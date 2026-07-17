Měl to být hit k pohledání, dnes se dealeři marně pokouší zbavit dva roky neprodaných aut navzdory slevám až 500 tisíc Kč
Petr ProkopecAutomobilky míní, zákazníci mění, tak to někdy bývá. V tomto případě ale bylo od začátku naivní očekávat, že vše dopadne jinak, ze zamýšlených symbolů blahobytu se rychle staly jen mlýnské kameny na krku. A tohle auto mezi nimi hraje prim.
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Měl to být hit k pohledání, dnes se dealeři marně pokouší zbavit dva roky neprodaných aut navzdory slevám až 500 tisíc Kč
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Automobilky míní, zákazníci mění, tak to někdy bývá. V tomto případě ale bylo od začátku naivní očekávat, že vše dopadne jinak, ze zamýšlených symbolů blahobytu se rychle staly jen mlýnské kameny na krku. A tohle auto mezi nimi hraje prim.
Ještě vcelku nedávno plánoval koncern General Motors nahradit všechna spalovací auta ve své nabídce elektrickými a o od roku 2035 nabízet jen ta. Americká automobilka dokonce rozhodla, že její útok povede zcela nový Hummer, tedy vůz, který byl ve své spalovací formě velmi častým návštěvníkem čerpacích stanic. Nezůstala však pouze u něj, lehce modifikovanou platformu BT1 a baterie Ultium totiž použila také u dvojice Chevrolet Silverado EV/GMC Sierra EV. S touto dvojicí GM přišel v roce 2022 a už tehdy to byla očividná absurdita, automobilka přesto věřila.
Jakkoliv do hlav manažerů americké firmy nevidíme, hádáme, že dnes už v nich moc víry nebude. Se Silveradem byly od začátku potíže, neprosadilo se ani v půjčovnách a když se taškařice stala i z obracení negativ v klady, pomalu nebylo kde brát. Za celý první letošní půlrok si tak vůz našel pouhých 3 672 kupců, což je ještě o 32,5 procenta méně než loni ve stejném období. Sierra si pak sice o 9,8 procenta polepšila, ovšem 3 044 registrací představuje ještě menší plivnutí do rybníka. Přičemž Hummer a jeho 3 601 prodaných kusů situaci nelepší, právě naopak, neboť jde o takřka 55procentní meziroční pád.
Kde tedy ještě před nějakými pěti lety měl GM velké oči, tam dnes reálně vidí 10 317 prodaných aut za půl roku. Za stejnou dobu přitom takový Chevrolet Express, což je dodávka poprvé představená v roce 1996 a od té doby vyráběná jen s některými dílčími modifikacemi, dokázal oslovit 25 418 lidí. K mání je přitom od 41 800 dolarů (cca 882 tisíc Kč) a na nějaké slevy může klientela zapomenout. Přesto se tento model prodává dvaapůlkrát lépe než všechny zmíněné protežované elektromobily.
Jak už padlo, problémy s jejich prodeji nezačaly včera, a tak se dealerům kupí na skladech už nějaký ten pátek. Co v takovém případě lze udělat? No zlevnit, i s prodejním akcemi ale dealeři dopadají jako sedláci u Chlumce, jak probírají kolegové z Carscoops. Aby vyprázdnili sklady, budou muset zamířit ještě níž, neboť řada z nich stále nedokázala udat ani auta z roku 2024. Jedno takové nabízí třeba firma Carr Chevrolet, která původní cenu 75 345 USD (1,59 milionu Kč) již srazila na 53 949 USD (1,1 milionu Kč), tedy o půl milionu níž. Dostala se tak sice pod aktuální základ s vybavenou verzí, ani tak jí úspěch nestihl.
Podobně je na tom Silverado v provedení RST, která disponuje 673 koňmi místo výchozích 517. To v roce 2024 vyšlo na 96 995 USD (2,04 milionu Kč), po dvou letech lapání prachu ho ale lze pořídit za 81 995 USD (1,7 milionu Kč). Na takové úrovni se ovšem u jiných dealerů již pohybují auta modelového roku 2026, pročež má firma McCarthy Chevrolet smůlu. Nicméně do smíchu není ani prodejcům novějších aut, jejich slevy, které se pohybují okolo 10 tisíc dolarů (211 tisíc Kč), totiž rovněž pro klientelu nejsou atraktivní.
O zhruba stejnou částku jsou dole i ceny GMC Sierra EV, za plné ceny se ovšem neprodává ani Hummer. Pro GM tedy celá elektrická trojice představuje obrovský mlýnský kámen, neboť když už si zákazníci nějaký ten kousek odvezou, pro koncern to představuje ztrátu. Dost nás tak vlastně překvapuje, že minimálně na zaříznutí Sierry nedošlo, neboť jde o nejméně žádanou verzi, která má navíc alternativu v podobně Silverada. Třeba ale GM podniká už jen proto, aby prodělával, někdy to tak opravdu vypadá...
Chevrolet Silverado EV měl být hit, však pick-up, navíc elektrický... Dnes někteří dealeři pořád prodávají auta z roku 2024 a nedokáží se jich zbavit ani za cenu slev půlmilionových slev. Foto: Chevrolet
Zdroj: Carscoops
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