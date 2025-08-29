Mercedes je na tom tak zle, že prodal i svůj historický podíl v Nissanu. Ten je na tom ale ještě hůř
Petr ProkopecSituace, do níž se dostala třícípá hvězda, opravdu není veselá. V tomto kontextu se jako zoufalé jeví rozhodnutí firmy zbavit se všech akcí Nissanu, které se aktuálně prodávají za jednu z nejnižších cen v historii.
S pořekadlem „jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet“ se nejspíš seznámil každý. Nyní jako ušité sedne na Mercedes-Benz a Nissan, tedy automobilky, které se rozhodly, že nepůjdou na ruku zákazníkům, ale daleko spíš ideologii, politikaření a krátkozrakým ekonomickým zájmům. Něco takového se jim nemohlo dlouhodobě vyplatit, o čemž je dopředu mohlo varovat další přísloví, a sice „nekousej do ruky, která tě krmí“. Jenže to se zjevně do Stuttgartu a Yokohamy nedoneslo. Oba výrobci tak čelí propadu propadů, kvůli čemuž musí propouštět a přistupovat ke stále zoufalejším krokům.
S jedním takovým aktuálně přišla třícípá hvězda, která vlastnila 3,8procentní podíl v Nissanu. Nicméně na akciových trzích se japonské automobilce věří ještě méně než Mercedesu, což už se k Němcům doneslo. Svůj podíl tedy dle zdrojů agentury Reuters měli prodat za 47,83 miliard yenů, tedy za 6,84 miliardy korun. Něco takového je v automobilové branži spíš pakatel, za který vyvinete možná tak sedadla s ergonomickou certifikací. Navíc kdy na prodej došlo? Akcie Nissanu jsou na dně poté, co vypadl i z desítky prodejně nejúspěšnějších automobilek světa, už i Suzuki je na tom lépe. Mercedes si tak příliš nepolepší, ovšem ve Stuttgartu si zjevně řekli, že lepší je něco než nic.
Nissan má totiž za sebou nejen ztrátový fiskální rok 2024, který skončil letos 31. března, tak první kvartál toho současného. Nový šéf značky Ivan Espinosa pak sice přislíbil řadu záchranných opatření, minimálně po příští dva roky na tom ale firma bude velmi bledě. A s ohledem na to, jak moc přeplněno je nyní na světovém trhu, není jisté, jestli přežije jako nezávislý výrobce. Mercedes tak raději nyní prodal jednu akcii za 341,3 JPY (50 Kč), tedy o 5,98 procenta pod tržní cenou, než aby příště bral ještě méně.
Na krok Němců přitom finanční trhy nepřekvapivě zareagovaly jako na úprk krys z potápějící se lodi, pročež cena akcií značky klesla o 6 procent. Nissan se přitom k prodeji nevyjádřil, zatímco mluvčí Mercedesu jen uvedl, že podíl v japonské automobilce neměl žádný strategický význam. Jeho prodej pak byl jen „pročistěním portfolia”. Čímž nás přivedl k podobné myšlence, jakou se zabývá i kolega Gustavo Henrique Ruffo z Auto Evolution, tedy zda by Mercedes neměl začít s čištěním někde jinde.
Jak totiž nedávno zjistil Greg Kable z Autocaru, německá automobilka má zvažovat použití motorů BMW. K tomu ji dohnala právě ona slepá sázka na elektromobilitu, které obětovala vše. Což před pár lety sice dělal kdekdo, ovšem Mercedes je značkou, která spalovací auta v podstatě vynalezla. Kvůli chybám několika málo manažerů jí ovšem nyní hrozí, že bude muset s prosíkem za jedním ze svých největších konkurentů, neboť BMW na jednu kartu nevsadilo.
Motorům se přitom neříká srdce vozu jen tak nadarmo, hlavně u některých automobilek jsou klíčové. V případě takové Škody nevadí, že používá koncernové motory, podobně jako na tom nezáleží u Audi, Cupry, Seatu či Volkswagenu. Jenže u Mercedesu a BMW je tomu zcela opačně, každý má tyto značky spojené s jejich vlastním pohonným ústrojím. Jenže u CLA již třícípá hvězda přepřáhla na jednotky Horse vyráběné v Číně, nově by používala i mnichovské agregáty.
Vnímal by ovšem někdo poté Mercedes stejně jako nyní, tedy jako prémiovou značku, která si vyšší ceny může dovolit účtovat jak kvůli luxusu, tak kvůli technologickému náskoku? Ani v nejmenším, z automobilky, která spalovací éru odstartovala, by byla tak trochu filiálka BMW. To je opravdu neskutečný pád, zvláště když si uvědomíme, že motory Mercedesu byly pro mnohé své vlastnosti vyhlášené jako něco výjimečného.
Němci skutečně začínají ztrácet pevnou půdu pod nohama, zvláště po sázce na elektromobily jako EQE, které odrazují vzhledem i technikou. Foto: Mercedes-Benz
