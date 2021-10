Mercedes jako by zapomněl, v jaké době žijeme, jeho novinka nabízí jen pořádné motory před 2 hodinami | Petr Prokopec

Ani Mercedesu zdaleka nejsou cizí „zelené” tendence a třeba sportovní verze nové třídy C už nenabídne víc než čtyřválec. Nové SL ale jako by se trochu zapomnělo v minulosti, zatím počítá jen s osmiválci.

Okolo roku 2010 začalo být jasné, že svět aut už nebude jako dřív. Téměř nekonečná snaha automobilek vycházet vstříc sebebláznivějším požadavkům zákazníků zejména sportovních modelů vzala za své a její místo začala zabírat touha vyjít vstříc tlaku na minimalizaci normované spotřeby paliva resp. emisí CO2. Právě tehdy se začal auty šířit downsizing, start-stopy, elektrické posilovače řízení místo hydraulických, nesmyslně „dlouhé” převodovky a další podobné věci. V ten moment se zdálo, že se sportovními vozy je šmitec, výrobci i zákazníci se ale přizpůsobili a o podobná auta není nouze ani dnes. Třebaže je otázkou, jak moc dokážou potěšit puristy.

Nyní se ale nacházíme uprostřed dalšího zlomu, kdy už politikům nestačí pokles normované spotřeby paliva spalovacích motorů, akceptují jen elektrifikaci. Stále více nových modelů jsou tak více či méně elektrifikované stroje, u nichž spalovací motory ustupují do pozadí. Velmi rázně k této věci přistupuje Mercedes, který u modelu C 63 od AMG nemá problém přejít osmiválce na hybridní čtyřválec, teď ale jako by se trochu zapomněl. Novou generaci modelu SL totiž tyto snahy míjí.

Děje se tak až do té míry, že první fázi bude vůz k dispozici pouze se čtyřlitrovým osmiválcem. Ani ve druhé fázi ovšem německá automobilka nenabídne pohonné jednotky, jichž se výraznou měrou dotkl downsizing. Ostatně novinka ponese ve všech verzích označení AMG, což znamená, že po stránce motorické ani nemůže zamířit směrem k litrovým tříválcům nebo čemukoli podobnému. Místo toho velmi pravděpodobně bude minimem třílitrový šestiválec, který doplní mild-hybridní technika.

Spekulacím o budoucnosti se ale prozatím vyhneme, místo toho zamíříme za již známými daty. Začneme přitom u délky a rozvoru, jenž narostly na 4 705 a 2 700 milimetrů. Podstatný je posun hlavně ve druhém ohledu, jenž Mercedesu umožnil instalaci zadních sedadel. Ta se vrací po zhruba 30 letech, určena jsou ovšem cestujícím do 150 centimetrů. Znamená to tedy, že na projížďku můžete vzít své děti, rodinným vozem na víkend ale nové SL stále není. Dva golfové bagy však jeho zavazadelník pobere.

Dvě řady sedadel přitom lehce pozměnily siluetu vozu, kdy kabina již není posazena tak daleko vzadu. Mercedes kvůli tomu navíc musel přepřáhnout z kovové skládací střechy na plátěnou. S tím je ovšem spojena řada benefitů, neboť sníženo bylo těžiště i hmotnost, a to o 21 kg. Automobilka díky tomu mohla zvýšit zmiňovanou kapacitu zavazadelníku, stejně jako nechává plátno zmizet pod zadním krytem rychleji. Ke stažení vám totiž stačí 15 sekund, operaci lze navíc zvládat při tempu až 60 km/h.

Přesunout se můžeme k již vzpomínanému motoru, jímž je známá jednotka M177. Ta byla v případě verze SL55 naladěna na 476 koní a 700 Nm točivého momentu, s nímž vůz zvládá sprint na stovku za 3,9 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 295 km/h. V případě provedení SL63 tu nicméně máme 585 koní a 800 Nm, což vede k 3,6sekundovému sprintu a maximálce 315 km/h. Již to samo o sobě jsou zajímavé parametry, nicméně i tak se čeká, že vrcholem bude plug-in hybrid s více než 800 koňmi.

Bez ohledu na zvolenou verzi bude standardem devítistupňová automatická převodovka a pohon všech kol, stejně jako nebude chybět ani řiditelná zadní náprava. Dále nebudou u obou verzí chybět karbon-keramické brzdy, jenž u provedení SL55 doplní červené a u SL63 žluté třmeny. Slabší provedení pak dostane klasické ocelové vinuté pružiny, zatímco u výkonnějšího nebude chybět vzduchový podvozek a aktivní stabilizátor. V případě kol pak výběr počítá s 19- až 21palcovými kousky.

Dopřát si můžete rovněž paket Aerodynamics Package, jenž počítá s křidélky na nárazníku, stejně jako s karbonovým spoilerem, jenž se vysouvá o 40 milimetrů. Tím naše představení můžeme ukončit, přičemž zvědavi jsme hlavně na zájem o novinku s třícípou hvězdou ve znaku. Tušíme ale, že jako o dost možná poslední takto střižený model svého druhu malý nebude.

Nová generace Mercedesu SL přichází se dvěma nouzovými zadními sedadly či třívrstvou plátěnou střechou. Prozatím je doplňuje pouze motor V8, jenž byl naladěn na 476 nebo 585 koní. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

