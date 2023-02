Mercedes chystá brutální čistku ve své nabídce, skončí řada modelů včetně několika SUV před 5 hodinami | Petr Prokopec

Z třícípé hvězdy, jak jsme ji znali dosud, zbude za pár let jen velmi málo. V rámci elektrické revoluce má Mercedes ze současných 33 karosářských stylů udělat pouhých 14 a soustředit se už jen na velmi bohatou klientelu.

Prodeje Mercedesu se v posledních letech pohybovaly okolo 2 milionů aut za rok. Třícípá hvězda se o nadvládu nad prémiovým segmentem přetahovala pouze s BMW, žádná jiná prestižní značka tak vysoko nevystoupala. Jak se nicméně zdá, do budoucna čeká automobilku spíše souboj s Porsche, které si v loňském roce připsalo na konto 309 884 registrací. Mercedes se totiž hodlá zaměřit hlavně na luxusní modely, se kterými je spojen vysoký zisk. Z toho důvodu značka chystá čistku. O té se v minulosti již hovořilo, ovšem jen málokdo předpokládal, že bude až taková.

Jak totiž zjistil magazín Car and Driver, který vyzpovídal několik manažerů firmy, automobilka hodlá stávajících 33 karosářských variant, jenž momentálně nabízí, zredukovat na pouhých 14. Padáka mají dostat především dvoudveřové modely, což není až tak překvapivé. Zájem o tyto vozy totiž obecně klesá, značka tak již poslala k ledu modely S Coupe a S Cabriolet. Do budoucna nicméně mají z její nabídky zmizet i C Coupe a E Coupe, stejně jako spřízněné kabriolety. Všechny tyto vozy pak mají být nahrazeny novým Mercedesem CLE.

Již v příštím roce bychom se pak měli rozloučit s modelem CLS, po kterém bude v brzké době následovat AMG GT 4 Door. Čtyřdvířko z Affalterbachu tak bude nabízeno jen v jedné generaci, přičemž v roce 2026 dostane leda velmi nepřímého nástupce. Ten by se neměl ani tak zaměřit na sportovní výkony, nýbrž spíše na luxus. Zamířit tedy stejným směrem jako nová vrcholná verze Mercedesu SL, které bude spadat pod nabídku Maybachu. S tímto logem pak možná dorazí i třída V.

Čistka se dotkne také kombíků a překvapivě některých SUV. GLC Coupe a GLE Coupe sice ještě mají dorazit v nové generaci, neboť Mercedes již do jejich vývoje nasypal nemalý balík peněz, ovšem poté tato dvojice zmizí na věčnost. Podobně je tomu v případě modelů C Kombi a E Kombi. První zmíněný vůz totiž v nabídce již po roce 2028 nebude figurovat, zatímco konec druhého je spojen s koncem této dekády. O zhruba rok později se pak rozloučíme i s CLA Shooting Brake.

I přes tuto redukci automobilka chystá také nové posily. V roce 2026 by totiž měl dorazit Mercedes GLS zaměřený více na jízdu v terénu než jeho základní provedení. Pod nově zrozenou podznačkou Mythos pak máme očekávat příchod pick-upu třídy G, stejně jako moderní Gullwing. Ani s kupátky tedy zjevně Němci nekončí definitivně, jen s nimi míří do stejné cenové kategorie, ve které se nachází třeba Porsche 911 Turbo (od 5 145 038 Kč).

Lze už jen dodat, že redukce nabídky je pochopitelně přímo spojena s elektrickými plány značky - elektromobily nižších tříd jsou nerentabilní, proto Mercedes míří tímto směrem. Svým vozům hodlá značka dávat baterie o kapacitě až 150 kWh, jenž bude možné dobíjet při výkonu 270 kW. To ovšem potvrzuje, že z třícípé hvězdy se stane automobilka pouze pro ty nejbohatší. Další dramatický sešup prodejů je tak nevyhnutelný, takové zboží tolik kupců na světě nemá.

GLE Coupe se aktuálně dočkalo lehčí modernizace, dorazit pak ještě má v jedné generaci. Poté nicméně s tímto modelem bude definitivní konec. Čistka značky nicméně bude mnohem rozsáhlejší. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Car and Driver

Petr Prokopec

