Mercedes a BMW dál překvapují zákazníky. Co píší na cenovky svých nových aut, ohromuje i jejich fanoušky
Petr ProkopecPokud zatoužíte po německých prémiových novinkách, musíte se od nového roku připravit na překvapivě vysoké ceny vzhledem k tomu, co nabízí. Pohybují se o statisíce korun výš, než bylo dosud zvykem, aniž by vám víc daly, to spíš přesně naopak. Číňané se ale zlobit nebudou.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Mercedes a BMW dál překvapují zákazníky. Co píší na cenovky svých nových aut, ohromuje i jejich fanoušky
23.10.2025 | Petr Prokopec
Pokud zatoužíte po německých prémiových novinkách, musíte se od nového roku připravit na překvapivě vysoké ceny vzhledem k tomu, co nabízí. Pohybují se o statisíce korun výš, než bylo dosud zvykem, aniž by vám víc daly, to spíš přesně naopak. Číňané se ale zlobit nebudou.
Už příští týden si u Mercedesu bude možné objednat nové GLC s technologií EQ. Takto hloupě si oficiálně říká nová generace SUV ze středu portfolia značky, která bude zatím k mání jen v jediné, jak jistě tušíte elektrické verzi. Ta počítá s výkonem 489 koní a bateriemi o kapacitě 94 kWh. Jak daleko s nimi půjde dojet, se uvidí, rozhodně to ale nebude 673 kilometrů, které uvádí výrobce, spotřeba necelých 14 kWh na 100 km jízdy v tak velkém autě by znamenal plahočení se provozem nesmyslnými rychlostmi. Stovka za 4,3 sekundy bude reálnější, ale zrovna té si znovu s omezenou kapacitou akumulátoru moc užívat nebudete, pokud budete chtít někam dojet.
Jinými slovy, GLC 400 4Matic EQ je stejně jako další elektromobily zatížen typickými neduhy elektrického pohonu. A mezi ty patří i cena, která je vlastně až šílená podobně jako u stejně koncipovaného CLA. Němci si musí připravit 71 281 Eur, tedy 1,73 milionu korun, Češi pak dokonce 1 778 700 Kč. To je o několik set tisíc korun víc než dosud, což vám nejspíš kromě elektrického pohonu má ospravedlnit podsvícená čelní maska, která působí jako kýčovitý rypáček otylého prasátka, vedle kterého rázem minulé GLC působí jako královna krásy.
Prakticky se stejnými parametry je spojeno také nové BMW iX3, které ve verzi 50 xDrive přichází s 469 koňmi, 4,9sekundovým zrychlením a bateriemi o pořád nedostačující, přesto vyšší kapacitě 108,7 kWh. Dojezd tak byl vypočítán na ještě úsměvnějších 805 km, za které si mnichovská automobilka účtuje o trochu méně než ta stuttgartská. Ceny totiž startují na 68 900 Eurech neboli na 1,67 milionu korun. Něco takového ovšem už i v jindy smířlivějŠích kolezích z německého Focusu vzbudilo otázku, zda se náhodou obě automobilky nezbláznily, neboť sumy na cenovkách v negativním smyslu slova ohromují i jejich velké fanoušky.
Lze samozřejmě hned na úvod přiznat, že BMW a Mercedes jsou zástupci prémiového segmentu, kde je vyšší cena očekávána. Jenže od nepaměti jste za ní dostávali také o poznání víc než od mainstreamových výrobců. Jenže na poli elektrickém momentálně kralují spíš čínské automobilky, které se i se svými vrcholnými verzemi pohybují podstatně níže než německý základ. Třeba BYD Sealion 7, tedy ještě o chlup větší SUV zvládající stovku za 4,5 sekundy je k dispozici maximálně za 1 415 000 Kč.
Němci aktuálně stále mohou těžit z dlouholetých tradic, stejně jako z předsudků k čínským výrobcům. Jenže ti expandují velmi rychle. Mimo to nesmíme zapomínat ani na řadu zavedených značek, stejně jako na konkurenční vozy se spalovací technikou. Němci tak vstupují na velmi tenký led, který se hlavně pod ošklivějším GLC může velmi snadno probořit.
Lze už jen dodat, že Mercedes v základu nabízí dobíjení při výkonu až 330 kW, zatímco u BMW je možné počítat maximálně se 400 kW. V praxi ale budou podobných hodnot dosahovat výjimečně, pokud vůbec. GLC oproti tomu disponuje o 120 litrů větší kapacitou zavazadelníku. Volba je tedy na vás, my bychom si z této dvojice nevybrali, představuje příliš málo muziky za příliš mnoho peněz.
Nové elektrické GLC skutečně nevypadá moc lákavě, kýčovitou čelní masku a lacině působící interiér navíc páruje s vysokou cenou. Foto: Mercedes-Benz
V případě iX3 sice již na takové kontroverze nedochází, ovšem ani nabídka mnichovské automobilky není moc lákavá. Foto: BMW
Zdroje: BMW, Mercedes-Benz přes Focus
Bleskovky
- Tohle video ze Severní smyčky Nürburgringu říká o novém BMW M5 vše. A hezká podívaná to není
včera
- Auto vám mohou „ukrást” přímo před očima a za úsměvu na vaší tváři. Policie rozbila gang, který se takto zmocnil i Ferrari za miliony
23.10.2025
- Číňané po zkopírování Bugatti a Rolls-Royce měli obšlehnout také Bentley, nedivili bychom se už ničemu
20.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Van den Goorbergh zůstává v týmu RW Racing včera 22:39
- Na čele v Sepangu je Acosta včera 11:00
- Salač v úvodu v Sepangu 11. včera 10:50
- Road is Calling: Atény v sedle Harley-Davidson včera 08:25
- Marc Marquez už letos závodit nebude 23.10.2025
Nejnovější články
- Tento obyčejně vypadající, 32 let starý hatchback s víc jak 140 tisíci km se prodává za 600 tisíc Kč. Není to vtip ani překlep
včera
- Tesla šetří, na čem může. V tichosti autům sebrala i poslední zbytek klíčů a lidé nejsou šťastní
včera
- Kupci elektrického Porsche Macan začínají už po roce pociťovat největší bolest vlastnictví těchto aut
včera
- Jedno z posledních pořád levných větších aut v Evropě žije dál, s dieselem koupíte ho i v roce 2026
včera
- Škoda už chce prodávat asi jen sny a iluze. Ukázala další auto, které ani nezamýšlí vyrábět, akorát przní legendu značky
včera
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 10.24. 09:17 - řidičBOB
- pavprochovo brečítko 10.23. 18:55 - pavproch
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 10.23. 10:42 - řidičBOB
- Přituhuje 10.23. 07:24 - řidičBOB
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 10.22. 13:46 - řidičBOB
- Onboard videa 10.21. 21:10 - řidičBOB
- Škoda octavia 3 2013 1.2tsi 77kw 10.21. 19:44 - Hodir
- Řidiči, co to mají v ruce... 10.21. 19:25 - Snowman000