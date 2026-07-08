Mercedes je německý stále míň. Většina výroby bude probíhat jinde, navzdory slibům tam míří produkce dalšího klíčového modelu
Petr ProkopecJaká továrna Mercedesu se má stát tou vůbec největší v celé Evropě? Sindelfingen? Brémy? Rastatt? Omyl, bude to Kecskemét, kde se bude montovat pomalu půlka nabídky třícípé hvězdy. A mezi vyráběnými vozy nebude chybět ani tato novinka, z pochopitelných důvodů.
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Mercedes je německý stále míň. Většina výroby bude probíhat jinde, navzdory slibům tam míří produkce dalšího klíčového modelu
včera | Petr Prokopec
Jaká továrna Mercedesu se má stát tou vůbec největší v celé Evropě? Sindelfingen? Brémy? Rastatt? Omyl, bude to Kecskemét, kde se bude montovat pomalu půlka nabídky třícípé hvězdy. A mezi vyráběnými vozy nebude chybět ani tato novinka, z pochopitelných důvodů.
Někdejšímu maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi nemohou někteří z různých důvodů přijít na jméno, faktem ale je, že Maďarsko má i díky jeho politice jedny z nejnižších cen energií, zachovalo si dostupné pohonné hmoty a cena práce se pohybuje o desítky procent níž než u nás, natož pak ve srovnání se západem.
Z pohledu průmyslových firem tak jde o jeden z lokálních rájů, a tak není divu, že právě tato země začala v posledních letech lákat i automobilky, ať už jde o čínský BYD nebo německé značky. Ve velkém se východním směrem stěhuje produkce Audi (Györ), BMW (Debrecen) i Mercedesu. Třícípá hvězda tak loni oznámila, že do podniku v Kecskemétu investuje víc než 1 miliardu Eur, aby jeho kapacitu zdvojnásobila. Nově tak půjde o největší továrnu Meredesu v Evropě.
Maďarský závod díky tomu bude mít zapsanou jako svou domovinu celá řada aut včetně třídy A, CLA a CLA Shooting Brake či elektrického SUV EQB. K nim pak má přibýt i menší verze třídy G, která původně měla dorazit jen s elektrickým pohonem. Němci ovšem po sérii zelených fiasek pochopili, že většina lidí elektromobilitu stále odmítá, a proto vůz dorazí i se spalovacím pohonem. Také do „malého Géčka” tedy zamíří čínská jedna-pětka.
Jde tedy o motor z produkce Horse Powertrain, za kterou stojí Renault, Geely a Saudi Aramco. To ovšem znamená, že kromě původu třícípé hvězdy nebude na novém SUV německého už vůbec nic. Tedy kromě ceny, která jistě nízká nebude. Mercedes původně sliboval vyrábět tento model v Německu, ale ve finále nemá jinou možnost než na novinku nalepit štempl „Made in Hungary“, drahá německá výroba by pro auto byla posledním hřebíčkem.
Podle Automobilwoche by automobilka měla zmenšeninu třídy slavnostně odhalit příští týden 13. července. Ve stejný den se pak Mercedes má pochlubit i detaily, které se týkají růstu podniku v Kecskemétu. Roční kapacita továrny by měla narůst ke 400 tisícům aut, počet zaměstnanců se pak má zvýšit z 3 000 na 7 500. Kromě již zmiňovaných modelů se totiž v Maďarsku bude vyrábět také elektrická třída C či GLB. Na Němce tak pomalu zůstanou jen vrcholné třídy E a S.
Menší verze ikonického Mercedesu G se má představit příští týden. Vyrábět se oproti očekáváním bude v Maďarsku, německá výroba je pro automobilku stále méně přijatelným řešením. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Automobilwoche
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