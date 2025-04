Mercedes končí s dalšími dvěma modely, v době úspor musí pryč z nabídky vše, co není dostatečně „progresivní” před 3 hodinami | Petr Prokopec

Mercedes se ne zase tak dávno začal snažit šíří svého zásahu dostihnout i posledního myslitelného zákazníka na trhu, dnes dělá pravý opak. Další a další modely v jeho portfoliu tak končí, i když se neprodávají špatně. Spočítané to teď mají i třída T a Citan.

V roce 1997 rozšířila nabídku Mercedesu třída A. Šlo tehdy o počátek expanze automobilky s třícípou hvězdou ve znaku i do teritorií, ve kterých předchozích víc než sto let chyběla. Postupně se tak objevila nejen větší třída B, ale také třeba vozy a motory postavené ve spolupráci s mainstreamovým Renaultem. Citan, tedy v podstatě převlečené Kangoo, se přitom ukázal již v roce 2012, kdy jej bylo možné pořídit jako dodávku i stěhovák pro lidi. Devět let na to pak Francouzi společně s Němci přišli s druhou generací, která je mimo jiné nabízena i jako třída T.

Za tímto názvem se skrývá varianta určená hlavně rodinám, které potřebují trochu více prostoru. Oproti základnímu Citanu disponuje nárazníky lakovanými v barvě karoserie, stejně jako se zadními okny. Může být navíc vybavena vyhřívanými sedadly i volantem, stejně jako výkonnějšími motory. Zároveň je možné volit mezi pěti- a sedmimístnou variantou, kdy s druhou zmíněnou je spojena větší délka i rozvor. S tím pak koresponduje i obří zavazadelník, který dokáže pojmout až 2 390 litrů nákladu.

S ohledem na své možnosti francouzsko-německá dvojice ani nebyla moc drahá, třeba Citan ve své domovině startuje na 24 198 Eurech (cca 608 tisíc Kč), zatímco třídu T lze pořídit od 26 795 Eur (asi 674 tisíc Kč). Jak ale nyní uvádí Automobilwoche, tato auta nekupuje dost lidí na to, aby je Mercedes chtěl dát prodávat. Neprodá se jich zase tak málo, loni si je koupilo skoro 30 tisíc lidí, což je víc než naprostá většina elektrických modelů značky a skoro tolik jako u těch nejprodávanějších z nich. Ale koho to zajímá, že? Mercedes už zajímá jen „progresivní” technika a „progresivní” design. Však sekera stihne i násobně lépe prodávanou třídu A, takže Citan s Téčkem to mají spočítané.

Třícípá hvězda se dostává do stále svízelnější ekonomické situace, a tak zkrátka musí šetřit. Citan a třída T se tedy minulostí stanou někdy v půlce příštího roku, kdy by továrnu Renaultu ve francouzském Maubeuge měl opustit poslední vůz Mercedesu. S nástupci se nepočítá, místo nich se automobilka hodlá zaměřit na větší dodávky, od nichž očekává větší výdělek.

„V souladu se strategií růstu v ziskových segmentech, kterou jsme představili v květnu 2023, nyní přistupujeme k cíleným investicím a dále optimalizujeme naše produktové portfolio,“ sdělil kolegům mluvčí třícípé hvězdy. Citan a třída T tak čeká stejný osud jako třídu X, což byl pro změnu přepracovaný Nissan Navara. Přímá spolupráce s Francouzi je tím víceméně u konce, ta nepřímá pro změnu začíná. Pro nové CLA totiž Mercedes bude odebírat motory od Horse Powertrain.

Za touto společností stojí právě Renault, který přistoupil ke spolupráci s čínským Geely. Obě strany přitom drží 45procentní podíl, zbytek připadá na saudsko-arabské Aramco. Geely přitom ovládá čínský miliardář Eric Li (dříve Li Shufu), který je rovněž držitelem zhruba 10procentního balíku akcií Mercedesu. Nebylo by tedy až tak nepochopitelné, kdyby postupně Němce odřezával od Francouzů a začal z nich dělat svého zákazníka. Že by tedy časem do portfolia přibyl model pojmenovaný třeba Chinan? Celkem by to odpovídalo tomu, kam už Mercedes nějaký ten pátek směřuje.

Citan a třída T to mají u Mercedesu spočítané, i když se neprodávají špatně, Výroba by se měla zastavit někdy v půlce příštího roku. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Automobilwoche

