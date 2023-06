Mercedes dál kosí v nabídce pořádných motorů, končí už i v klasicky pojatém Géčku před 4 hodinami | Petr Prokopec

Třícípá hvězda kašle na svou tradiční klientelu až do té míry, že její tužby ignoruje i v případě naprosto tradičního modelu, který si snad nikdo jiný než konzervativně smýšlející člověk nemůže koupit. Nic s pořádným spalovacím motorem zjevně nesmí projet.

Pomalu každá značka je něčím proslulá. V případě Lotusu lze mluvit o nízké hmotnosti, zatímco takové Porsche je spojeno s motorem vzadu a Mazda s Wankelem. Audi má své quattro, zatímco Ferrari stále ještě zůstává spojeno s vysokootáčkovými dvanáctiválci. Pokud bychom se zaměřili na Mercedes-Benz, můžeme pro změnu přejít k velkoobjemovým osmiválcům. Jakkoli začíná být stále více jisté, že od této vizitky se značka hodlá definitivně odříznout. Když se nicméně zadíváme na reakce movité klientely, daný nápad nepůsobí zrovna jako skvělý. A automobilka to musí vědět, když se těchto motorů zbavuje s pompou za pomoci drahých rozlučkových edic.

První kolo paniky přišlo již ve chvíli, kdy automobilka přišla s novou třídou C. Pátá generace je totiž nabízena výlučně se čtyřválcovými motory, jenž mají maximálně dvoulitrový objem. Platí to dokonce i u verze 63 AMG, která spalovací ústrojí páruje s elektromotorem. Na první pohled pak sice svého předchůdce výkonem překonává, nicméně oněch 680 koní nemáte na rozdíl od vysoké hmotnosti k dispozici neustále. I proto ostatně tento model dostává snadno napráskáno od šestiválcového BMW M3.

Třícípá hvězda se však očividně v downsizingu shlédla, se čtyřválci proto aktuálně v Evropě spojuje i novou třídu E. A nadmíru zajímavě, bohužel nikoliv v pozitivním slova smyslu, se nyní začíná vyvíjet nabídka v případě třídy G. Ta byla dosud k dispozici v dieselové verzi 400d, u které se počítá s třílitrovým šestiválcem. V benzinové části nabídky pak zákazníci měli na výběr G500 a G63, přičemž pod kapotou pokaždé pracuje čtyřlitrový osmiválec. V prvním případě dává k dobru 421 koní, ve druhém pak 585.

Automobilka se nicméně rozhodla, že variantu G500 pošle do důchodu. Momentálně tak bylo představeno provedení Final Edition, které již svým názvem deklaruje smutné loučení. K mání pro celý svět bude 1 500 kusů, u nichž zákazníci mohou volit mezi černou, bílou a olivově zelenou barvou karoserie. Každý odstín je nicméně limitován 500 exempláři. Bez ohledu na barvu pak přichází 20palcová litá kola či znaky s názvem edice, které pokrývají zevnějšek i kabinu.

Součástí standardní výbavy je velké množství někdejších příplatkových prvků, třeba audiosystém Burmester či sedadla Active Multicontour vyvedená v dvoubarevné kůži. Po stránce motorické se však již nic nemění, pod kapotou tedy nadále odvádí svou práci oněch 421 koní. Mercedes se je však rozhodl řádně zpeněžit, každý kus série Final Edition totiž startuje na 196 350 Eurech (cca 4,66 milionu Kč). To je vyšší suma, než jakou dáte za standardní G63 AMG.

Neplatí to nicméně o nové verzi Grand Edition. Ta naštěstí rozlučkovou není, tedy alespoň prozatím. Jakkoli se dá předpokládat, že osmiválec má na kahánku i v tomto případě a nejspíše bude v řádu několika málo let nahrazen plug-in hybridním ústrojím. Zatím tu ale máme výše zmíněných 585 koní, které nově doplňují 22palcová kola či kůže Nappa. Mimo to nechybí velké množství zlatých ornamentů, mezi něž se řadí vsuvky v nárazníku nebo švy sedadel.

Automobilka v tomto případě produkci omezí jen na tisíc kusů, každý z nich pak bude lakován černou barvou. Cena pak zamířila do neskutečných výšin, na německém trhu zákazníci zaplatí přinejmenším 228 896 Eur (asi 5,43 milionu Kč). Oproti standardnímu G63 se jedná o nárůst o takřka milion korun, u nás by tedy Grand Edition mohla vyjít na zhruba 6 000 000 Kč. Přesto by ale lidé toužící po osmiválci neměli váhat, Mercedes evidentně nemá slitování.

Třícípá hvězda se rozhodla u třídy G rozloučit s osmiválcem, do prodeje tak míří posledních 1 500 kusů verze Final Edition. Foto: Mercedes-Benz



Souběžně s tím byla představena varianta G63 Grand Edition, ta nicméně rozlučková není. Něco nám ovšem říká, že takový model nebude daleko. Foto: Mercedes-Benz

