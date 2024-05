Mercedes kapituloval, novému vrcholnému AMG vrátí osmiválec místo absurdního čtyřválcového hybridu včera | Petr Miler

Někdy i v pekle začne mrznout. Mercedes něco takového dokola odmítal, tváří v tvář prodejnímu fiasku dvoulitrového nesmyslu ale rezignovaně říká jen: „Je na zákaznících, aby rozhodli.” A ti rozhodli dávno, na „progresivní” hybrid nejsou zvědaví.

Od první chvíle, kdy Mercedes začal naznačovat, že ve svých modelech od AMG s označením 63 nahradí osmiválcové čtyřlitry přesně polovičními motory s obrovskou hybridní „složkou”, jen valíme oči v sloup. Jak nesmyslné něco takového je? Místo charakteru výjimečné osmiválcové jednotky, kterou Mercedes držel v dotčených modelech často jako poslední, dorazil tuctový čtyřválec s výkonným elektromotorem, který spolu s těžkou baterií a celkově komplikovaným pohonem poslal hmotnost srovnatelných aut o mnoho set kilogramů výš. A současně jim sebral dynamickou konzistenci.

Můžete si sjet s jakýmkoli hybridem na světě, klidně i s monopostem Formule 1, a poznáte, že tahle auta definuje zejména jedna vlastnost - výkonová nestálost. Tyto pohony dělají pochopitelně první poslední, aby se to nestalo, protože ale nakonec jediným stabilním zdrojem energie je pro ně benzin, dříve nebo později dojde k tomu, že elektrické složce dojde „šťáva”. Pokud jde o hybrid, kde elektromotor přidává nanejvýš 10 nebo 20 procent výkonu, což je případ oněch ef-jedniček, poznáte to, ale tragédie to není. Jakmile jde ale o stovky koní navrch k ne o tolik vyšší základní porci, je výsledek jedním slovem tragický - pak už máte jen relativně slabý spalovací motor na to, aby za sebou táhl klidně 2,5tunovou bestii. Jak tohle může fungovat?

No nefunguje to a kdo s autem nejezdí tak rychle (třeba na okruhu), aby to poznal, toho bude trápit zkraje zmíněná ztráta charakteru. Proto byl tento hybridní dowsizing u Mercedesu takovou minelou, která se nesetkala s pochopením prakticky nikoho - ani jindy vstřícná média tento krok nepochopila a zákazníci teprve ne, ti poslali prodeje ke dnu. Mercedes si toho byl samozřejmě vědom už dávno, loňské spekulace o tom, že dotčeným modelům raději vrátí osmiválce, ale rázně odmítl s tím, že nový hybrid je „velmi, velmi progresivní”. Pozoruhodné.

Vypadalo to jako konec příběhu, realita ale zřejmě bude jiná. Není to zatím stoprocentně jisté, obvykle velmi dobře informovaný kolega Greg Kable ale na stránkách Autocaru uvádí, že pro nový Mercedes CLE 63 od AMG, který bude stát jinak pořád na stejných základech jako dříve představené čtyřválcové modely, osmiválec místo čtyřválce znovu dostane. Důvod? Prodeje, lidé prostě čtyřválcová AMG nechtějí, na což se automobilka nemůže mlčky dívat věčně. Krom mizerných prodejů má na stole i zpětnou vazbu od dealerů, kteří prý pláčou, že nedokážou čtyřválce tradiční klientele prodat.

Skeptici asi řeknou: Další spekulace! Ale pozor, k věci se pro Autocar vyjádřil přímo Markus Schäfer, šéf výzkumu a vývoje Mercedesu, a jeho reakce má daleko k odmítnutí, jakého jsme byli svědky ještě před půl rokem. Mercedes podle něj pečlivě monitoruje prodeje C63 a GLC 63 prý bude „na zákaznících, aby rozhodli”, zda bude AMG pokračovat cestou downsizingu či ne. Nezní to jako kapitulace? Pokud ne, dodáme ještě dvě Schäferova vyjádření.

Německý technik dále dodal, že automobilka „zůstane blízko zpětné vazby od lidí a zákazníků a z toho vyjde”, k tomu též uvedl, že zákazníci „nepochopili” koncept hnacího ústrojí nových modelů 63. No, nechápeme ho ani my, Mercedes ale zjevně přestalo bavit pokoušet se vysvětlit nevysvětlitelné. A už na základě rozpačitých reakcí šéfa R&D bychom řekli, že se čtyřválci bude minimálně v CLE 63 od AMG utrum. Díky bohu.

Ani GLC 63 AMG se čtyřválcovým hybridem ani trochu neosvědčil, další model 63 na stejných základech má znovu dostat motor V8. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Autocar

