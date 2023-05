Mercedes musí být zoufalý, pokud věří, že mu nechtěné elektromobily prodá Formule 1, která je kategoricky odmítá před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG F1 Team

Rčení o tonoucím, který se chytá i stébla, připomínají slova technického šéfa Mercedesu. Ten musí nejlépe vědět, jak nekonkurenceschopným produktem dnešní elektromobily jsou, doufá tedy v to, že mu je pomůže prodat účast ve Formuli 1. Zrovna její šéf ale říká, že elektrická nebude nikdy.

Jsou značky, které v relativně úspěšný přechod na ryze elektrický pohon věřit mohou. A pak jsou tu takové, které s ním snad ani nemohou nenarazit. Že mezi ty druhé jmenované patří česká Škoda se svými plány naprosto ignorujícími realitu života jejích zákazníků, asi nemusíme Čechům nebo Slovákům připomínat, ve velmi ošemetné situaci se ale ocitá také Mercedes.

V jeho případě jistě nebude zásadním problémem cena elektrických aut, jejich využitelnost a především charakter jeho zákazníků ale může být nepřekonatelnou překážkou. Klíčovou klientelou značky jsou starší, konzervativně uvažující lidé, kteří z většiny nechtějí o elektromobilech ani slyšet. A není to jen statistika, neboť znám celkem dost dlouholetých klientů Mercedesu. Nemluvím tedy o lidech, kteří koupili vůz třícípé hvězdy „náhodou” proto, že v reklamě byl nabízen na operativní leasing za 11 999 Kč za měsíc, ale o těch, kteří si stuttgartská auta pořizují zcela samozřejmě jako na běžícím pásu a ke značce si vybudovali silné pouto. Ti obvykle nechtějí slyšet ani o dobíjecích hybridech, natož pak o elektrickém pohonu.

Mercedes tak značně riskuje ztrátu právě této klientely, která je pro něj zaručeně nejvíce výtěžná. Proč to dělá, nás míjí. Kdyby následoval regulace EU, protože mu nic jiného nezbývá, takže do roku 2035 držel v prodeji v maximální míře spalovací motory a pak se pokusil využít syntetických paliv alespoň pro část své nabídky, nikdo by mu nic nemohl vyčítat. Realita je ale opačná - automobilka chce být papežštější než papež a ze slov šéfa firmy skoro mrazí. Není divu, že to tradiční klientela bere jako kudlu vraženou do zad.

Nejde ale jen o to, Mercedes tím v prvé řadě může vrazit kudlu sám do sebe a zjistit, že tudy cesta vůbec nevede. Už teď si je zjevně vědom toho, že hraje velmi riskantní hru s nejasným výsledkem, a tak nesází na technickou a ekonomickou racionalitu, ale na slepou víru. Nejnověji se tak vytasil s tím, že mu elektromobily prodá... jeho účast ve Formuli 1.

To zní neuvěřitelně samo o sobě a způsob, jakým to rozvádí Markus Schaefer, technologický ředitel Mercedesu, to do lepší polohy nedostává. Podle něj dokáže přenášet know-how z Formule 1 do silničních aut a aktuálně prý i díky tomu zkrátil dobu vývoj nového vozu od konceptu po sériovou výrobu z průměrných 58 měsíců na 40 měsíců a něco. F1 mu prý také pomáhá s efektivitou, mimo jiné aerodynamickou.

„Máme výhodu ve Formuli 1, kterou ostatní nemají,” řekl Schaefer pro agenturu Reuters. „Tesla to nemá. Jiné týmy to nemají,” dodal. Neříkáme, že z F1 nelze v tomto smyslu vydolovat vůbec nic, ale že by šlo nějakou podstatnou konkurenční výhodu? O tom si dovolíme silně pochybovat.

Jednak je tu technický rozměr, kdy ef-jedničky dávno nemají se silničními auty společného prakticky nic ve zcela obecné rovině. A i drobná pojítka se ztrácí - pohon F1 je hybridní a přes jisté technické změny pro druhou polovinu dekády bude dominantně spalovací, tehdy už Mercedes spalovací auta nechce prodávat skoro vůbec. Aerodynamická expertíza má svou hodnotu, ale priority závodních a silničních aut jsou opět jinde. Spousta klíčových komponentů je navíc dnes standardizovaná, takže je ve stejné podobě používají všichni.

Možná důležitější rozměr je ale marketingový. Mercedes bude svou účastí v F1 soustavně dokazovat, že bez spalovacích motorů nejlepší auta světa nemohou fungovat, to má být ta spása? Navíc je tu postoj samotné Formule 1, která stoprocentní elektrifikaci rezolutně odporuje, její šéf otevřeně hovoří o limitech elektrických pohonů a říká, že F1 nebude elektrická nikdy. Ne další 2 roky, 5 let nebo 13 let, ale nikdy. Nikdy.

Pokud si Mercedes myslí, že mu zrovna tohle pomůže s bojem v obracení jeho konzervativní klientely na elektrickou víru, pak potěš pánbůh. Přijde nám to jen jako ryzí projev zoufalství v předem prohraném boji.

Ef-jedničky Mercedesu sází a dál budou sázet hlavně na spalovací motory. A vedení F1 přechod na elektřinu rezolutně odmítá. Jak má něco takového automobilce pomoci přesvědčit klientelu, že elektrické auto je ta jediná správná cesta? To nám skutečně uniká. Foto: Mercedes-AMG F1 Team

Zdroj: Reuters

Petr Miler

