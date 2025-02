Mercedes definitivně otočil. Do 2 let představí víc spalovacích aut než elektrických, jen elektrické dodávky odpískal úplně před 3 hodinami | Petr Prokopec

Nouze naučila Dalibora housti a Mercedes znovu přemýšlet. Ten konečně pochopil, že pokud chce přežít, nemůže lidem nutit nechtěné, ale musí znovu následovat jejich představy. Sny o brzké čistě elektrické budoucnosti jsou tak definitivně v troskách.

Snad není třeba znovu připomínat, proč plán Mercedesu nabízet od roku 2030 už jen elektrická auta zkrachoval dřív, než ho automobilka začala pořádně naplňovat. Spíš než co jiného se člověk musí znovu ptát, na základě čeho si ve Stuttgartu mysleli, že by s takovým nesmyslem mohli cokoli jiného než pohořet. Zrovna s touto značkou jsou totiž spojené výkonné spalovací motory a diesely jako s málokterou jinou, typická klientela je navíc starší a konzervativní. Říci tedy lidem, kteří dosud něco kupovali, že zakrátko pro ně budete mít v nabídce už jen hůř použitelné a dražší zboží, navíc ne proto, že byste k tomu byli donuceni, ale protože to tak bezdůvodně ideologicky chcete, zavání sebevražednými sklony.

Mercedesu to konečně definitivně docvaklo, načež opravdu razantně mění své další směřování. Během dvou let tak chce značka snížit náklady o 10 procent, jakkoli na uzavírání továren jako u Volkswagenu prý nedojde. Připouští však, že minimálně jednu montážní linku přesune z Německa do Maďarska, kde je údajně výroba o 70 procent levnější. Kromě toho se Mercedes hodlá zaměřit na zvýšení produkce svých aut v Americe a Číně, a to kvůli hrozbě vyšších cel. Dále pak má do roku 2027 dorazit téměř 40 zcela nových či modernizovaných modelů.

Protože přitom třícípá hvězda do elektromobility mnoho nainvestovala a navíc musí plnit stále přísnější emisní regule, nemělo by nás až tak překvapit, že 17 novinek dostane bateriový pohon. Co je ovšem zajímavější, 19 chystaných vozů bude pohánět spalovací motor, přičemž Mercedes předpokládá, že to bude nabízet ještě i dlouho během příští dekády. Plán zezelenat do roku 2030 je tedy skutečně pryč, stejně jako automobilka dává sbohem designovému jazyku, který z aut jako EQE či EQS dělal vajíčka na kolech či jakýsi ožužlaný bonbon.

Místo toho automobilka hodlá najet na přístup BMW, jehož elektrický program lze považovat za úspěšný. Zejména proto, že vozy osazené bateriovým pohonem se proti těm spalovacím vizuálně liší maximálně jen v drobných detailech. Podobné to tedy má být u Mercedesu, přičemž dokonce nebude záležet na tom, zda zástupci toho kterého segmentu budou stát na jiných či stejných platformách. První takovou vlaštovkou se přitom má stát CLA třetí generace, které bude debutovat ještě letos. Zatím jen jako sedan, dorazit však má také kombík a rovněž spřízněné SUV.

Ke stejné změně strategie, s jakou je spojena divize s osobními vozy, dochází také u oddělení Mercedes-Benz Vans. V případě dodávek chtěli Němci být jen električtí ještě dřív a stoprocentní přesun směrem k elektromobilitě odstartovat již v příštím roce. To bylo opravdu absurdní a jen to dokládalo, jak mimo byli. Právě u užitkových vozů totiž záleží daleko více na reálných schopnostech a provozní efektivitě, nikoli na ideologii. K čemu jsou ale firmám auta, která stojí víc a zvládají míň? Odpověď snad ani nemusíme publikovat, ostatně není zrovna slušná. Mercedesu ale „docvakla“ podobně jako výše zmíněné dřív, než mu ji klienti otloukli o hlavu,

Automobilka tak nově mluví o „plnění požadavků zákazníků“, pročež vedle platformy VAN.EA určené pouze elektromobilům vyvinula rovněž architekturu VAN.CA spoléhající pro změnu na spalovací pohon. Oba typy mají mít shodných zhruba 70 procent všech dílů, což Mercedesu umožní, aby je vyráběl na stejné montážní lince. Němci doufají, že tento přístup jim zajistí „maximálně flexibilní produktové portfolio“ a „dostatečně konkurenceschopnou pozici“. Neděláme si iluze, že by se ve firmě znovu začalo normálně uvažovat, na to po dosavadní cestě ušla moc daleko a nebude chtít přehodnotit úplně vše. Obrat to ale přesto je. A pořádný.

Nové CLA je první vlaštovkou v rámci změněné strategie Mercedesu, k mání bude jak s elektrickým, tak i spalovacím pohonem, přičemž tyto verze se designově nebudou lišit. Styl ocumlaného bonbonu je ve Stuttgartu minulostí. Foto: Mercedes-Benz



V případě nových dodávek bude strategie firmy totožná, i když elektřina měla vládnout už od roku 2026. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.