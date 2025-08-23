Mercedes dál střílí naslepo, i po všech přehmatech a strojených obratech sází na stejně slabou kartu
Petr ProkopecTěžko říci, zda jde o projev nějaké psychické poruchy, pokus sedět jedním zadkem co nejvíc na dvou židlích, popř. projev nějaké hlubší strategie, kterou zatím nechápeme. Faktem ale je, že čím víc Mercedes táhnou ke dnu elektrické plány, tím větší má touhu topit pod jejich kotlem.
Vzpomínáte ještě, co předcházelo pádu Carlose Tavarese? Portugalský manažer v posledních letech působil jako schizofrenik, neboť zatímco na jedné straně důrazně vystupoval proti politickým regulacím a nucené elektrifikaci, na straně druhé vedl koncern Stellantis k ještě rychlejšímu přesunu od spalovacího pohonu k bateriovému, než bylo kýmkoli vynucováno. To vedlo ke zhoršení obchodních výsledků. A jakkoli právě jimi se Tavares dřív zaklínal a dokázal s nimi dělat divy, náhle jako by je neviděl. Místo toho začal hlásat, že ke zvolnění regulací nesmí dojít, protože Stellantis je na ně řádně připraven.
Tavares kvůli této podivné hře skončil, přičemž jeho osud by mohl být varováním pro Olu Källenia. Ale není. Šéf Mercedesu se totiž už pěkných pár pátků chová podobně, neboť posledních pár měsíců při pohledu na zhoršující se zájem o firemní elektromobily mluví o návratu zdravého rozumu do Stuttgartu. Třícípá hvězda tak definitivně odpískala plán stát se do roku 2030 výrobcem jen bateriových aut, teď dokonce brojí proti jejich zákazu o 5 let později.
Že by tedy současně zabrzdil s vlastními elektrickými plány? To ani omylem, nepochopitelně dělá pravý opak a dál pokračuje sebevražedným směrem. . Projevů téhož už přišlo několik a teď je tu další - německé JESMB informuje o urychlení příchodu elektrické třídy E. Tedy přesně toho auta, které Mercedes nepotřebuje.
Tento model měl původně dorazit na zcela nové platformě MB.EA-L, nicméně automobilka má s jejím vývojem zjevně zpoždění. Navíc s touto architekturou počítá také u elektrické třídy S, která se dříve než v roce 2028 neobjeví. Jako vlajková loď přitom musí dorazit jako první, pročež by tak třída E s technologií EQ mohla mít premiéru až někdy na konci dekády. A tak dlouho značka čekat nechce.
JESMB tak uvádí, že tento model by nakonec dorazil na níže postavené platformě MB.EA-M, se kterou se jako první již za pár týdnů na autosalonu IAA Mobility v Mnichově pochlubí nový elektrický Mercedes GLC. Třída E s technologií EQ, jak třícípá hvězda svůj bateriový pohon označuje, by tak mohla dorazit již zkraje roku 2027. Němci na ní tedy musí nějaký ten pátek pracovat, neboť od premiéry nás dělí přibližně dvacet měsíců, v naší branži nepříliš dlouhá doba, tedy aspoň pokud jde o vývoj nového auta.
Källenius navíc nedávno oznámil, že současný Mercedes EQE, tedy elektrický ekvivalent třídy E, se brzy dočká faceliftu. Ten bude poměrně zásadní, neboť s modernizovanou platformou EVA2M dorazí 800voltová technologie a tedy rychlejší dobíjení. S premiérou se počítá na jaře 2026, přičemž u toho nejspíše bude i pozměněný design, na který prší nemalá kritika. Pokud se s ní ale značka zdárně vypořádá, bude mít rázem dva kohouty ve stejném kurníku.
Pokud by se jednalo o modely chtěné, jako je spalovací třída E, nebyl by to problém. Jenže elektromobilita je dosud v podání Mercedesu totálním fiaskem. I kdyby modernizované EQE uspělo, stane se tak i na úkor případného úspěchu chystané elektrické třídy E. Či naopak zákazníci budou čekat na ni a faceliftovaného sedanu si nevšimnou. Tak či onak, pokaždé se bude jednat o nepříliš početnou klientelu.
Šéf německé automobilky tak sice mluví o návratu zdravého rozumu, ovšem i nadále si počíná spíše jako šílený a dále sází na jednu velmi slabou kartu. Tavaresova silueta se tak nad Källeniovým stolem začíná vznášet stále zřetelněji i s varovaným prstem. Podobně jako v případě Carlose T. ale nemáme pocit, že by jej zastavilo cokoli jiného než vyhazov.
Elektrický Mercedes EQE je totální propadák, automobilka by to s ním měla zabalit a prodávat jen spalovací a hybridní Éčko. Realita? Němci spěchají na to, aby představili i elektrickou třídu E a prodávali ve stejné třídě dokonce hned dva takové modely. Šílené. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: JESMB
