Mercedes konečně našel způsob, jak do nabídky vrátit žádoucí auta, jen s názvem to trochu přehnal před 8 hodinami | Petr Prokopec

Třícípá hvězda se nevydala správným směrem a následky jejích špatných strategických rozhodnutí devastují její nabídku i nepřímo. Nyní možná našla způsob, jak to napravit - vrátit se do své vlastní lepší minulosti, v případě této novinky téměř doslova.

Mizerná kondice Mercedesu není tajemstvím, šuškají si o ní už i vrabci na střechách jeho fabrik. Třícípá hvězda do ní dostala z vlastní vůle, neboť její manažeři z nějakého důvodu usoudili, že lidé utrácející dekády nemalé miliony hlavně za osmiválcové motory budou rázem celí žhaví do maloobjemových hybridů či případně rovnou do elektromobilů. Bylo to neuvěřitelně naivní.

Třícípá hvězda doufá, že se jí povede odchod klientely zvrátit novým CLA, které na poslední chvíli vyfasovalo i spalovací pohon. Jenže jedna-pětka je spíše výsměch než řešení, zvláště když pod ní není podepsán Mercedes, nýbrž čínské Geely spolu s Renaultem, a to skrze společnou divizi Horse Powertrain. Skoro to tedy vypadá, jako kdyby se Němci před pár lety uhodili do hlavy a byli i nadále mimo. Byť i v takovém stavu z nich pochopitelně může vypadnout něco rozumného.

Před dvěma lety, kdy značka od rána do večera mluvila o elektrické třídě G, zároveň oslavovala i výrobu půlmiliontého kusu legendárního G-Wagenu. Pro tyto účely přišla s oslavnou edicí vracející se do 80. let minulého století. Šlo nicméně jen o jeden kus, který neměl zamířit do prodeje, neboť tehdy Mercedes ještě věřil, že s elektromobilitou udělá terno. Dnes už vidí, jak moc se mýlil, a proto přichází s retro edicí, která bude čítat 460 aut a do prodeje půjde.

Je otázkou, zda jí klientela přijde na jméno, neboť název novinky je hodně podivný - oficiálně jde o Mercedes-Benz G-Class Edition Stronger Than The 1980s. To už vlastně mohlo klidně dorazit strč prst skrz krk Géčko a lidé by se alespoň zasmáli. Takhle si zřejmě budou říkat, že na každé krásce musí být alespoň jedna piha. Jakmile se ale přenesou přes název, mohou zajásat, neboť automobilka se skutečně nechala inspirovat svou mnohem úspěšnější minulostí.

Klientela tedy bude moci volit mezi klasickým zeleným či béžovým lakem, se kterým jsou spárované oranžové kryty směrových světel. Dorazila také pětipaprsková litá kola, černá maska chladiče či černé kryty zpětných zrcátek a lemy blatníků. Zmínit lze i logo značky v původním designu, zatímco uvnitř vás po otevření dveří uvítá nápis G - Stronger Than Time na prahových lištách. Sedadla jsou pak ve středu čalouněna látkou odkazující na osmdesátky.

Ve všech ostatních ohledech tu ale již máme modernu, nechybí tedy třeba multimediální systém zahrnující funkci Apple CarPlay či audio Burmester 3D. Volit je pak možné mezi verzemi G450d a G500, přičemž ceny startují na 4,5 milionu korun. To za pár drobností není málo, kasa značky by se tak mohla naplnit. Nebylo by tedy překvapivé, kdyby se zakrátko objevilo daleko víc retro edicí - slavná minulost je to hlavní, z čeho dnes Mercedes může těžit, bohužel.

Třída G se vrací k osmdesátkovému vzhledu, za který třícípá hvězda požaduje d dnešní peníze. Němci tak evidentně našli způsob, jak zase něco vydělat. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

