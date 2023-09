Mercedes A skončí bez nástupce, potvrdila automobilka, i když se prodává líp než všechny její elektromobily dohromady před 3 hodinami | Petr Miler

Cirkus Mercedes znovu otevírá a i dnes pro vás má nový nášup legračních kroků, nad nimiž zůstává rozum stát. Platit vstupné nemusíte, baví nás zdarma, jen na konci každého představení zůstane trochu hořkosti v ústech.

Mezi dnešními evropskými automobilkami vyrábějícími jakkoli větší množství aut najdeme v podstatě jen tři typy firem - jednak takové, které se s úsměvem na rtech a halasnými výkřiky dogmaticky ženou za trhem nevyžádanou elektrickou budoucností, pak ty, které dělají to samé potichu, a nakonec ty, které navenek takovému postupu odporují, ale ve větší či menší míře to dělají stejně. Neexistuje jedna jediná větší automobilka, která by si dovolila nejen říkat, ale i jednat podle toho, že elektrický císař zrozený v Bruselu je přesně tak nahý, jak se na první pohled zdá. A zhyne s první větší zimou. Jen menší výrobci si dovolí být otevření, takoví ale nic nezmění.

Jak se tohle mohlo stát, jak vůbec mohlo dojít k tomu, že všechna ekonomická a technická inteligence firem a lidí působících v tomto oboru byla tak účinně zašlapána, je mimo naše chápaní. Za svůj profesní život jsem poznal desítky techniků významných automobilek, z nichž tak 9 z 10 vám mezi čtyřma očima řekne v zásadě to, co vám denně tvrdíme my - že takový masivní posun k elektrifikaci aut je neschůdný, hloupý, ke zkáze odsouzený. Ve vlastních firmách ale (čest výjimkám) drží ústa a krok a vyvíjí přesně to, co sami takto hodnotí.

Je to fascinující kolektivní nevědomí, o němž se jednou budou psát knihy, zatím ovšem pomáhá jen psát příběhy našich životů, které lepšími opravdu nečiní. Ještě ale dokážu pochopit, že někdo neriskuje vlastní kariéru odporem, nakonec kdo z Čechů a Slováků to dělal během dekád komunismu v Československu? Však i tehdy muselo být každému soudnému člověku jasné, že jde o zřízení odsouzené k zániku, přesto naprostá většina lidí šla s davem. Co je ale pro mě obtížně pochopitelné, je vyložené „hujerství”, ke kterému se některé automobilky nechaly strhnout. A s klapkami na očích jdou jen přímo vpřed, dokud nenarazí do zdi.

Asi nejzářnějším příkladem takového přístupu je Mercedes, který se rozhodl naprosto, ale naprosto hodit za hlavu informace o tom, co jeho zákazníci kupují a proč, a vydal se cestou stoprocentní elektrifikace všeho bez ohledu na cokoli. Žádná argumentace už není třeba, žádná debata už se totiž nevede, bude to prostě tak a na shledanou. Firma je tímto přístupem prorostlá do té míry, že debatovat se nedá prakticky s nikým ani z českého zastoupení, které přitom na vlastních prodejích musí vidět, jak nemůže ani ve snech doufat, že by s ryze elektrickým portfoliem oslovilo většinu současných kupců. Ti i dnes z téměř 61 procent kupují dieselové motory, na elektromobily jsou jistě hodně zvědaví...

Elektrifikaci zkrátka musí padnout za oběť vše, a tak pod gilotinou skončila i třída A. Proč? Protože ji nelze elektrifikovat tak, aby byla dále rozumně prodejná. Je to moc levné auto na to, aby s elektrickým pohonem a přijatelnou cenou zajistilo Mercedesu solidní marže, a tak prostě skončí v momentě, kdy se firma rozhodne přestat prodlužovat život současné generace.

Je to neuvěřitelně absurdní krok, neboť jde o velmi populární auto. Jako hatchback a sedan jen v Evropě letos oslovilo už přes 50 tisíc zákazníků, což je více než všechny osobní elektrické modely značky dohromady. Podle dat JATO Dynamics skutečně platí, že Mercedesy EQA, EQB, EQC, EQE a EQS nedají dohromady tolik odbytu, co jediná třída, a to ani celosvětově. Třída A je navíc druhý nejprodávanější model třícípé hvězdy po Céčku, navíc jen o fous. A dokonce i SUV GLA a GLB dohromady prodejně jen lehce překonávají odbyt jediné třídy A. Přesto je to právě Áčko, které skončí.

Nebudeme věřit Mercedesu ani vteřinu, že na něm dnes masivně nevydělává. Auto prodává od 873 620 Kč, za což dostanete v podstatě primitivní předokolku s motorem 1,3 turbo o 136 koních - pokud na tomhle nedokážou Němci vydělat hromadu peněz, pak nevím, na čem by chtěli. S elektrifikací si ale ani taková cena netyká a Mercedes chce dogmaticky jen jedno. Takže určitě nebude prodávat dál spalovací auto, prostě ho zaškrtí, odhodí a vydá se skvělou elektrickou cestou vpřed, zpátky ni krok.

Že se to stane, se spekulovalo už dříve, teď je to oficiálně potvrzený krok. V prodeji v rámci stejného segmentu zůstanou jen sedan a kombík CLA, dále pak zmíněná SUV. Také CLA se přitom prodává podstatně hůř než třída A, Mercedes ale zřejmě vidí cestu, jak stylověji se tvářící totéž prodat dráž, a tak tomu dopřát elektrický pohon. Je to skutečně cirkus, ale takový, ve kterém se bavíte jen do chvíle, než vám dojde, o jak lacinou zábavu jde. A hořkost z úst tady neodstraní ani to, že hraje zdarma. Kroky Mercedesu jsou prostě iracionální, jsou politicky motivované a zákazníky přehlížející. Takovým nejde tleskat ani z legrace.

Mercedes třídy A jako hatchback i sedan končí, i když jde o světový bestseller značky, kterému se vyrovná (a lehce jej překonává) pouze třída C. Takové elektromobily značky prodejně překonává všechny dohromady. Proč tedy končí? Protože bagr, to je asi srovnatelné vysvětlení s tím, které vám dnes dá Mercedes na kterýkoli ze svých nepochopitelných kroků. Foto: Mercedes-Benz

