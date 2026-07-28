Mercedes končí s dalším žádoucím autem, za nějž jsou lidé ochotni platit miliony. Radši bude dál tlačit modely, které nikdo nechce ani po slevě
Petr ProkopecAktuální strategií německých automobilek se zjevně stalo sebemrskačství až do poslední kapky vlastní krve. Ani Mercedes jako by si nemohl pomoci. Přes veškeré dosavadní přešlapy tak dál zbavuje svou nabídku žádoucích a snadno prodejných modelů na úkor nechtěného zboží.
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Mercedes končí s dalším žádoucím autem, za nějž jsou lidé ochotni platit miliony. Radši bude dál tlačit modely, které nikdo nechce ani po slevě
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Aktuální strategií německých automobilek se zjevně stalo sebemrskačství až do poslední kapky vlastní krve. Ani Mercedes jako by si nemohl pomoci. Přes veškeré dosavadní přešlapy tak dál zbavuje svou nabídku žádoucích a snadno prodejných modelů na úkor nechtěného zboží.
Sportovní verze nejrůznějších modelů aut nikdy nedominovaly prodejním hitparádám, na druhou stranu ale přitahují pozornost i k variantám, které prodejům dominovat mohou. A když už si je někdo přece jen koupí, jsou zdrojem vysokých marží, neboť takové stroje se nekupují hlavou, kupují se srdcem. Proto je také po dekády nabízel kdekdo.
V kompaktní třídě tento přístup zpopularizoval hlavně VW Golf GTI, který se stal sám ikonou svého druhu a postupem času dal vzniknout řadě dalších podobných derivátů (GT, GTD, R...), které by VW stěží nabízel, kdyby se mu to tak či onak nevyplatilo. A nepochybujeme o tom, že i jejich existence měla svůj podíl na tom, že byl Golf po dekády prodejně prakticky neporazitelný.
Do této hry se časem zapojili skutečně téměř všichni. A přesvědčeni, že málokdo litoval. Výjimkou stěží mohl být Mercedes, který už před víc než dekádou přišel s modelem A 45 AMG. Upřímně řečeno to nikdy nebylo auto úplně podle našeho gusta, ani v jedné ze svých generací, na to nebylo zejména dostatečně ovladatelné, komunikativní, přátelské. Ale s 421 koňmi ve své poslední generaci bylo silné a rychlé jako čert. A s cenou od 1,67 milionu Kč v základu to musel být pro Mercedes i slušný zdroj příjmů.
Takže laskat, velebit, nosit na ramenou? Co vás nemá, Němci v posledních pár letech působí jako někdo, kdo o obchodní logice nikdy v životě neslyšel a dělá pravý opak toho, co dává smysl, s adekvátními následky - případ totálního fiaska čtyřválcového C63 AMG budiž výmluvný. Nejde ale jen o sportovní segment, třeba v tom luxusním sebrali zákazníkům v Evropě dvanáctiválcový motor. Znovu lze přitom souhlasit s tím, že ten rozhodně nestál za vysokými přímými prodeji. Jenže nepřímo... Je to velmi podobný příběh.
Dalším pozoruhodným krokem měl být úplný konec třídy A a jejích derivátů, kdy už by Mercedes pomalu neměl co prodávat. Ohlašoval konec i „nekonec”, aktuálně platí, že výrobu vozu prodloužil až do roku 2028. Ovšem jen proto, že ji přestěhuje do levnějšího Maďarska. A tento krok bude mít dalekosáhlejší dopady, neboť přesun do Kecskemétu vyústil v konec zmiňovaného A45S.
Němci totiž nyní vyrukovali s variantou A45S Final Edition, jejíž název hovoří za vše. Neupřesnili pak, kolik kusů hodlají vyrobit, ovšem montážní linka v Affalterbachu bude zavřena ještě letos. V případě zájmu si tedy rozhodně pospěšte, už pár týdnů přemýšlení nad touto nabídkou může vést k tomu, že nakonec ze showroomů odejdete s prázdnou.
A45S Final Edition po stránce výkonové zůstává u standardu, její přeplňovaný dvoulitr tedy stále posílá skrze osmistupňový automat na všechna čtyři kola oněch 421 kobyl. S nimi je pak možné dosáhnout stovky za 3,9 sekundy a nejvyšší rychlosti 270 km/h. Nový je nicméně venkovní lak Mountain Grey Magno, se kterým je spojeno velké množství polepů - vůz tak vlastně bude na silnicích lákat na něco, co se do nabídky třícípé hvězdy již nikdy nevrátí.
Dále tu máme 19palcová kovaná kola, za nimiž prosvítají černě lakované třmeny brzd, stejně jako lze počítat s aerodynamickým paketem. Uvnitř pak značka sází na kombinaci černé kůže Artico, mikrovlákna Microcut a kontrastních žlutých švů. Nápisy „45S“ nechybí ani v tomto případě, pročež je zjevné, že Mercedes chce, aby majitelé byli na své auto pyšní a dali svému okolí jasně najevo, co si pořídili. Za kolik? Českou cenu zatím neznáme, v zahraničí se ale startuje okolo 2 milionů Kč v přepočtu. To nejsou zrovna malé peníze.
V kontrastu s tím je ovšem přístup automobilky v případě prezentace této verze. To jako kdyby se za finální edici stydělo, a proto k tiskové zprávě přihodilo pouhé čtyři fotky. Hot hatch je na nich navíc utopený ve tmě a hodně vzdálený od objektivu, lepší pohledy jsme ze záběrů museli vytřískat sami. Pomalu jako kdyby automobilka na auto křičela: „Tak už konečně vypadni!” Že podobná slova budou nakonec v uších znít zákazníků, kteří zase dostanou o auto méně, po kterém mohou toužit, zatímco jim Mercedes bude cpát mraky aut, o která nestáli, Němcům zjevně stále nedochází.
Mercedes-AMG A45S Final Edition je poněkud smutnou rozlučkou s nejsilnější verzí třídy A, její výroba skončí ještě letos. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
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