Mechaniky přezouvající pneumatiky na autech má nahradit tento AI robot za 100 tisíc. Je rychlejší a ani nemusí sundat kola z vozu

Petr Miler
včera | Petr Miler
Kolik ze současných povolání, která lidé zastávají, bude výhledově ještě třeba? To je otázka, kterou si s rozmachem „ájiny”, jak někteří umělé inteligenci familiárně říkají, nutně musíme položit. Na místě kohokoli, kdo primárně „pracuje hlavou” a nepřináší do své profese vysokou míru kreativity, bychom se báli velmi nepříjemných odpovědí.
Situaci navíc není možné vnímat jen takto přímo. Takový zvukař od filmu si asi neřekne, že by přímo mohl být nahrazen, tady je ale třeba vidět situaci v širším měřítku. Při tom, jaká - a s jak malým úsilím - je dnes schopna AI vytvořit videa, je jasné, že „fyzicky” bude výhledově vznikat nových filmů stále méně a práce v tomto oboru zůstane jen adekvátní množství. To je pak celkem jedno, jestli jste zvukař, kameraman nebo herec, u vesla zůstanou jen ti, kteří vymýšlí, co a jak má být natočeno (scénárista, režisér apod.), ne ti, kteří to fakticky obstarávají.
Ještě víc to bude platit o profesích, které dnes přímo obstarávají převážně administrativní činnosti s minimální kreativitou, jak to ale bude v případě těch fyzických? Nedávno jsem tuto debatu vedl s pár teenagery a od boku střelil, že něco jako kvalifikovaný automechanik by pro ně ani do budoucna nemuselo být marnou kvalifikací. Auto je příliš složitá věc, jen za posledních pár dekád se jich vyrobilo příliš mnoho, porouchat se na něm může cokoli, věci na nich mají souvislosti, které AI nepochopí a dostat se k mnoha částem bude i pro dobrého humanoidního robota složité. Ale kdo ví, můžu se mýlit, ostatně dílčí činnosti mechaniků mohou být nahrazeny docela snadno.
Jednou takovou je přezouvání pneumatik. Ani to není legrace, je to také komplexní činnost, má ale daleko k tomu identifikovat, co autu vlastně je, a často klidně banální příčinu problému nebanálně odstranit. O robotické nahrazení nutně drahých, někdy nespolehlivých a pouze od někdy do někdy nevyhnutelně jen určitou rychlostí pracujících mechaniků se firmy pokouší už léta, až s rozmachem AI ale dostaly do rukou možnosti jak vyřešit některé záludnější otázky související s přezouváním jednotlivých aut.
Se svou trochou do mlýna tak nyní přichází firma s příhodným jménem Automatic Tire Inc., která představila svůj systém SmartBay. Podle společnosti je proces „odbavení” vozu ve výsledku srovnatelný s tím, jak se o auto postará mechanik s dnešními prostředky, akorát disky kol nemusí z vozu a lidské zapojení může být minimální až nulové.
„Auto se zvedá stejně jako na běžném zvedáku, ale místo demontáže matic kol, narušení systému sledování tlaku v pneumatikách a stahování kola, SmartBay demontuje pneumatiku přímo z ráfku, zatímco ráfek zůstává na autě,” stojí v prezentačních materiálech firmy. Systém navíc dokáže pneumatiku s kolem lépe vyvážit samu o sobě, takže šetří peníze na použitém závaží. Dále sleduje stav brzdového systému a může hledat i potíže na zavěšení a další nedostatky, které by majitele vozu měly zajímat.
Smyslem vzniku systému tak není nutně jen nahradit lidskou obsluhu, ale celý proces komplexně zefektivnit. Podle Automatic Tire cílí systém na zajištění komplexní výměny všech pneu na voze s kompletním servisem okolo za 30 minut, což není zase takový „fičák”. Systém se může dál učit a zrychlit, autoři ale upozorňují hlavně na to, že jich může fungovat v jednom servisu několik současně, a to pouze s jedním lidským dohledem.
„SmartBay provádí výměnu pneumatiky a vyvážení kol sám, pouze s lehkým dohledem operátora,” uvádí firma s tím, že jedna osoba bez problémů zvládne dohlížet na tři SmartBaye současně. Ve výsledku tu tedy máme jednu výměnu kompletní sady pneu obslouženou jedním člověkem za 10 minut. Rozjeďte práci se třemi SmartBayi na tři směny a máte tu 144 přezutých aut za 24 hodin. To dnes žádný pneuservis s libovolným vybavením s jedním člověkem v práci nezvládá ani náhodou.
Firma tak říká, že SmartBay nutně nemusí jen nahrazovat zaměstnance, ostatně firmy dnes mají spíš problém kvalifikovaný personál sehnat. Výsledkem tak může být jen rozšíření kapacit bez úbytku pracovních pozic, prostě vyšší efektivita. Budiž, pokud by ale podobná zařízení začala náhle fungovat ve všech servisech fungovat, současný personál prostě nebude třeba, i kdyby cokoli.
Co cena? Automatic Tire říká, že jeden SmartBay vyjde na 4 900 dolarů, což je asi jen 100 tisíc Kč. Jenže měsíčně, ne na pořád - prodej navíc neplánuje, jen pronájem. I tak si je firma jistá, že její systém zajistí servis pneu levněji než lidé, pokud byste ale měli provozovat tři zařízení plus tři operátory pro 24hodinový provoz, budete se muset slušně otáčet, abyste elementární provozní náklady v podobě asi 600 tisíc Kč za měsíc umořili.
I tak je to asi budoucnost, jen tohle bude spíš jeden z prvních kroků k ní, ne budoucnost sama. Bude to chtít efektivnější řešení - časové i nákladově -, aby došlo opravdového rozmachu. To pak bude pro některé profese nikdo SmartBay, ale spíš SmrtBay...
Je tohle budoucnost přezouvání pneumatik aut? Dost možná, v principu skoro jistě, konkrétní řešení ale bude zřejmě nutné ještě trochu doladit. Foto: Automatic Tire, tiskové materiály
Zdroj: Automatic Tire
