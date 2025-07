Mercedes chybu prostě nepřizná. Jeho propadák prý nikdo nekupuje jen proto, že příliš předběhl dobu před 6 hodinami | Petr Prokopec

Hloupost i arogance tak typická pro chybná rozhodnutí třícípé hvězdy z posledních let se v tomto vyjádření snoubí jako v málokterém jiném. Co takhle jednou srazit podpatky a uznat, že šlo vždy o nesmyslné auto ušité na míru nikomu, které by s tímto přístupem neuspělo ani kdykoli jindy?

Dost by ně zajímalo, kdo jako první u Mercedesu přišel s myšlenkou, že je třeba co nejrychleji přejít jen na elektrická auta. A kdo všechno to odsouhlasil. Tito lidé by měli být nějak viditelně označeni, aby je následně nikdo v branži nezaměstnal, neboť šlo o extrémní chybu v úsudku.

Výlevy řady zástupců německé značky z poslední doby navíc ukazují, že poučení z dosavadních nezdarů je velmi omezené, a tak jsme nadále nejen svědky příchodu velmi nešťastně koncipovaných aut, ale také projevů nulové sebereflexe. Minulý týden to jasně prokázal třeba šéf AMG Michael Schiebe, dle kterého nový koncept GT XX disponuje „nejlepším osmiválcem, jaký jsme kdy vyvinuli“. Žádnou takovou jednotku ovšem pod podivně stylizovaným kabátem nenajdete, místo toho se o pohon starají elektromotory a „za osmiválec” jsou v něm leda reproduktory ukryté ve světlech.

Nově tu pro změnu máme vyjádření šéfdesignéra německé automobilky Gordena Wagenera na adresu Mercedesu EQS, tedy již čtyři roky vyráběného elektromobilu, který měl nahradit třídu. A je to zcela mimořádný propadák, i v Evropě se jej letos prodalo pouhých 845 kusů, což představuje další skoro 20procentní pokles oproti beztak mizerným loňským číslům. A paběrkování oproti víc jak třikrát lépe prodávanou skutečnou třídou S, která je na trhu ještě o rok déle.

Elektrická limuzína je tedy fiasko mimořádných rozměrů, zájem o ní je téměř nulový. Podle Wagenera to ale není chyba německé automobilky, nýbrž v podstatě všech okolo, zákazníky nevyjímaje. „Myslím, že EQS předběhlo svou dobu asi o 10 let,“ sdělil kolegům z Autocar. A dodal: „jde o velmi progresivní vůz, který nikdy nebyl zamýšlen jako limuzína řízená šoférem. To nebyl úmysl. Možná jsme jej proto měli prezentovat trochu jinak, více jako futuristické CLS, jako S Coupé budoucnosti nebo jako něco takového.“

Automobilka proto už nehodlá stejnou chybu zopakovat a u příští generace zaujme stejný přístup, jaký má BMW. Přímého nástupce totiž EQS nedostane, místo toho dorazí třída S se spalovacím nebo elektrickým pohonem. Pomůže to ovšem? Zčásti nejspíše ano, zázraky ovšem Němci očekávat nemohou. Ani BMW i7 není zrovna hit. A v jejich nabídce dolů prodejně nezamířil jen elektrický vrchol značky, ale prakticky všechny elektrické modely mimo nejmenších EQA a EQB.

Jakkoli nepochybujeme, že bizarní design prodejnosti EQS nepomohl, hlavní problém je jinde. Prstem můžeme ukázat na elektrický pohon, ke kterému se zpočátku řada lidí obracela ze zvědavosti či klidně i z upřímného zájmu. Následně však zjistili, že jejich tvůrci vyzdvihují pouze pozitiva, kterých není až tak mnoho, a záměrně tají negativa, kterých je naopak mnohem víc. A tím nejzásadnějším je propad hodnoty připravující klientelu o spoustu peněz během velmi krátké doby.

Je možné, že za deset let tomu bude jinak, načež by Wagener do jisté míry i odhadl realitu. Stejně tak je ale možné, že v půlce příští dekády si po bateriovém pohonu nikdo ani nevzpomene, neboť pokud ztratí svou umělou podporu, budou prodeje těchto aut ještě podstatně menší, než jsou po téměř 10 letech ohýbání všeho v jejich prospěch dnes.

Mercedes EQS neoslní designem a vlastně ani technikou. Zaujme maximálně tím, jak moc připravuje majitele o peníze skrze rychlou a výraznou ztrátu hodnoty. Není tak divu, že o něj lidé nestojí. A za těchto okolností by o něj nestáli nikdy dříve a nebudou o něj stát ani později. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.