Měli ho na hodinu vyhodit a vyvést z firmy s pomocí eskorty, po 10 dnech najednou tvrdí, že se nic takového nestalo
Petr MilerJestliže prvotní zpráva byla šokující, ta druhá mate ještě víc. Co se reálně stalo okolo šéfdesignéra Jaguaru Gerryho McGoverna, bude ještě chvíli otázkou, na dostatečně věrohodnou odpověď musíme dál čekat.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Měli ho na hodinu vyhodit a vyvést z firmy s pomocí eskorty, po 10 dnech najednou tvrdí, že se nic takového nestalo
před 3 hodinami | Petr Miler
Jestliže prvotní zpráva byla šokující, ta druhá mate ještě víc. Co se reálně stalo okolo šéfdesignéra Jaguaru Gerryho McGoverna, bude ještě chvíli otázkou, na dostatečně věrohodnou odpověď musíme dál čekat.
Byla to rána jako z čistého nebe. Britský Autocar začal zkraje prosince šířit s odvoláním na svou vlastní indickou mutaci zprávu o náhlém propuštění Gerryho McGoverna, dlouholetého „kreativního ředitele” Jaguaru Land Roveru. Ten si měl jako faktický šéf designu obou značek prosadit proti vůli ostatních zaměstnanců děsivou novou firemní identitu té prvně jmenované a podobně děsivý přístup k designu i vůbec pojetí jejích aut.
Spojitost mezi těmito dvěma událostmi jsme si jen malovali, samotné náhlé propuštění McGoverna ale nebyl důvod zpochybňovat. Autocar není Hrom, zprávy si obvykle nevymýšlí. V JLR má nespočet zdrojů a o podobných věcech se nežertuje, zvlášť když důvodem „ukončení” McGoverna mohlo být snadno docela jiné pochybení mající klidně i kriminální rozměry. A ani my nejsme z Marsu a bez okolků nevěříme jednomu tvrzení. Na firmu jsme se v souladu s informacemi uvedenými v prvotním článku obrátili s žádostí o komentář, který společnost odmítla poskytnout.
Aktivně odmítnout komentář je pochopitelně nulové stanovisko, ale v naší branži je v případě podobně kontroverzních událostí považováno přinejmenším za nepopření toho či onoho dění. Protože proč by firma nekomentovala nějakou událost a dál nechala šířit informace o ní, pokud by nebyla pravdivá a společnost tak či onak poškozovala? Nemusíte přece nic konkrétního říci, stačí konstatovat, že se to nestalo a dál se věcí nezabývat. Na nás je pak, abychom zvážili, jak moc je s ohledem na charakter původního zdroje a další okolnosti na místě o věci vůbec nepsat, nebo ji zmínit s takto zamítavým komentářem. Protože i firmy občas lžou, nebo se také stane, že levá ruka neví, co dělá pravá, a mluvčí popře něco, co se ve skutečnosti děje bez jeho znalosti, tím spíš, jde-li o mluvčího lokálního zastoupení.
Možnosti popření JLR nevyužil a situaci odmítl jakkoli komentovat z pozice centrály. Vysvětlovat si takový přístup jako „stalo se to, ale je to takový průšvih, že k tomu nebudeme říkat víc”, je na místě, je to logický závěr a v podstatě dobrý zvyk.
Jaké tedy bylo naše překvapení, když nám včera večer přišel po 10 dnech od původního dotazu přišlo nové oficiální vyjádření. Navíc jaké.
Firma totiž najednou vše popírá a tvrdí, že nic z popsaného se nestalo. Stručné vyjádření společnosti nezveřejněné jinými kanály uvádí, že „není pravdou”, že by McGovernův pracovní poměr byl ukončen. A že na žádosti o další vyjádření v této věci nebude reagovat. Něco takového jsme v životě nezažili.
Předpokládáme tedy, že McGovern zůstává přinejmenším zaměstnancem JLR; zda dál zastává funkci kreativního ředitele, už si nejsme jisti a nemáme to ani jak ověřit. Především by nás ale zajímalo, co se ksakru v mezičase stalo. Opravdu jsme nezažili, aby firmě trvalo 10 dnů, než popře zprávu, kterou sama označí za „spekulativní”. Žádný humbuk nemusel být, pokud by firma tyto zvěsti popřela hned, ale neudělala to, ač dostala tu možnost. A neudělala to ani druhý den, kdy by dávalo smysl, že si ten či onen člověk z komunikace firmy dal dohromady další detaily a nechal si schválit oficiální komentář. Udělala to 10. den, kdy už jsme skoro zapomněli, že jsme o něčem takovém psali.
Počkáme s na další vývoj, ale z popsaného asi není nemístné dovozovat, že se něco přece jen stalo a McGovern byl minimálně dočasně suspendován, možná i skutečně vyveden z firmy. Ale ať už došlo k čemukoli, další vývoj kupříkladu rozptýlil určitá podezření. Je to spekulace, ale kdyby se nestalo vůbec nic, stěží bude firmě trvat 10 dnů, než vydá prohlášení o pár větách.
Počkejme si tedy, co vyštrachají zejména britští kolegové. Ti budou chtít v prvé řadě ospravedlnit svá předchozí zjištění a vnést do původu prvotní zprávy jasno.
Gerry McGovern prý u JLR pracuje dál. Co se stalo a co přesně teď ve firmě dělá, není jasné, přístup firmy ke komentování celé věci je velmi podivný. Foto: Jaguar Land Rover
Zdroje: Jaguar Land Rover, Autocar India
Bleskovky
- Žena jela autem po dálnici a najednou jí na střeše přistálo letadlo. Video zachycuje vše
11.12.2025
- Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj
10.12.2025
- Toyota předvedla jízdu a zvuk svého nového sporťáku po boku jeho příbuzných, absurdního nástupce LFA raději nechala doma
9.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Radio Paddock informuje: Zvažuje VR46 Racing od roku 2027 přechod k Aprilii? včera 18:02
- Test Honda GB350S: retro jednoválec včera 08:00
- Předprodej vstupenek na MotoGP startuje zítra 10.12.2025
- Chang Circuit v Thajsku útočištěm uprchlíků 10.12.2025
- Piaggio Beverly 310 a 400 25th Anniversary: výroční edice 10.12.2025
Nejnovější články
- Kruh se uzavírá, VW má v plánu zachránit své elektromobily s pomocí spalovacích motorů
před 2 hodinami
- Měli ho na hodinu vyhodit a vyvést z firmy s pomocí eskorty, po 10 dnech najednou tvrdí, že se nic takového nestalo
před 4 hodinami
- Experti vybrali auta pro rok 2026, se kterými můžete jezdit a ještě na nich vydělat. A nejsou to jen „knížecí volby”
včera
- Už i Bugatti „vyhrožuje” revolučními bateriemi, které mají změnit svět, ač jejich autor ale přiznává, že vlastně nic neřeší
včera
- Do Německa vtrhl o statisíce levnější čínský soupeř Karoqu a Kodiaqu. S normálním motorem a nevídanou zárukou chce Škody pobít
včera
Živá témata na fóru
- IT poradna 12.13. 02:23 - abgx1
- Řidiči, co to mají v ruce... 12.12. 23:17 - Truck Daškam
- Onboard videa 12.12. 22:07 - řidičBOB
- VZKAZY 12.12. 20:10 - M.Z.
- Lampárna (stěžovatelna) 12.12. 19:31 - Stepan
- BMW Divize 12.12. 19:20 - Snowman000
- whitelist & blacklist 12.12. 13:57 - pavproch
- Politický koutek 12.10. 18:54 - Stepan