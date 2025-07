Mazda v nové CX-5 ošidila interiér přesně tak, jak to zákazníci otevřeně nesnáší. Po kritice říká: Chtěli to tak zákazníci před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

„S pravdou se šetří možná proto, aby zbyla,” praví ve své písni jedna slavná česká kapela. Pokud je to tak, pak Mazda s ní šetří opravdu pořádně, je to hotový strýček Skrblík světa pravdy.

S dotykovými displeji je to podobné jako s elektrickým pohonem - někomu vyhovovat mohou, jiným nikoli. Pokud jsou doplněny patřičným množstvím tlačítek pro nejpoužívanější funkce, dávají smysl. Umožňují, aby auta byla našlapána moderní moderní, která vám zpříjemní život v mnoha ohledech, přičemž tím netrpí ovládání klasických funkcí. Vzpomeňme ještě nedávné interiéry BMW (třeba řada 3 G20 do faceliftu) nebo Audi (A4 B9 do faceliftu) - byl to skoro perfektní kompromis mezi funkcí, designem a také snahou výrobců srazit výrobní náklady, neboť extra tlačítko pro každou hloupou funkci je drahé řešení. Tady se ale nikdo nezastavil.

Automobilky jako by neznaly míru a eliminací prakticky všech tlačítek přesouvají na dotykové obrazovky veškeré možné ovládání. I kvůli přenastavení klimatizace nebo změnu intenzity vyhřívání sedadel musíte na pár sekund sundat oči z vozovky. Protože ovšem i při městské padesátce ujedete 14 metrů za sekundu, je to recept na katastrofu. Displeje navíc zamrzají nebo zcela přestávají fungovat, pak nemůžete ovládat v podstatě nic. Poslední roky jsou tak spojené s voláním zákazníků po návratu tlačítek, je to i podle nejnovějších studií ten bezpečně nejvíc nesnášený prvek ze strany zákazníků.

Automobilky v reakci na to obvykle řeknou, že tlačítka interiérům vrátí, ale co pak dělají? Pravý opak. A ještě u toho lžou. Nic jiného nelze říci po odhalení nové Mazdy CX-5, tedy jednoho z nejdůležitějších modelů japonské automobilky vůbec. Od premiéry první generace v roce 2012 bylo prodáno více než 4,5 milionu kusů, přičemž loňské prodeje (345 209 aut) dokonce značce pomohly k jejímu rekordnímu roku. I proto Mazda nepřistoupila k pouhému většímu faceliftu, který v roce 2016 nazvala druhou generací. Místo toho se tentokrát opravdu měnilo vše podstatné, načež se SUV natáhlo do délky o 114 mm, do šířky o 13 mm a rozvor povyrostl o 76 mm.

Novinka díky tomu lépe konkuruje Hondě CR-V a Nissanům Qashqai a X-Trail, což jsou její hlavní soupeři. V Evropě se jim přitom hodlá postavit s pomocí „optimalizovaného“ 2,5litrového čtyřválce doplněného mild-hybridní technologií, který nabídne 141 koní a může být spojen s pohonem předních či všech čtyř kol. Verze určená pro USA je v tomto ohledu zajímavější, tatáž jednotka, ovšem čistě spalovací, totiž v zámoří produkuje 190 koní (jeden musí milovat evropské „optimalizace“...) . Standardem je pak u ní šestistupňový automat a systém 4x4.

Mazda nicméně pro rok 2027 slibuje příchod nového motoru SkyActiv-Z, který má přinést nebývalou termální efektivitu. Na rozdíl od stávajících hybridů značky, jež využívají technologii Toyoty, pak má být spojen s hybridním systémem, který si Mazda vyvinula sama. S dieselem se nicméně již nepočítá, a je otázka, zda se vrátí manuální převodovka. Nepřekvapilo by nás ovšem, kdyby i ta se již stala minulostí. Čekat pak nelze ani elektrický pohon, s tím budou spojené jiné modely značky.

Zamířit tak můžeme do interiéru, který vypadá docela jinak než dosud. Nejsme si ovšem jisti, že bude přijat s nadšením. Mazda se totiž rozhodla pro „strategickou redukci“ (sic!) tlačítek. Místo nich tak na vrcholku středové konzole trůní u základních úrovní výbavy 12,9palcový a u vyšších 15,6palcový displej multimédií, skrze který je třeba ovládat jak hlasitost audio systému, tak třeba klimatizaci. A pochopitelně také většinu dalších funkcí, jako je třeba navigace nebo nastavení vozu.

Americké zastoupení Mazdy v reakci na rozpačité přijetí takového očividného nesmyslu za výše popsané situace navíc tvrdí, že tak učinila v reakci na požadavky zákazníků, kteří prý mají chtít velké obrazovky na úkor tlačítek. Evropská divize pro změnu tvrdí, že pokročilé hlasové ovládání v kombinaci s „chytrými“ tlačítky na volantu umožňují intuitivnější ovládání. A co víc, nové řešení má být daleko bezpečnější. To je prostě jedna lež za druhou - Mazdě šlo jen o minimalizaci nákladů, což pochopitelně nepřiznává, všechno ostatní si vymyslela.

Aby těch paradoxů nebylo málo, v posledních letech to přitom byla hlavně tato značka, která zdůrazňovala důležitost fyzických tlačítek. Aktuálně zde však již máme její druhou novinku v krátkém sledu, která jde proti tomuto tvrzení. Prodeje auta to asi nezabije, na těchto věcech se chleba neláme (a kdo vám nabídne víc?), zrovna tato automobilka ale proslula tím, že dělá věci jinak než všichni. Teď je dělá stejně a ještě si u toho vymýšlí. Je to hanba, víc k tomu nelze dodat.

Nová Mazda CX-5 možná působí elegantně, interiér bez tlačítek je ale ergonomická tragédie ušitá na míru minimalizaci nákladů. Zákazníci tento trend otevřeně nesnáší, je to nejvíc nenáviděné řešení moderních aut. Co na to Mazda? Udělala to na přání zákazníků. Tak určitě... Foto: Mazda

Zdroje: Mazda, Motor1

