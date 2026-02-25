Mercedes konečně chápe, že sázka jen na elektřinu je sebevražda, pořád mu ale chybí udělat poslední krok
Petr Prokopec
Tohle mělo být další auto, které bude jen elektrické, což bylo stejně bláhové jako nepochopitelné. Němci s ním dlouho po odpískání svých původních plánů přesto „drželi lajnu", až teď ucukli. Ale jak? Dostupná alternativa pořád vypadá spíš jako reklama na elektromobil.
Mercedes konečně chápe, že sázka jen na elektřinu je sebevražda, pořád mu ale chybí udělat poslední krok
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Tohle mělo být další auto, které bude jen elektrické, což bylo stejně bláhové jako nepochopitelné. Němci s ním dlouho po odpískání svých původních plánů přesto „drželi lajnu”, až teď ucukli. Ale jak? Dostupná alternativa pořád vypadá spíš jako reklama na elektromobil.
Pokud nějaký Mercedes-Benz nemá problémy s prodejem, je to třída G. Loni německá automobilka předala zákazníkům 49 700 aut, tedy o 23 procent víc než předloni. Zástupci třícípé hvězdy sice uvádí, že elektrické provedení G580 s technologií EQ k tomu „značně přispělo“, ovšem všichni velmi dobře víme, jaký je o něj reálný zájem. Pokud na něj automobilka musí nabízet mohutné slevy a manažer automobilky říká, že auta leží u dealerů jako kusy olova, realita bude nutně jiná.
Zatím to nestačilo k tomu, aby automobilka tuto verzi stáhla z prodeje, její fiasko ale bylo dostatečným poučení, aby Němci přistoupili ke změnám při vývoji „Baby G“. Tedy k menšímu bratříčkovi G-Wagenu, který podobně jako třeba nové CLA měl původně disponovat pouze elektrickým pohonem. A jakkoli by u toho byla nižší cena i vyšší dojezd, o prodejní šlágr by se nejednalo tak jako tak.
Kolegové z Autocar tak s odvoláním na své zdroje uvádí, že „Baby G“ půjde stejnou cestou jako CLA, načež rovněž u něj bude moci klientela vybírat mezi elektrickým pohonem a tím spalovacím. To zní dobře, ale co to bude? V tomto ohledu Mercedes pořád nedokáže udělat rázný krok a jako alternativu do podobných aut cpe jen prťavé čínské hybridy, které ve výsledku působí spíš jako reklama na onen nežádoucí elektrický pohon.
Pod přední kapotu má tedy znovu zamířit přeplňovaný 1,5litrový čtyřválec, který dle požadavků a specifik Mercedesu vyrábí francouzsko-čínsko-arabská společnost Horse Powertrain právě v Číně. Tento agregát u CLA produkuje 136, 163 a 190 kobyl doplněných o 30koňový elektromotor integrovaný do automatické převodovky. Zda u off-roadu jednotka nabídne vyšší výkon, je otázkou, pořád to ale bude jedna-pětka turbo z Číny, to nezní moc prestižně.
V případě platformy máme očekávat zásadní změny, neboť „Baby G“ bude postaveno na žebřinovém rámu, a to bez ohledu na zvolený pohon. Jak elektrická, tak i hybridní varianta tedy mají přijít s pozoruhodnými terénními schopnostmi, za čímž mimo jiné bude stát i standardní pohon všech kol. Provedení s elektrickým pohonem tedy může počítat se dvěma jednotkami, kdy přední kola bude roztáčet slabší agregát, zatímco zadní dostane na povel silnější.
Automobilka u této varianty počítá s bateriemi o kapacitě 85 kWh, které by měly nabídnout až 720 km dojezdu, jakkoli jen po teoretické stránce. Jakmile totiž majitelé dají motorům trochu „napít“ či se venku ochladí, rázem i „Baby G“ bude stíháno tradičními negativy elektromobility. Nejinak tomu bude při dobíjení, pokud zastavíte pomalu u jakéhokoliv stojanu s výkonem nižším než 350 kW. To ale Mercedes již zjevně konečně pochopil, jinak by ona volba mezi elektrickou a hybridní verzí neexistovala.
Lze už jen dodat, že novinka bude sice vzhledově podobná svému většímu sourozenci, ovšem v případě délky bychom jí neměli naměřit více než 4 400 milimetrů. Na výšku pak nejspíš nepřesáhne 1,7 metru. Do prodeje se pak dostane v roce 2027, přičemž podobně jako u již několikrát zmíněného CLA jako první dorazí elektromobil. Čas na změny k lepšímu tedy stále je, tohle auto by si zasloužilo třeba „normální německý diesel”, což nakonec platí třeba i o GLC - v lednu u nás u předchozí generace brala naftu víc než polovina všech kupců...
Elektrický Mercedes G580 je propadák, u menšího modelu tak značka zákazníkům nabídne volbu mezi elektrickým a spalovacím pohonem. Jenže jakým? Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Autocar
