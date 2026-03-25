Mercedes faceliftoval vrcholnou třídu S Maybach a loga na ní září, plavou i sledují váš pohyb. Ten největší šok je ale pod kapotou
Petr ProkopecKýčovitější přístup k obsypání vozu logy si lze stěží představit, snadno byste mu ale pár výstřelků odpustili, kdyby zůstal výjimečný tím, čím byl dosud výjimečný především. Zrovna v tomto případě ale dobré zprávy nečekejte, adekvátní motor v něm v Evropě mít nemůžeme.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Motto „náš zákazník, náš pán” razil kdysi Baťa, od té doby ale uběhla už spousta času. A ve světě aut už neplatí skoro vůbec. Jako král jste se v roli zákazníka mohli cítit ještě chvíli po přelomu milénia, pak to bylo možná na prince, teď jste nanejvýš ten poslední pucflek.
Automobilové firmy nepřizpůsobují svou nabídku poptávce a už se snad ani nelze smířit s konstatováním, že následují primárně přání regulátorů. Následují v prvé řadě svou vlastní pochybnou ideologii a klientelu se snaží převychovávat. Pokud tedy něco nekupujete, problémem není produkt, ten je skvělý. Problémem jste vy, že ho nechcete, možná pak i nějací pisálkové, kteří neadorují císaře ve spodkách.
Experty na to se staly hlavně německé automobilky, zejména pak koncern VW a Mercedes-Benz. A je fascinující, kam až to dotáhly. Když vám ukážou opak všech prstů krom prostředního a naservírují vám předražený kompakt s čínským motorem, možná to dává ještě nějaký smysl, protože taková auta kupuje různě masová klientela, která si to nechá líbit. Ale tady to neskončilo. Na zákazníky a jejich přání se kašle i v případě výjimečných derivátů typu Audi RS5, které v podstatě v jiné než nadšencům ušité na míru nedává žádný smysl, navíc jde o auto pro nanejvýš pár tisíc lidí za rok. Může to ale zjevně zajít ještě dál, jak nyní ukazuje znovu Mercedes.
Ten pro tu nejnáročnější klientelu oživil Maybach jako podznačku s tím, že bohatým nabídne, co jim na očích uvidí. Ale počkejte, co když tam budou mít něco „nesprávného”, něco „nedostatečně pokrokového”, něco „ideologicky nečistého”? Tak to pak zas ne, takové lidi bude také třeba přivést na správnou cestu. No, řekli si a udělali.
Ukázat si tak můžeme faceliftovanou třídu S právě ve verzi Maybach, jejíž strukturu nabídky nám hlava prostě nebere. S modernizací totiž Evropa přišla o možnost sáhnout po dvanáctiválcové verzi S680, ta už je vyhrazena pouze Spojeným státům a několika dalším trhům. Přitom jde o ten nejpádnější důvod, proč Maybach chtít, skutečný magnet a tvůrce image. Navíc kolik takových aut se ročně na starém kontinentu prodá? Pár desítek kusů? Něco takového by rozhodně nepředstavovalo palčivý emisní problém, případná pokuta ze strany EU by navíc šla „spláchnout“ v ceně. Je to prostě úplně jedno, zákazník by tady měl brát bank. A nebere, nemůže.
Prozákaznický přístup ve Stuttgartu nahradila ideologie až do takové míry, že je víc než klienti Maybachu. A byť se může zdát, že ztráta pár desítek registrací ročně nebude mít na fungování firmy vliv, je třeba si uvědomit, že zatímco dnes se minulostí stává V12, příště to může být V8 a poté i šestiválec. Každý další takový krok odvane víc a víc zákazníků fakticky, ještě větší dopad ale bude mít morálně. Půjdete si zítra k Mercedesu něco koupit, když víte, že vás pošle k šípku i v momentě, kdy vytáhnete desítky milionů a skrze zlaté zuby protlačíte slovo: „Maybach!?” Jak se pak asi zachová ke komukoli obyčejnějšímu?
Místní klientele tedy zůstala už jen volba mezi osmiválcem a šestiválcem, kdy u prvního pohonu se Mercedes snaží klamat názvem - stejně jako dvanáctiválcové provedení jej totiž nabídne jako S680. Čtyřlitrové jednotce přitom asistuje hybridní technika, pročež nenabízí jen 612 spalovacích koní jako V12, nýbrž o dalších 23 elektrických kobyl navíc. To je sice hezké, na druhou stranu je to ale totéž, jako když celozrnný rohlík namažete marmeládou a označíte ho za koblihu.
Matoucí je ovšem i zbytek nabídky, neboť pod názvem S580 dorazí slabší verze osmiválce odladěná na 537 koní, zatímco Maybach S580e zaměstnává pod kapotou třílitrový šestiválec. Ten produkuje 449 kobyl, se kterými je spárován 163koňový elektromotor. Baterie plug-in hybridu pak má kapacitu 21,96 kWh, která má vystačit na 92 až 98 kilometrů bezemisní jízdy. Stovku pak tato verze zdolá za 4,8 sekundy, zatímco S580 je o tři a S680 o osm desetin rychlejší.
Z motorového prostoru se můžeme přesunout k designu, který asi potěší jen milovníky kýče. Po vzoru běžnějších modelů Mercedesu se totiž automobilka rozhodla osadit karoserii co největším množstvím třícípých hvězd. Společnost jim pak dělá záplava log Maybachu nebo nápisů Maybach. Všechno to pak svítí (loga na přídi), plove (kryty středů kol) nebo sleduje váš pohyb (loga osvětlující prostor vedle vozu). Nepřehlédnutelná je rovněž zvětšená maska chladiče. A nová jsou i 20palcová či 21palcová kola, u kterých si můžete dopřát zlaté dekory či leštěný chromový povrch.
Uspokojivý je tak vlastně už jen pohled do interiéru, kde Mercedes ještě více zatlačil na strunu luxusu. Patrné je to především vzadu, kde trůní dvě křesla. Jejich posádka se při otevírání a zavírání dveří již nemusí jakkoli namáhat, k obojímu postačí stisk příslušného tlačítka. Následně si může užívat třeba šampaňského ze stříbrných kalichů, bezdrátového dobíjení mobilních telefonů či obrovských dotykových obrazovek či jemné kůže v mnoha barvách.
Dopředu se nastěhovala trojice obrazovek, kdy přístrojový štít má 12,3palcový rozměr, zatímco středový displej je 14,4palcový a ten před spolujezdcem 12,3palcový. Komfort pak automobilka umocnila ještě lepším odhlučněním než dosud, zatímco adaptivní podvozek je napojen na centrální cloud značky a dokáže se tak na základě informací jiných aut značky připravit na výmoly dříve, než je přejedete. Zda to ale postačí ke štěstí, se teprve ukáže, s aktuálním přístupem konkurenčního Rolls-Roycu, který konec motorů V12 odpískal, má Maybach trochu problém.
Nový Maybach třídy S sice uvnitř navýšil komfort, jenže zvenčí je třeba počítat s větší kýčovitostí. Z motorového prostoru navíc vypadl motor V12, tedy v Evropě. Němci už kladou ideologii i před své nejváženější zákazníky, to je neuvěřitelné. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
