickým směrem. Masashi Nakayama, generální ředitel designové divize značky, nicméně kolegům z Road and Track potvrdil, že nic takového není v plánu. Mazda totiž stále velký důraz na co nejnižší hmotnost, načež má pátá generace zamířit pod metu jednoho tisíce kilogramů. Novinka tak vlastně bude lehčí než stávající 1,5litrové provedení, což bateriový pohon vylučuje ze hry.

Japonci se zároveň ani nechtějí vzdát kompaktních rozměrů, pročež MX-5 nemá ani v budoucnu přesáhnout metu 4 metrů. Je ale dost možné, že kabinu přepracují natolik, aby se do ní vešly i vyšší osoby - pokud totiž měříte více než 180 centimetrů, bude vám při stažené střeše nad rám čelního okna vyčuhovat hlava. Při kratších projížďkách se to sice zvládnout dá, při těch delších ale již většina majitelů střechu opět natahuje. A právě to by se u novinky mohlo změnit.

Kde škatulata nastanou stoprocentně, to je motorový prostor. Technický šéf značky Ryuichi Umeshita přiznal, že pokud by Mazda setrvala u současných motorů, nedosáhla by na jedné straně požadovaného výkonu, stejně jako by se na straně druhé nevešla do požadované škatulky Lambda 1. Tím je přitom odkázáno na vyrovnaný poměr směsi vzduchu a paliva, který má vést k vyšší efektivitě a tedy k poklesu emisí a spotřeby. Nová MX-5 tak dostane objemnější jednotku.

Umeshita přitom očkem hází po nové 2,5litrové jednotce SkyActiv-Z, která se poprvé objeví v roce 2027 pod kapotou Mazdy CX-5. Spárována pak mimo jiné bude i s manuálem, pročež roadster i v páté generaci setrvá u osvědčeného receptu, tedy u ručního řazení, spalovacího motoru a pohonu zadních kol. Dost možná poprvé v historii u toho ale bude nějaká forma elektrifikace. S ohledem na hmotnost ale připadá v potaz víceméně jen mild-hybrid, tedy 48voltový elektrický okruh.

Protože dle Mazdy má nový agregát plnit veškeré emisní normy po celém světě, a to nikoliv jen současné, ale především ty budoucí. Díky tomu je velká šance, že se příští MX-5 i s tak objemnou jednotkou objeví také v Evropě. Protože ale na rozdíl od SUV nejde o prioritu, čekáme roadster v novém nejdříve v roce 2028. Příštích pár let tedy zájemci o svezení s větrem ve vlasech budou lovit spíše v bazarech, kde naštěstí koupi dvoulitrové verze žádný bruselský nesmysl nebrání.

Chcete dvoulitrovou MX-5? Pak aktuálně musíte do bazarů, v showroomech s novými vozy čeká pouze 1,5litrové provedení. Za pár let by ale roadster měl dorazit v novém dokonce s dva-pětkou. Foto: Mazda

Zdroj: Road and Track

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.