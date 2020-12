Mercedes dává potichu sbohem svému nejtradičnějšímu prvku, všimli si až novináři před 3 hodinami | Petr Miler

Když se řekne Mercedes-Benz, co si představíte? Luxusní auta, komfort, slušné společenské postavení? Možná, ještě před tím vším ale kdekomu vytane na mysli třícípá hvězda. A právě té dává značka v její tradiční podobě stále více sbohem.

Dá se na to dívat ze dvou úhlů pohledu - buď lze Mercedes obdivovat za to, že tuto věc stále nabízí, nebo zatracovat za to, že se ji stále více zbavuje. Řeč je o třícípé hvězdě ve stříbrném kruhu, tzv. „zaměřovači” na přední kapotě jeho aut, který byl po dekády neodmyslitelnou součástí všech jeho luxusně koncipovaných modelů. V posledních letech to platí stále méně a dnes je docela těžké potkat v provozu nový Mercedes, který tímto prvkem disponuje.

Tento trend začal u sportovně koncipovaných modelů, u nichž se zřejmě Němcům tradiční ornament nezdál dostatečně šik. Nejde přitom o žádnou sáhodlouho tradici - ano, legendární 300 SL zvaný Gullwing ho též neměl, třeba ještě Mercedes E55 AMG W211 ale ano. Až W212 (od roku 2010) nikoli, přidaly se verte Avantgarde a ty s pakety AMG u tohoto i dalších typů. Ted už není k dispozici pro některé kompletní modelové řady a nyní se k nim přidává další.

Vyštrachali to kolegové z Motor Trendu, kteří si všimli, že z nabídky inovované třídy E v USA vypadla varianta Luxury, která cíli na konzervativně smýšlející klientelu vzhledovými prvky i funkčním naladěním. Mercedes o tom neinformoval, v mezičase už ale potvrdil, že toto provedení v USA skutečně skončilo a s ním i jakýkoli jiný způsob, jak tradiční třícípou hvězdu nad masku chladiče pouze s žebrováním dostat. Dodal ale, že v Evropě zatím zůstává v nabídce.

Pokud ovšem Mercedes dále aktivně omezuje dostupnost tohoto prvku, je jistě jen otázkou času, než zmizí z nabídky i zde či kdekoli jinde na světě - v USA je v tuto chvíli spoleh už jen na třídu S a vrcholný Maybach GLS, ostatní modely už „vztyčenou” hvězdu na kapotě nemají.

Jak jsme již zmínili zkraje, konzervativní klientela bude jistě Mercedes za tento postup proklínat, v širším kontextu je ale zjevné, že tuto věc dokáže udržet v nabídce déle než naprostá většina ostatních. I jiné značky si na srovnatelném emblému zakládaly, jmenujme Jaguar nebo Cadillac, a téměř všechny s ním skončily. Výjimkou jsou Bentley a Rolls-Royce, kterým při jejich cenách jistě nedělá problém dělat tyto věci tak, aby vyhověly stále přísnějším bezpečnostním předpisům. Mercedes už má pole působnosti omezené více a svého nejtradičnějšího prvku se zjevně pomalu, potichu, ale důsledně zbavuje.

Mercedes třídy E a jeho předchůdci měli hvězdu na přední kapotě vždy a současné provedení ji v Evropě pořád může mít, v USA už ne. Spoleh tak v tomto ohledu zůstává už jen na třídy S a luxusní Mercedes-Maybach GLS. Foto: Mercedes-Benz



Stále častější je hvězda jako součást masky chladiče a pouhý základ někdejšího ornamentu o oblasti kapoty. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Motor Trend

Petr Miler