Mercedes faceliftoval hned čtyři auta naráz a hvězdami je zaplácal tak, až z toho bolí oči
1.4.2026 | Petr Prokopec
Němci si v poslední době na přidávání připodobnění svého loga na různá místa v autě potrpí, ale čeho je moc, toho je příliš. U těchto novinek už je vecpal i tam, kam pomalu nemohl, však kolik jich vidíte jen na této jedné fotce?
V jednoduchosti je krása, říká se. Platí to především v módě, o čemž se koneckonců můžete přesvědčit doma před zrcadlem. Oblečte si kupříkladu černé triko a kalhoty, k tomu přihoďte hnědý pásek a hnědé boty, a rázem jste za nevnucujícího se elegána. Pokud ovšem zvolíte oblečení posázené všemožnými logy a nápisy, budete vypadat jako chodící reklama na pouť, i když se vaše oblečení postaraly proslulé módní značky.
V automobilové branži platí podobná měřítka. Takový Mercedes by jako konzervativní značka měl tlačit na jednoduchou eleganci snad nejvíc ze všech prémiových výrobců, protože to jeho vesměs starší klientela ocení především. Je pak sice hezké, že se Němci snaží o její omlazení, jenže tak činí způsobem, který každého soudného člověka začíná spíše odrazovat. Pod vedením dnes už naštěstí bývalého šéfdesignéra Gordena Wagenera totiž automobilka začala své novinky osazovat stále větším počtem třícípých hvězd. A když jsme si mysleli, že je jich už moc, našla další místa, kam se ještě dají umístit, a další způsoby, jakými je lze ztvárnit.
Na jednu stranu se snaha známý emblém co nejvíce využít dá pochopit. Kdyby jej tedy Němci zakomponovali třeba do předních a zadních světel, nikdo by asi nezaprotestoval. Zvláště pokud by dříve klasická loga byla zmenšena a třeba vpředu zůstala pouze na kapotě. Jenže Stuttgart zvolil strategii „víc pruhů, víc Adidas”, která ostatně také v praxi nefunguje. Malými třícípými hvězdami je tak u nových modelů posázena celá čelní maska. K tomu je tu velká hvězda uprostřed. A další hvězda na kapotě. A k tomu různé formy opakováním téhož motivu ve světlech, to je prostě moc.
Aktuálně značka přišla s faceliftem modelů GLE, GLE Coupe, GLE 53 Hybrid a GLS, přičemž u první trojice zmiňuje, že došlo na opravdu výraznou modernizaci, která vyústila ve zhruba tři tisíce zcela nových nebo vylepšených komponentů. Pokud je v to nicméně počítána každá třícípá hvězda, která oproti minulosti přibyla, pak dalších novinek už mnoho není. Známým emblémem jsou totiž posázeny rovněž boční „kapsy” předního nárazníku. Tohle bude moc nejen pro „konzervy”, ale pro kohokoli soudného.
Nejde navíc jen o zevnějšek, ale i vnitřek, kam se nyní nastěhovala trojice 12,3palcových displejů. Palubka pak sice působí lépe než třeba u CLA, na druhou stranu však toto řešení ještě víc podléhá změnám módních trendů. Neomrzí se snad jediná příjemná novinka - nově vyvinutý osmiválec s plochou hřídelí, který si našel cestu i do těchto modelů.
Vedle této jednotky budou GLE i GLE Coupe disponovat také čtyřválcovými a šestiválcovými motory, přičemž druhý zmíněný agregát slouží také pod kapotou plug-in hybridu, kde je spojen s elektromotorem a lithium-iontovou baterií. Soustava celkově produkuje 585 koní, načež se sprint na stovku snížil o dvě desetiny na 4,5 s. Čistě na elektřinu pak lze ujet normovaných 88-93 km, ovšem maximálně při rychlosti 140 km/h.
S šestiválci a osmiválci pak bude k dispozici také inovované GLS, v jehož případě Mercedes rovněž podlehl touze osázet vůz maximem hvězd. Uvnitř pak též nechybí záplava obrazovek, přičemž oproti menším SUV se značka daleko více zaměřila na navýšení komfortu na zadních sedadlech. Kromě toho si pohrála se vzduchovým podvozkem Airmatic, který se nově dokáže na výmoly na silnici připravit pomocí dat z centrálního cloudu.
Pokud chce automobilka tímto zvrátit globální úpadek svých prodejů (loni o masivních 10 %), máme obavu, že předvedla poněkud polovičatou práci. Ostatně už pouhé facelifty jsou poněkud polovičatou prací - současné GLS je na trhu 7 let, GLE dokonce 8 roků. A dalších několik mají zjevně vydržet. Že by tu někdo původně plánoval jen elektrické nástupce a nyní horko těžko za pomoci oslnivého kýče maskuje zanedbaný vývoj skutečně nových generací těchto důležitých modelů?
Němci se podívali na zoubek SUV GLE, kterému dodali především abnormální množství třícípých hvězd. Foto: Mercedes-Benz
Ve stejném duchu se pak nese i GLE Coupe, ... Foto: Mercedes-Benz
...zatímco hybridní verze s trochu odlišnou čelní maskou působí o trochu elegantněji. Foto: Mercedes-Benz
GLS se ale již vrací k nesmlouvavému kýči, který je pozůstatkem po bývalém šéfdesignérovi Gordenu Wagenerovi. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
