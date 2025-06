Mercedes je nepoučitelný. Takto jeho poslední novinka „falšuje osmiválec”. A „kůže” uvnitř má ke kůži ještě dál dnes | Petr Prokopec

Někdo to může označit za chytré projevy kreativity, potíž je ale v tom, že potenciál techniků byl využit na odmítané elementy z podstaty nesmyslného auta. Zákazníci Mercedesu na faleš zjevně neslyší a není důvod, aby kvůli tomuto změnili názor.

Mercedes ho za budoucnost sportovních aut, my za ztělesněním všeho, co je dnes s legendární německou značkou špatně. Řeč je o stále koncepčním modelu AMG GT XX, který podle nás dokazuje, že německá automobilka si stále nevzala žádné poučení z mnoha svých přešlapů z posledních let.

Auto dále kompletně ignoruje zpětnou vazbu od zákazníků, není vizuálně nápadité, není technicky přesvědčivé a ke všemu s hraje na něco, čím není. I když jde o těžký elektrický vůz, hraje si na lehčí osmiválcový sporťák. Elektrický pohon sice produkují až 1 megawatt výkonu, tedy 1 360 koní, to samo o sobě ale dnes nikoho neohromuje. Proto se Mercedes rozhodl vyrukovat s falešnými tóny osmiválce, které ale nikoho neohromovaly ani nikdy dřív. Falešná značková kabelka z vietnamské tržnice není to, co by klientela schopná zaplatit si za tu pravou chtěla mít doma.

Nyní víme víc o tom, kde se onen zvuk bere. Stojí za ním reproduktory usazené v předních světlometech, což dle značky šetří prostor i hmotnost. Technicky vzato jde něčemu takovému zatleskat, tělo světlometu totiž zároveň slouží také jako náhrada bedny reproduktoru. Třícípá hvězda tak mohla dosáhnout nižších frekvencí, díky kterým má systém produkovat věrohodnější hlubší tóny. V širším kontextu je to ale pořád stejná pitomost.

Tleskat tomu by bylo jako obdivovat onu napodobeninu značkové kabelky. I taková věc se dá udělat lépe i hůře, chytře i hloupě, podstata ale zůstává pořád stejná - je to faleš, napodobenina, „fejk”, laciné divadlo. Chceme skutečný osmiválec nebo skutečně zajímavě znějící elektrické auto, tohle je Potěmkinova ves na kolech bez ohledu na to, jak moc se vesničané snažili, aby působila dobře.

Mercedes se navíc postaral i o to, aby si z prstu vycucaného zvukového doprovodu užila také posádka, a to díky dalším (!) reproduktorům v kabině. A aby té falše nebylo málo, společnost jim pak dělá nový materiál zvaný LABFIBER, který automobilka vyvinula spolu s americkou společností Modern Meadow. Jeho základem jsou přitom recyklované pneumatiky ze závodních speciálů kategorie GT3, které jsou dále spárovány s rostlinnými nebo hedvábnými proteiny a biopolymery. Výsledek značka využívá na čalounění.

K dispozici jsou v současné době dvě verze Biotech Leather Alternative a Biotech Silk Alternative, které se liší zapojením toho kterého proteinu. Jinými slovy - budete si myslet, že sedíte na koženém čalounění, ve skutečnosti ale budete sedět na ojeté pneumatice. To je jistě další věc, která vezme klientelu u srdce, stejně jako detail, že jedna sjetá pneumatika postačí na 4 metry jednoho nebo druhého typu čalounění. Jistě prima informace pro akcionáře toužící po vysokých dividendách, ale dál?

Mercedes se zdá být opravdu ztracen a naprosto nedbá zpětné vazby, která se mu za jeho hloupé nápady dostává. Podívejte se jen na reakce jeho fanoušků na tohle auto na sociálních sítích, je to jedna velká záplava negativních komentářů „olajkovaných” desetitisíci lidmi, proti kterým stojí hrstka pozitivních nesdílených téměř nikým. Už to je dost silný signál rozhodují ale nakonec prodeje, které jsou v případě elektrických a elektrifikovaných alternativ s různými lacinostmi na palubě bídné až tragické. Tak proč to proboha Mercedes dělá dál?

Němcům tak jen znovu můžeme připomenout, že není dobré dráždit hada bosou nohou. To ovšem při pohledu na propad prodejů hybridních čtyřválcových AMG, před nimiž jsme značku taktéž opakovaně varovali, ve Stuttgartu dávno vědí. Přesto se zjevně nepoučili, tytéž chyby totiž Mercedes buď opakuje, nebo rovnou dělá ještě větší. Pokud se chce Mercedes nějaké budoucnosti dožít, měl by konečně začít správné nápady sázet do správných aut. AMG GT XX nic z toho nedělá, nic.

Lze už jen dodat, že v případě zadních partií konceptu se automobilka rozhodla instalovat speciální MBUX Fluid Light Panel, tedy řešení využívající 700 individuálních RGB diod, které mohou na víko zavazadelníku promítat různé vzkazy. Klientela přitom bude moci volit mezi textem či animací. Sice nám poněkud uniká, jak něco takového souvisí se sportovními auty, neboť Mercedes takto znovu zvýšil už tak jistě vysokou hmotnost, ale aspoň je to skutečný panel promítající skutečné vzkazy. Anebo i tady přijdou nějaká omezení?

Konceptu GT XX se zjevně věnovala řada chytrých lidí, svůj potenciál ale zabili prací na z podstaty nesmyslném autě se spoustou nesmyslných řešení. Mercedes znovu střílí mimo terč a nemůže to nevědět. Foto: Mercedes-Benz

