Mercedes ani 4 měsíce po zastavení výroby nedokáže rozprodat své nechtěné elektromobily, nabízí na ně slevy už přes 1 milion Kč

Fiasko těchto modelů je nezměrné a podobné začínají být i slevy, které se k nim vážou. Už dosud byly enormní, teď jsou ještě enormnější. Jen vrcholný model automobilka ocukrovala další 420tisícovou slevou, s tou předchozí jsme už na víc než milionu.

včera | Petr Miler

Foto: Mercedes-Benz

Fiasko těchto modelů je nezměrné a podobné začínají být i slevy, které se k nim vážou. Už dosud byly enormní, teď jsou ještě enormnější. Jen vrcholný model automobilka ocukrovala další 420tisícovou slevou, s tou předchozí jsme už na víc než milionu.

Způsob, jakým Mercedes narazil s od počátku absurdní snahou elektrifikovat celou svou nabídku během několika málo let, je i v dnešním automobilovém světě plném podobných příběhů bezprecedentní. Ambice automobilky byla přibližně tady, realita je ale někde támhle. Mohli bychom vás postupně odkázat na dobrou stovku článků, které by vám připomněly dobové dění v jeho jednotlivých momentech a reakce automobilky na něj. Nakonec ale stačí jeden, který vše shrnuje: Šéf Mercedesu, který chtěl zakázat vlastním zákazníkům spalovací auta od roku 2030, teď volá po zrušení jejich zákazu od roku 2035. Jak kdysi „chytře” pravila jedna německá ministryně: To je obrat o 360 stupňů...

A možná to nebude až taková nadsázka, neboť když se podíváme na poslední novinky Mercedesu, velké poučení v nich nevidíme - zdá se spíš, že se Mercedes skutečně vrací tam, kde už byl. Ale dejme Němcům čas, automobilový průmysl má velkou setrvačnost. V tuto chvíli aspoň srdnatě bojují s tím, že nabídli něco, co skoro nikdo nechtěl - své největší elektrické propadáky po čtyřech letech odpískají bez nástupce. To se týká celého světa, vůbec největší problémy s nimi ale mají v USA.

Zájem o ně byl u dna ještě před koncem tamních federálních dotací, což automobilku nutilo zlevnit je o statisíce a záhy zastavit jejich tamní výrobu a „vypnout” objednávky nových kusů. Problém je v tom, že i tak jich byla dřív vyrobena spousta a lidé je ani po statisícových slevách nechtějí. Co s tím? A co takhle slevy milionové?

Přesně ty aktuálně Mercedes v USA rozjel, jak z interní komunikace firmy z dealery zjistili lidé z Cars Direct. Slevy se na trhu luxusních elektromobilů staly překvapivě běžnými, jak ukázal už Rolls-Royce nebo Porsche, nikdo to ale zatím nedotáhl tak daleko jako Mercedes, co se týče jejich šíře i výše. Německá automobilka se navíc v obavách z ostudy a hněvu dřívějších kupců vše rozhodla udělat tiše, takže nikde nenajdete celostátní reklamy lákající až na takové slevy. Ale konkrétní dealeři už je avizovat mohou, neboť právě k nim dostali od automobilky prostor zvýšenými velkoobchodními slevami na všechny tradiční elektrické průšviháře.

Abychom byli konkrétní, automobilka nyní nabízí na Mercedes-Maybach EQS 680 slevy až 50 000 dolarů, tedy 1,05 milionu Kč na jedno auto! Navíc jde jen o rozšíření předchozí 630tisícové slevy. To se týká vozů modelového roku 2025, auta pro rok 2026 jsou nyní ve slevě až 23 tisíc dolarů (přes 480 tisíc Kč), ačkoli dosud je šlo kupovat jen za plné ceny.

Slevy na ostatní modely jsou menší, ale nikoli malé a pohybují se mezi 7 000 a 10 500 dolary v závislosti na typu a verzi - to je 150 až 220 tisíc Kč na vozy všech typů od EQB po EQE SUV. Dokonce i elektrická třída G, jejíž neúspěch si Mercedes připouští tuze nerad, s sebou aktuálně nese dodatečnou slevu ve výši 5 000 dolarů, což je 105 tisíc korun.

Mercedes vše stále dělá s odvoláním na „současné tržní podmínky”, ale... Co je na nich „současného”? Tahle auta propadáky byly, jsou a zjevně dál budou. A fakt, že nepomohly ani měsíce trvající statisícové slevy, aby se automobilka zbavila aspoň skladových zásob, a musí přijít další, až milionové, je všeříkající.

Jak už jsme ale zmínili, Mercedes si bude muset nabít svou chromovanou hvězdičku ještě víc, aby skutečně prozřel. Přes všemožná vyjádření dál pokračuje ve svém elektrické gamblingu a patrně nepřestane, dokud bude mít co házet do banku - takto s gamblery bývá. A sázky jen na elektromobily byly vždy obrovský hazard. V tomto smutném příběhu nás tedy nejspíš čeká ještě pár tragičtějších dějství...


Zaujal vás Mercedes-Maybach EQS 680 SUV? Tak to jste asi jedni z mála, v USA musí Mercedes nabízet slevu až 1,05 milionu Kč na jedno auto, aby se aspoň zbavil skladových zásob dosavadního modelového roku. A i slevy na ten další začínají vysoko. Není to všeříkající?

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.