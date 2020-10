Mazda vysvětlila, proč jde proti proudu a nabízí i vyvíjí techniku jako nikdo jiný před 2 hodinami | Petr Prokopec

Japonská automobilka nikdy nebyla tak úplně tuctová, až v posledních letech ale vysloveně jde proti proudu. Jak vysvětluje její šéf, není to až tak chůze proti proudu, spíše cesta k vysněnému cíli.

Mazda si v posledních letech jde svou cestou. Na rozdíl od ostatních automobilek odmítá nahrazování zdvihového objemu motorů a počtu jejich válců turbem a jen velmi okrajově se věnuje elektrifikaci či hybridizaci svých aut. Místo toho přichází s řešeními, která nikdo jiný nenabízí - její „diesel na benzin“ SkyActiv-X plní stránky médií už několik let a do skutečných dieselů investuje i v době, kdy to s nimi jiní balí.

Díky tomu si tak nyní Mazdy můžete pořídit s věcmi, které vám ostatní nenabídnou. Například atmosférické motory jsou pro řadu dalších výrobců včetně takového BMW definitivní minulostí. Japonci je ale mají a co více chystají i nové a ještě větší. Může to vypadat jako snaha odlišit se od konkurence za každou cenu, podstata tohoto přístupu je ale jinde. Cílem je posun od mainstreamu směrem k prémiovým značkám, a to podle šéfa designu Mazdy Ikuo Maedy chce fakticky specifický produkt.

Maeda tak nechce jít cestou značky DS koncernu PSA, která za vyšší ceny nabízí prakticky totéž, co obyčejnější Peugeoty - tento přístup podle něj nepovede k dlouhodobé ochotě zákazníků platit více. Vedle toho je podle něj třeba zapracovat na kvalitě. „Prémiový segment není věcí drahých a extravagantní vozů, je spíše věcí kvalitních aut. Musíme se proto v tomto ohledu posunout a zlepšit se ve všech ohledech, včetně zážitků z řízení,“ říká Maeda, který má už soudě podle jeho příjmení k Mazdě hodně blízko.

K úpravám ale dochází i na úrovni dealerské sítě, která se posouvá k lépe působícím showroomům a kvalitnějším službám. Ani to ale není běh na krátkou trať - samotná auta si zákazníci snadno zamilují, změnit prostředí dealerství a přístup k zákazníkům ze strany prodejců i servisních poradců zvyklých po léta na jinou klientelu není jednoduché a nestane se to ani z roku na rok, natož kdykoli dříve.

Ačkoli jsou Japonci stále spíše na začátku své mise, řekli bychom, že to vzali za správný konec - skutečně jen výjimečný produkt nakonec nejvíce lidi přiměje si připlatit. Tento přístup byl nakonec tím, který udělal prémiové značky z Mercedesu nebo BMW, třebaže zejména ta druhá jmenovaná se v posledních letech tomuto principu trochu zprotivila. Nikde ovšem není psáno, že mise Mazdy skončí úspěchem, i proto o ní Japonci raději moc otevřeně nemluví, držet palce jim ale můžeme.

Mazda si získala spoustu pozornosti třeba díky motoru SkyActiv-X, tedy benzinu spalujícím palivo spíše jako naftu, který do výroby nedostal nikdo jiný. V těchto oblastech chce uspět proto, aby se vzdálila mainstreamové konkurenci a přiblížila prémiovým značkám. Logiku to má. Foto: Mazda

